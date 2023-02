Renesance Lancie začíná novou prodejnou, ale vzbuzuje v nás pochybnosti

Lancia pokračuje v přípravách vlastní renesance. Po novém logu a ukázce budoucího designu představuje nový vzhled prodejen. Bohužel to v nás začíná vzbuzovat čím dál větší pochybnosti.

První showroom Lancia dle nové firemní identity byl otevřen v Miláně na Via Gattamelata v rámci dealerství Stellantis & You a jeho součástí je nové logo, nový nápis a domácí atmosféra, kterou umožňují inovativní materiály, elegantní barvy a precizní důraz na detail. Tak začíná tisková zpráva automobilky Lancia, která se chystá na své obrození.

Lancia, značka, která má bohatou historii, ale v posledních letech živoří s jediným postarším modelem a ještě ke všemu na jediném trhu. Pravda, na daném trhu je úspěšná a model průběžně modernizuje, ale koncern Stellantis s ní má do budoucna jiné plány. Lancia bude růst – jak z hlediska nabídky modelů, tak trhů, na nichž je přítomná. A samozřejmě, pokud se podaří, také z hlediska objemu prodejů a výdělků.

Video se připravuje ...

Restart značky začal představením modernizované podoby loga a samotného nápisu Lancia. Představen byl rovněž objekt Pu+Ra Zero, který by mohl být nazván konceptem, ale jde spíše o jakousi sochu, jež má naznačit budoucí designové směřování značky. Prvním modelem, který se v rámci obrození značky představí, bude v příštím roce nová generace modelu Ypsilon.

Nyní přichází na řadu představení vzhledu prodejen Lancie. A jak zmiňuje již v úvodu, první vzorový showroom byl vybudován v Miláně. Šéf Lancie Luca Napolitano při této příležitosti řekl: „Nová firemní identita Lancie začíná v Miláně a do konce letošního roku bude implementována na 50 % italské prodejní sítě. Za rok bude uvedena v zahraničí, aby byl proces dokončen včas, než v polovině roku 2024 uvedeme nový Ypsilon.“

„Nová firemní identita odráží čtyři pilíře desetiletého strategického plánu Lancie: kvalita, elektrifikace, udržitelnost a inovativní prodejní model, který zajistí na míru šitou zákaznickou zkušenost. Jsme připraveni přivítat naše klienty v našich nových showroomech, elegantních zvenčí a přívětivých uvnitř. Chceme jim poskytnout pohlcující zážitek zaměřený na uživatele, a to online i offline, připomínající domácí atmosféru prostřednictvím materiálů, barev a důrazu na detail, které jsou inspirovány architekturou a italským interiérovým designem.“

Video se připravuje ...

Na jednu stranu to nemusí znít úplně špatně, ale k podobnému přístupu začínáme být skeptičtí. Především proto, že se obáváme opakování modelu DS, kdy je relativně levná koncernová technika zabalena do líbivého kabátku a prodávána za takřka prémiovou cenu. A když už zmiňujeme značku DS, jde také o to, aby si následně s Lancií nepřetahovaly zákazníky.

Vzhledem ke své bohaté historii má Lancia na víc, než na pouhou produkci předražených stylovek. Dle dosavadních náznaků právě touto cestou ale míří. Nezbývá než doufat, že má vedení značky, potažmo koncern Stellantis, vymyšlený nějaký propracovanější plán, než jaký se zatím zdá být postupně odkrývaný. Budeme držet palce a bližší soudy si necháme na dobu, až Lancia začne představovat nové modely.