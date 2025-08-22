Raptor nestačí, Ford zvažuje tisícikoňový supersport do terénu
Automobilka Ford sklízí velké úspěchy s modely Raptor, ovšem její šéf Jim Farley chce jít ještě dál – nabídnout „supersport do terénu“ s elektrifikovaným pohonem a výkonem okolo tisíce koní.
Ford už před lety světu nadělil terénní F-150 Raptor, který zvládne jezdit vysokou rychlostí po jakémkoliv povrchu. Vznikl na základě ideje speciálně upravených silničních pick-upů, které si závodní týmy stavěly pro průzkum trati offroadových rallye, a tak ho můžeme považovat za offroadový sporťák. Značnou část jeho techniky pak dostaly menší modely Ranger a Bronco.
Šéfovi automobilky Ford to však nestačí a přemýšlí nad offroadovým supersportem. „Nikdo dosud nepostavil supersport pro šotolinu, jízdu vysokou rychlostí po písku a hlíně. Hluboce nad tím přemýšlím, a z toho většinou něco vznikne,“ naznačil Jim Farley v podcastu Hot Pursuit, vydávaném agenturou Bloomberg.
Rozdíl proti raptorům by však měl být v elektrifikaci. Farley uvedl, že zadal vývojářům navrhnout „tisícikoňový, částečně elektrický“ koncept offroadového supersportu s odkazem na úspěch raptorů. „Zákazníci raptorů nám něco říkají. Utratili 120 tisíc dolarů za osmisetkoňový pick-up,“ řekl také Farley. Pro upřesnění, nejvýkonnějším raptorem je F-150 Raptor R, jehož 5,2litrový V8 s kompresorem dává 729 koní (536 kW) a 868 Nm.
Můžeme argumentovat, že už ranger, bronco a F-150 ve verzích Raptor jsou v ohledech jízdy vysokou rychlostí po téměř jakémkoliv povrchu špičkové. Nebo zmínit Lamborghini Huracán Sterrato či Porsche 911 Dakar; to, pravda, nejsou offroady, nýbrž sporťáky se světlou výškou menší než u běžného rodinného crossoveru, ale vznikaly právě pro rychlou jízdu po šotolinových cestách.
V každém případě, pokud by se takový „offroadový supersport“ od Fordu dostal do sériové výroby, podle Farleyho by byl drahý a v omezené sérii. Něco na způsob mustangu GTD – ten stojí v přepočtu 6,9 milionu korun a vznikne ve třech stovkách kusů.
zdroj: Motor1 | zdroj foto, videa: Ford