Land Rover prý upustil od plánů na nový Defender pick-up. Ptáte se proč?

Vozy typu pick-up byly dlouhou dobu populární především na zámořských trzích, v posledních letech však o ně stoupá zájem i na starém kontinentu. Ani to však zřejmě automobilce Land Rover nestačí k tomu, aby nám novou generaci Defenderu nabídla i s otevřenou nákladní korbou. Důvod je přitom poměrně zvláštní.

Nejprve se ale vraťme pár týdnů do minulosti, kdy na veřejnost unikly první konkrétní informace o Defenderu a jeho velikostech. Kromě základního pětidveřového modelu 110 měla na trh dorazit i třídveřová varianta 90 a do pár let a prodloužený model 130. A právě od posledního jmenovaného modelu se očekávalo, že ho automobilka představí i jako pick-up.

To však v nedávném rozhovoru pro australský web Motoring dementoval nejmenovaný (údajně) vysoce postavený člověk přímo z automobilky Jaguar Land Rover. „Až uvidíte, co všechno se do jednoho z nich (Defenderů) vejde, proč byste si kupovali čtyřdveřový pickup? Vždyť už je to vlastně pick-up se střechou,“ měl v rozhovoru uvést nejmenovaný zdroj.

Podle dříve uniklých dokumentů už přitom víme, že varianta 130 by měla měřit zhruba 5100 mm na délku, zatímco menší 110 bude měřit okolo 4758 mm. Oba modely by přitom měly sdílet stejný rozvor o hodnotě 3022 milimetrů. Do menší 110 by se však mělo vejít nanejvýš 7 členů posádky, zatímco větší by 130 měla nabídnout místo až pro osm lidí.

Pick-up postavený na základech nového Defenderu 130 by tak byl zhruba o 82 mm kratší, než minulá generace Defenderu pick-up. Na nový Nissan Navara by pak ztrácel cca 155 milimetrů.

Jak to tedy bude s Defenderem pick-up do budoucna se teprve uvidí, i bez užitkové varianty se však máme na co těšit. První majitelé Defenderů 110 by se svých nových vozů měli dočkat již z kraje roku 2020, v jeho průběhu pak automobilka spustí i produkci kratšího modelu 90. Postupem času se však bude rozrůstat i paleta motorů, včetně plug-in hybridního, a v roce 2022 snad dorazí i model 130.