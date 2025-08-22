Lunapark pro auta nabízí obří písečnou dunu, plavecký bazén, i školy smyku. Ubytovat se můžete v kempu
První motoristický park svého druhu kombinuje testovací dráhy, extrémní terénní výzvy a zázemí pro kempování. Slouží i pro prezentaci nejnovějších asistenčních systémů.
Lunaparky a velká zábavní centra poskytují rodinám celodenní pestré vyžití s desítkami atrakcí. V čínském Čeng-čou mají takový zábavní park pro řidiče a automobily. Jde o první gigantický komplex v zemi se spoustou různých disciplín a kempovacím zázemím. Centrum slouží především k prezentaci nových asistentů a technických řešení nejnovějších vozů BYD.
Milovníci terénu si zde užijí obrovskou dunu vytvořenou navezením 6.200 tun písku, který svým složením simuluje podmínky pouště Alxa. S převýšením 29,6 metru a sklonem 28° byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejvyšší a největší dráha pro testování výjezdů do písečného kopce.
Dále je zde sedmdesátimetrový bazén s bočním oknem, kde mohou diváci sledovat, jak vůz Yangwang U8 sebejistě manévruje pod vodou. Když jsme u vodních hrátek, areál nabízí také kluzkou plochu s leštěným cementovým povrchem. Ten dává možnost vyzkoušet si chování vozu za zhoršených adhezních podmínek. Ve stejném duchu je udělaná také kruhová dráha s průměrem 44 metrů. Její povrch simuluje přilnavost na sněhu a ledu díky 3mm vrstvě vody na 30.000 hladkých čedičových cihlách. Zde lze i vyučovat jízdu v kontrolovaném smyku.
Druhá část je věnovaná hrátkám na suchém rovném asfaltu. Zde se nachází 1758 metrů dlouhý závodní okruh s devíti zatáčkami a 550 metrů dlouhou rovinkou. Tento profil umožní řidičům vyzkoušet si prudké akcelerace, jízdu vysokou rychlostí, agresivní brzdění a chování vozu v různých typech zatáček. Sestavu uzavírá 15.300 čtverečních metrů rozlehlá asfaltová plocha pro trénink slalomu, úhybného manévru, autonomního parkování a dalších asistenčních systémů.
Hosté se mohou ubytovat ve zmíněném kempovacím zázemí. BYD plánuje otevřít další dva areály, přičemž závodním okruhem chce přilákat milion nových návštěvníků a podpořit testování stovek profesionálních závodníků.
Zdroj: BYD, foto a video: BYD