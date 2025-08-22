Nový Jeep Cherokee se chlubí výkonným hybridem. Neztratí se ani v terénu
Jeep Cherokee mezigeneračně narostl, dostal novou techniku a hybridní pohon. Nabídne prostornější interiér a schopnost zdolat náročnější terén.
Velkorysejší rozměry se promítly i do interiéru, který nyní nabízí o třicet procent prostornější než předchozí generace. Dominantními prvky jsou plně digitální přístrojový štít o úhlopříčce 10,25 palce a centrální dotykový displej infotainmentu Uconnect 5 s 12,3 palci. Systém je kompatibilní s bezdrátovým Apple CarPlay a Android Auto.
Standardní výbava obsahuje třeba bezklíčový přístup, dešťový senzor, automatické nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů, sledování mrtvého úhlu, varování před kolizí v křižovatce, monitorování únavy řidiče a asistent řízení Active Driving Assist na úrovni 2 s adaptivním tempomatem. Samozřejmostí je také zadní parkovací asistent s automatickým nouzovým brzděním. Každý vůz má na domácím, americkém trhu v ceně desetiletý přístup k balíčku Connect One zajišťující online aktualizace, vzdálené ovládání prostřednictvím mobilní aplikace Jeep a automatické tísňové volání. Volitelně je možné získat balíček Connect Wi-Fi Plus s neomezenými daty.
Mezi příplatkovou výbavu patří například panoramatické střešní okno, elektrické ovládání víka zavazadelníku s bezdotykovým senzorem, 360stupňový kamerový systém, digitální zpětné zrcátko, vyhřívaná zadní sedadla, ventilovaná přední sedadla, prémiový audiosystém nebo integrace hlasové asistentky Amazon Alexa.
Největší technickou novinkou je hybridní pohonný systém kombinující přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 1,6 litru se dvěma elektromotory a lithium-iontovým akumulátorem. Systém dosahuje celkového výkonu 154 kW a točivého momentu 312 Nm. Díky spotřebě kolem 6,4 litru na 100 kilometrů, činí teoretický dojezd přes 800 kilometrů na jedno natankování. Výroba pohonné jednotky bude probíhat v závodě Stellantis Dundee Engine Plant ve státě Michigan.
Protože jde o jeep, naprostou samozřejmostí je pohon všech kol Jeep Active Drive I s odpojitelnou zadní nápravou. K dispozici je také volba čtyřech jízdních režimů pro dynamickou jízdu, jízdu ve sněhu, blátě a písku. Nebo můžete vše nechat na elektronice. Terénní schopnosti podtrhují nájezdové úhly 19,6 ° vpředu a 29,4 ° vzadu, přechodový úhel 18,8 ° a světlá výška 203 milimetrů.
Výbavové linie zahrnují verze Cherokee, Laredo, Limited a Overland. Základní varianta Cherokee bude v USA stát 36.995 dolarů, v přepočtu přibližně 865.000 Kč. První vozy na severoamerický trh dorazí koncem roku 2025 ve verzích Limited a Overland, zatímco základní Cherokee a Laredo budou k dispozici začátkem roku 2026. Výroba proběhne v mexickém závodě Toluca.
Zdroj: Jeep, video a foto: Jeep