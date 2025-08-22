Ceny PHM jsou nejnižší za poslední dva měsíce. V EU patříme mezi premianty
Navzdory nedávným ekonomickým šokům patří ceny paliv v Česku k nejnižším v celé Evropské unii. Aktuálně navíc natankujeme nejlevněji od začátku léta.
Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o devět haléřů na 33,92 koruny. O 33 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,65 koruny. Ceny naturalu i dieselu se tak dostaly na nejnižší úroveň za poslední dva měsíce. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. V meziročním porovnání je nyní benzin v Česku o 3,66 koruny na litru levnější. Za naftu platili motoristé před rokem o 3,18 Kč více než nyní.
Za zlevňováním pohonných hmot podle analytika Purple Trading Petra Lajska stojí nízké ceny ropy a silná česká koruna. „Ropa Brent se drží u 66 dolarů za barel díky posunu ve vyjednávání o míru na Ukrajině. Investoři tak aktuálně vyhlíží možný návrat ruské ropy na mezinárodní trh,“ uvedl.
Rusko podle něj aktuálně produkuje necelých deset milionů barelů ropy denně. Necelá půlka produkce pak putuje na export. „Přeprava ruské ropy je však díky sankcím složitá. Mír na Ukrajině by mohl učinit ruskou ropu méně „toxickou“ pro západní země. Aktuálně je navíc na trhu vysoká nabídka ropy díky kartelu OPEC, který letos zvýšil produkci ropy již o více než dva miliony barelů denně,“ dodal Lajsek.
Nejlevnější benzin v současnosti tankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 33,14 koruny. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, litr tam prodávají průměrně za 31,80 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v metropoli průměrně 34,52 koruny. Nafta se v hlavním městě tankuje za 33,78 Kč.
|Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 20. srpnu 2025 (v Kč/l)
|Kraj
|Natural 95
|Nafta
|Praha
|34,52
|33,78
|Středočeský
|34,03
|32,72
|Jihočeský
|33,33
|32,03
|Plzeňský
|33,95
|32,95
|Karlovarský
|33,59
|31,8
|Ústecký
|33,14
|31,95
|Liberecký
|33,88
|32,59
|Královéhradecký
|33,78
|32,5
|Pardubický
|33,94
|32,56
|Vysočina
|34,27
|32,96
|Jihomoravský
|34,21
|32,93
|Olomoucký
|34,47
|33,31
|Zlínský
|33,87
|32,57
|Moravskoslezský
|33,96
|32,47
|ČR
|33,92
|32,65
|Zdroj: CCS
Pohonné hmoty by podle analytiků měly zlevňovat i nadále. „Pokles ceny ropy na trhu by se mohl blížit svému závěru. Na čerpacích stanicích by se však měly ceny pohonných hmot nadále snižovat,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. Vzhledem k poklesu marží rafinérií by se podle něj měl sestup více projevovat na cenách nafty.
„Na jejich velkoobchodních cenách jsme však už svědky obratu po několikatýdenním poklesu, takže potenciál snižování cen na čerpacích stanicích se postupně vyčerpá. V příštím týdnu očekávám pokračování poklesu cen, a to okolo 15 haléřů v případě benzinu a až 30 haléřů u nafty,“ poznamenal Tyleček. „Do konce srpna očekávám další cenovou korekci o vyšší desítky haléřů u nafty i benzinu,“ dodal Lajsek.
Česká republika si podle Tylečka i nadále drží pozici jedné z cenově nejdostupnějších zemí v oblasti pohonných hmot v Evropské unii. Nafta je podle nejnovějších dat Evropské komise v Česku třetí nejlevnější v EU - levněji ji natankují už jen řidiči v Bulharsku a na Maltě. Nejvyšší ceny nafty evidují naopak v Dánsku, Irsku a Nizozemsku. Benzin je v ČR sedmý nejlevnější. Z okolních zemí je levnější jen Polsko.
Zdroj: ČTK, video: Videohub, foto: auto.cz