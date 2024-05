Legendární Bulli jako drezína. Volkswagen ukáže jeden z patnácti kusů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Původní Bulli, tedy první generace Volkswagenu Transporter, si vydobyl kultovní status u fanoušků značky nejen v Evropě a Severní Americe. Coby silniční vůz ho zná snad každý fanoušek aut, ovšem v 50. letech minulého století vznikla i hrstka verzí pro dráhu. Jeden takový se světu naživo ukáže za pár dnů v Hannoveru a automobilka ho už světu stihla ukázat po internetu.

Jde o stroj s názvem Klv-20, kterých v letech 1954–1955 vzniklo 15 kusů. Nikoliv ovšem přímo u Volkswagenu; o přestavby se v rámci zakázky Deutsche Bundesbahn staraly firmy Martin Beilhack (Rosenheim) a Waggon- und Maschinenbau GmbH Donauwörth. Stroje pak sloužily jako údržbářská vozidla, a to docela dlouho – začaly být vyřazovány až v 70. letech.

V podstatě jde o kombinaci podvozku s nápravami a koly vlaku, čtyřválcového boxeru Volkswagen o objemu 1,2 litru a výkonu 21 kW, a karoserie T1 Kombi. Zajímavý však je hydraulický zdvihací systém, který umožňuje drezíně se nadzvednout a nad kolejemi otočit. Práce to je manuální a je třeba ji vykonat zvenčí, ale zvládne to jeden člověk. Taková funkce je tu proto, aby nemusela zpět do výchozího bodu couvat; dopředné rychlosti jsou čtyři, zpětný chod jen jeden.

Vůz není navzdory rámu, hydraulickému systému a 550mm ocelovým kolům zas tak těžký, váží asi 1.550 kg. Uveze sedm lidí včetně strojvedoucího a nejvyšší rychlost je 70 km/h.

Divize Volkswagen Užitkové vozy jeden z oněch patnácti – kousek vyrobený Beilhackem s označením 20-5011 – získala do svých muzejních sbírek. Sloužil v bavorském Plattlingu a k Volkswagenu se dostal přes sbírky v Rýnské Falci a pak Hesensku.

Speciální bulli bude k vidění i naživo, a to už 2. června na setkání majitelů a příznivců tohoto modelu s názvem Bulli & Coffee. Ta proběhne, jak je u podobných akcí zvykem, dopoledne na parkovišti továrny Volkswagenu v hannoverské čtvrti Stöcken.