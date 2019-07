Technická data Defenderu unikla na veřejnost! Bude osmimístný i hybridní

Fotografie, které se objevily na fóru Disco4, sice nejsou příliš kvalitní, nabízejí však až překvapivě detailní náhled na parametry a techniku nového vozu. Původ fotografií sice neznáme, s největší pravděpodobností však byly vyfoceny na telefon během některého z interních zasedání přímo v Jaguar Land Rover a mezi prvními pak na ně upozornil web Autocar.

A na co se tedy můžeme těšit? Pro začátek třeba na tři velikosti: 90, 110 a 130. Jako první se v nabídce objeví střední velikost 110, která by se měla na trh dostat již v září tohoto roku. Zákazníci se přitom mohou těšit na vůz dlouhý 4758 mm, vysoký 1999 mm a široký 1916 mm. Rozvor náprav by měl mít hodnotu 3022 mm. Jako druhý se v dubnu 2020 představí model 90, nejmenší v nabídce, který je 4323 mm dlouhý, 1999 mm vysoký, 1927 široký a s rozvorem náprav 2587 mm.

Jako poslední dorazí v srpnu 2020 model 130, který bude 5100 mm dlouhý, 1999 mm vysoký, 1915 mm široký a rozvor by měl mít hodnotu 3022 mm. Shodný rozvor náprav u modelů 110 a 130 pak naznačuje, že v případě modelu 130 se dočkáme prodloužené zadní části, která pojme více nákladu a i pasažérů.

Vnitřní prostor však bude nadprůměrný již u varianty 90, která nabídne sezení až pro šest osob. S největší pravděpodobností tak vůz nabídne uspořádání tří sedadel vpředu a tří vzadu, což již dřív naznačovaly některé špionážní fotografie. Standardní model 110 nabídne konfiguraci pro pět, šest i sedm cestujících. Model 130 by však měl až osm cestujících.

Pod kapotu modelů 90 a 110 jsou připraveny tři benzínové a tři naftové motory, které posílají výkon přes automatickou převodovku na všechna kola. Benzínové motory mají mít značení (od nejslabšího) P300, P400 a P400e, což bude plug-in hybrid. Dieselové motory by měly dostat značení D200, D240 a D300.

Technické parametry sice nejsou na fotkách moc dobře čitelné, přesto by naftové motory D200 a D400 měly být dvoulitry s točivým momentem 430 Nm. Dvoulitrový objem by měl nabídnout i základní benzínový motor P300, u kterého se však očekává točivý moment rovných 400 Nm. Nejsilnější diesel D300 by měl mít objem 3.0 litru a zřejmě by se mohlo jednat o šestiválec s točivým momentem 650 Nm. Benzínový P400 by také mohl být 3.0 litrovým šestiválcem, tentokrát ale s točivým momentem 550 Nm. Základem Plug-in hybridního modelu bude 2.0 litrový motor, pravděpodobně čtyřválec, s točivým momentem 400 Nm. Díky asistenci elektromotoru by se však mohl točivý moment vyšplhat až na 645 Nm.

Hodnoty výkonu v koních a čísla akcelerace z 0 na 100 km/h jsou bohužel velice špatně čitelné, naftové motory by však mohly nabídnout výkon od 200 do cca 300 koní. U benzínových motorů očekáváme výkon od 300 až po cca 430 koní. Akcelerace bude nejdéle trvat nejslabšímu dieselu, kterému to z 0 na 100 km/h potrvá okolo 10 sekund. Nejvýkonnější diesel by to však měl zvládnout za 7,4 sekundy. Nejslabší benzínový motor by se také měl pohybovat v čase okolo 7 sekund, silnější benzínové modely už se ale pohybují v teritoriu 5 sekund.

Na fotografiích se také objevují informace o výbavách, které by měly být odstupňovány: Standard, S, SE, HSE a X. V závislosti na zvolené verzi by měli zákazníci dostat například elektricky nastavitelná kožená sedadla s vyhříváním i ventilací, 12-palcový digitální štít, adaptivní LED-matrix světlomety, audio-systém Meridian s 14 reproduktory a výkonem 740W, pokročilejší bezpečnostní asistenční systémy nebo kola o průměru až 20-palců.