Land Rover oslavuje 60 let bondovek speciálním Defenderem. Vyrazí s ním do závodu

Soutěžní verze, pojmenovaná Bond Defender, vychazí z Defenderu 90 s motorizací P300, kterou představuje přeplňovaný zážehový čtyřválec s dvoulitrovým objemem, standardně poskytující maximální výkon 221 kW. Závodní vůz dostal bezpečnostní klec, výkonnější systém chlazení motoru a převodovky, sportovní výfuk nebo nový střešní spoiler.

Další změny zahrnují osmnáctipalcová kola Bowler s terénními pneumatikami a speciální odpružení s upravenými pomocnými rámy, novými pružinami a pro větší tuhost také se specifickým horním uložením tlumičů. Defender dále dostal charakteristické černo-zlaté zbarvení a na bocích a na střeše nese logo 007.

Auto po trati v severním Walesu 26. března povede jezdec Mark Higgins, trojnásobný vítěz britského šampionátu v rallye a současně také kaskadér, který se účastnil natáčení několika bondovek, spolujezdkyní bude Claire Williams.

Higgins se coby řidič zúčastnil natáčení čtyř filmů ze série o Jamesi Bondovi. Konkrétně to byly filmy Quantum of Solace, Skyfall, Spectre a No Time to Die. A mimochodem - první Land Rover se v bondovkách objevil v roce 1983, ve snímku Chobotnička (Octopussy) si zahrál otevřený Range Rover Huntsman, upravený firmou Rapport.

Sérii 2022 Bowler Defender Challenge pořádá organizace Motor Sports Association ve spolupráci se společností Bowler. Účastní se jí dvanáct týmů. Soutěž je navržena jako podpůrný seriál světových vytrvalostních závodů včetně každoroční Rallye Dakar.