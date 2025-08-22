Chcete jednoduchý offroad s dieselem? Zajeďte si pro něj k sousedům
V Evropě je jen minimum pracovních terénních vozů, proto má plánovaná novinka šanci oslovit velké zákaznické publikum. Premiéru bude mít na autosalonu v Mnichově.
Rozmach čínských automobilek na evropském trhu sice vytváří domácím značkám vrásky na čele, ale zákazníci to mohou vnímat jako přínos. Vstup nových hráčů totiž přináší modely, které se v Evropě už těžko shánějí. Například prostorný pracovní offroad s naftovým motorem, který se nebojí ani tvrdší práce.
Alternativa k Jeepu Wrangler, jehož dostupnost dávno není, co bývala. S dvoulitrovým přeplňovaným benzinem o výkonu 200 kW vyjde na 1.699.900 Kč. Další volbou je plug-in hybrid startující na ceně 1.199.900 Kč. To je mimo možnosti běžného člověka. Land Rover Defender nebo Ford Bronco jsou na tom podobně.
Světlo naděje přichází z Číny, odkud se do Evropy dostane model od Beijing Automobile Works (BAW) ve spolupráci s německým importérem Indimo Automotive GmbH. BAW 212 vypadá jako kříženec Jeepu a UAZu 469 a zároveň má i podobnou historii. V Číně je považován za stejnou legendu. Slouží státním složkám včetně armády, ale využívá ho i soukromý sektor. Během šedesáti let se ho prodalo na 2,5 milionu kusů a s novou generací se vydává dobývat Evropu.
Ve srovnání s wranglerem (4882 x 1894 x 1838 milimetrů a rozvor 3.008 mm) je čínský konkurent menší. Na délku měří 4,7 metru, do šířky 1,9 metru a je vysoký 1,93 metru. Rozvor dosahuje 2,86 metru. Pod kapotou najdeme dvoulitrový diesel s výkonem 122 kW spojený s osmistupňovou automatickou převodovkou. Ta umožňuje rovnoměrné dávkování síly v náročném terénu, vůz je totiž pochopitelně vybaven volitelným pohonem všech kol. Spotřeba nafty činí 8,5 l/100 km s emisemi 244 g CO₂/km.
Interiér se nese v duchu moderní, ale účelné jednoduchosti. Přístrojový štít má digitální podobu, uprostřed nad výdechy klimatizace se nachází multimediální systém s ukazateli pro přehlednější kontrolu během jízdy v terénu a na středovém panelu je spousta velkých fyzických tlačítek, které nebude problém ovládat i v rukavicích.
Importér se sice k ceně nevyjádřil, ale pravděpodobně bude výrazně nižší než evropská konkurence. Prodej na německém trhu bude spuštěn souběžně s premiérou na mnichovském autosalonu konaném od 9. do 14. září.
