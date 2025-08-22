Za volantem Volva EX30 Cross Country a XC60: Malé změny s velkým dopadem
Nejprodávanější Volvo všech dob je už na trhu osmým rokem a zaslouží si proto péči. Druhá modernizace přinesla vedle změn designu i zcela nový palubní software. To elektrické EX30 dostalo rovnou novou verzi, navazující na ikonické modely Cross Country. Obě novinky jsme vyzkoušeli v jejich domovině.
Model EX30 je nejmenším a nejlevnějším volvem dneška, ačkoliv umí nabídnout vysoký výkon a skvělou výbavu. Není divu, že patří mezi ty populárnější elektromobily v Evropě. Nově dostává výbavu Cross Country, která se takto poprvé objevuje na SUV. Dosud totiž byla vyhrazena kombíkům, na kterých se objevuje od roku 1997, jednomu hatchbacku a dokonce i limitované sérii sedanu S60.
První elektrické Volvo Cross Country je rozeznatelné na první pohled díky černé masce se vzorem jako na turistických mapách. Ten není náhodný, ale zobrazuje topografii nejvyšší hory Švédka Kebnekaise, a to včetně číselných souřadnic. Podobné téma pokračuje i vzadu, jen se šedá plocha už musí obejít bez linek. Nově jsou tu ochranné kryty pod předním i zadním nárazníkem a standardem jsou 19“ kola, i když volitelně mohou být menší 18“ s terénním obutím.
S tím souvisí i nové odpružení a tlumiče, které jsou o něco měkčí, než ve standardní verzi, a podvozek zvýšený o 19 mm. Na dodatečnou ochranu baterie jsem se přítomných techniků ptal také, ale prý nebyla potřeba. Ani v nové verzi nemá být EX30 vyloženě off-roadem, počítá se spíše s horšími cestami.
Nová výbava je vyhrazena pro vrcholnou verzi Ultra, která jako jediná nabízí pohon všech kol. Znamená to výkon 315 kW a zrychlení na stovku za 3,7 sekundy, o 0,1 sekundy horší než u konvenční verze. Auto má ostatně o trochu horší aerodynamiku a dostalo 23 kg navíc. Spotřeba by se měla zvýšit asi o 1 kWh/100 km při dálniční jízdě. Na prezentaci byl vystavený také kousek s pohlednou zahrádkou na střeše, která jistě ještě trochu ubere na účinnosti.
Zrovna spotřebu na dálnici jsme na švédských cestách moc vyzkoušet nemohli, většinou jsme se projížděli po malých silnicích mezi vesnicemi, mnohdy v koloně za tzv. A-traktory. Tedy na pohled běžnými auty, které ale mají omezovač nastavený na 30 km/h. Na ty zde totiž stačí řidičák AM, který jinak platí pro skútry a lehké čtyřkolky. Místní tuhle výjimku zjevně využívají rádi, protože tyhle auta s velkým oranžovým trojúhelníkem vzadu místo poznávací značky jsou opravdu na každém rohu.
Trochu se upravoval také systém, který dostal ukazatel spotřeby v horním pravém rohu. Je tedy reakcí na výtku, kterou jsme k EX30 měli. Jenže bohužel se ukazuje pouze okamžitá spotřeba a ne průměrná, která by rozhodně byla užitečnější. Prý se nad tím ale ještě zamyslí a možná to změní v dalším updatu.
Důležitou změnou je i nové nastavení rekuperace. Nejnižší úroveň je zcela bez brzdění elektromotorem a EX30 se tedy naučila plachtit, a přibyla i silnější úroveň, ve které auto umí volitelně i zcela zastavit.
Nejzásadnější nám ovšem přišla úprava podvozku, která přinesla lepší komfort. Už dosavadní verze byla docela měkká, zvýšený podvozek ale situaci ještě trochu zlepšuje a omezuje poskakování na menších nerovnostech. A to i přesto, že námi testovaný kousek měl ona standardní 19“ kola. Schopnosti v terénu jsme otestovat nemohli, na rozbitých šotolinových cestách se zvýšená EX30 pohybovala s přehledem a komfortem.
Prodloužení života
Volvo XC60 se ve druhé generaci drží na trhu už osmým rokem a zrovna letos se stalo nejprodávanější modelovou řadou Volva v celé jeho historii. K zákazníkům už jich zamířilo přes milion a půl, čímž překonalo dosavadního rekordmana, ikonické hranaté Volvo 240. Letos dostalo XC60 další modernizaci, která mu pomůže vytrvat dalších několik let.
Nebyla nijak zásadní, a z venku ji na první pohled rozeznáte asi jen díky nové masce. Ta nahradila původní vertikální lišty novými, které na masce tvoří vzor velkého písmene V. Upraven byl ale také tvar předního nárazníku, a ačkoliv jsou obě změny decentní, auto díky nim opravdu působí o poznání moderněji. Nová maska je vždy černá, zcela se zbavila chromování.
To podstatné se však odehrálo uvnitř, kde XC60 dostala zcela nový multimediální systém přejatý z elektrických modelů značky. Displej je s 11,2“ větší než ten původní, ale zejména dostal nový software založený na Android Automotive. Google tedy dodal základ a ve Volvu si dodělali vlastní vzhled a funkce. Je to ten samý systém, který už známe právě z elektrického EX30, nebo zmodernizovaného XC90.
Rozhodně jde o zlepšení, už kvůli mapám od Googlu a dalším známým aplikacím. Ale jednoduše je řešeno i vypínání otravných asistentů, zkratkami na displeji i na volantu. Interiér jinak zůstal převážně nezměněn, a ačkoliv je na něm trochu vidět věk, není to vlastně na škodu. V záplavě moderních interiéru, které se sledováním trendů začínají až nebezpečně podobat navzájem, je více tradiční přístup Volva sympatický. Především ale působí příjemně designem i zpracováním, volant hezky padne do ruky a je tu i skvělé audio.
Na prezentaci ve Švédsku jsem se z auta téměř nehnul, a to ani v noci. Volvo si totiž pro pár novinářů místo klasického hotelového pokoje připravilo stan na střeše XC60. A vzhledem k tomu, že hotel měl výhled na parkoviště, zatímco můj stan přímo do mořské zátoky, byl rozhodně lepší volbou. Pro Volvo jej dodává firma Thule, což není nijak překvapivé, vzhledem k stejné zemi původu. Bytelně působící konstrukce se na noc vyklopí, čímž vznikne tak dvoumístný stan.
Důvěru ve mně moc nevzbuzuje fakt, že z půlky trčí mimo střechu auta, ale to je samozřejmě jen nedostatkem zkušeností s podobným druhem kempování. Bez problému takto unese dva lidi a něco navíc. Použitá textilie je silná a dovnitř neproniká světlo ani vítr. Obojího je během švédské letní noci hodně a teploty nejsou zrovna vysoké.
Uvnitř se spalo i tak velmi dobře, čemuž pomoha i vysoká matrace. Podobné kempování má rozhodně něco do sebe. Když jsem nad ránem rozepnul látkovou vstupní stěnu, mohl jsem sledovat dění v malém přístavu pár metrů od auta. V hotelu něco takového většinou nezažijete.
XC60 i nadále nabízí nezměněné motorizace. Základem je mild-hybridní benzinový čtyřválec o objemu 2,0 litru se 184 kW a pohonem všech kol. Nad ním stojí plug-in hybrid T6 se systémovým výkonem 257 kW a vrcholem je taktéž dobíjecí hybrid T8 s celkovými 335 kilowatty oba samozřejmě s pohonem všech kol.
Ve Švédsku si pro nás připravili to nejlepším a tak jsme od hotelu vyrazili s mohutným zátahem. Ochota akcelerovat je ve sportovním režimu opravdu velká, ač to od konzervativně působícího vozu neočekáváme.
Na severských cestách doslova se ale dynamika testuje těžko. Nejen kvůli všudypřítomným A-traktorům, ale také kvůli ještě četnějším radarům. Zaměřil jsem se proto spíše na úspornost. Vyjel jsme s plně nabitou baterií o kapacitě 19 kWh a s destinací zadanou v navigaci si auto samo dávkuje elektřinu tak, aby vydržela ideálně po celou dobu. Asi 120kilometrová trasa vedla z části i po dálnici, kde se také jezdí podstatě pomaleji a spořádaněji než na D1. V cíli mělo auto stále skoro polovinu baterie a průměrnou spotřebu jen 3,3 l/100 km.
Zmodernizované Volvo XC60 v Česku startuje na 1.548.900 Kč za mild-hybrid, PHEV je minimálně za 1.644.900 Kč.
Zdroj: autorský text, zdroj foto: Volvo, zdroj videa: Volvo