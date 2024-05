Nový Volkswagen California osobně: Víc prostoru a prvotřídní čalounění

Mezinárodní prezentace nové californie se neobešla bez důkladného průzkumu verzí Ocean a Beach Camper, které Volkswagen přivezl do výstavního prostoru v Berlíně. Některá chytrá řešení potěší, na jednom místě však byl předchůdce praktičtější.

Úterní odhalení nové generace Volkswagenu California hned ve všech pěti výbavových provedeních se samozřejmě neobešlo bez fyzické premiéry, kterou si vůz odbyl v Berlíně. Automobilka na pódium přivezla dva kousky – prostřední Beach Camper a vrcholový Ocean.

Na svezení si budeme muset zatím počkat. Prozatím jsem měl možnost oba dva detailně prozkoumat alespoň staticky, a také se vyptat zástupců automobilky na to, co tisková zpráva nezmínila. Zjistil jsem třeba to, že zadní kola plug-in hybridní verze se systémem 4Motion jsou poháněna druhým elektromotorem a že dojezd na plné nabití trakční baterie je zhruba 90 km.

Už ale lezu do modrobílého oceanu, který má spolu s verzí Coast vzadu plnohodnotnou kuchyňku. Volkswagen se pochlubil větší ledničkou, která je nově výsuvná jako u Grand Californie. Navíc, když používáte kalifornii i jako auto na každý den, se do takto umístěné ledničky dá uložit ta část nákupu, která potřebuje chladit, jen otevřenými levými dveřmi. Není třeba nastupovat dovnitř a v předklonu strkat mléko a máslo do ledničky shora jako dřív.

Druhou změnou v kuchyňce se ovšem Volkswagen nepochlubil. Zatímco T6 a T6.1 měly vařič se dvěma hořáky, tady už je pouze jeden. Bude tak třeba napřed uvařit čaj či kávu, nevezmete-li s sebou campingový vařič navíc či rychlovarnou konvici, a pak až vajíčka k snídani, zatímco nápoje budou chladnout.

Hlubší zkoumání kuchyňky odhaluje také hlavní plynový ventil snadno dostupný pod vařičem, stejně jako nádrž na šedou vodu i s výpustním ventilem. Není třeba klekat pod auto, stačí zvednout kryt z překližky a otočit kohoutkem. Výměna plynové kartuše je náročnější, k té se člověk musí vplazit zezadu skrz prostor pro zavazadla.

Vestavba skrývá úložné prostory za kuchyňkou, další jsou přístupné zezadu a samozřejmě tu je prostor pro zavazadla pod rozkládací postelí. Ta se rozkládá na sklopenou zadní lavici a třebaže jsem to nezkoušel, věřím, že před ní bude víc prostoru na zavazadla. Totiž, prostor pod postelí vzadu je dostupný právě jen zezadu, což znamená nutnost otevřít páté dveře.

Ty nejsou elektrické, protože servomotorky by nezvládly jejich hmotnost spolu s dvěma skládacími židličkami, které stejně jako dřív mají místo v kapse právě na dveřích. Mají jen servodovírání, stejně jako dosud. Servodovírání je standardní výbavou také u bočních posuvných dveří, u těch však je možné elektropohon doobjednat.

Vrátím-li se ještě k sedačkám, ty přední jsou, jak je u nového multivanu standardem, velmi pohodlné. Navíc mají neuvěřitelně příjemný potah připomínající džínovinu. Jak se bude čistit, je otázkou, ale na dotek a posez je to vážně paráda. Lepší, pohodlnější než dřív jsou také sklopné zadní sedačky; není to už lavice, nýbrž dvě oddělená sedadla. Do šířky tu zas tolik prostoru není, ale dva hubení se sem vejdou bez problémů a místa na nohy je samozřejmě královsky.

Druhý kousek, který Volkswagen přivezl na pódium, byla verze Beach Camper s pěti místy k sezení. Začínám odzadu, od výsuvné, řekněme, mikrokuchyňky. Nabízí jeden plynový hořák se štítem proti větru a mělkým úložným prostorem vzadu tenkého šuplíku.

Rovnou mi připravila hlavolam, když jsem se tento šuplík snažil zasunout; aby se to někomu nepodařilo nechtěně, třeba s hrncem na puštěném hořáku, má šuplík pojistky na obou stranách u kolejnic a na jeho zavření tak potřebujete obě ruce.

Dolní, hlubší zásuvka se dá zavřít jednou rukou, stačí zmáčknout pojistnou kliku. Vpravo má místo skládací stolek, židličky jsou opět ve výklopné zádi a skládací postel je úplně nahoře. Pro její rozložení je třeba sklopit trojici individuálních zadních sedaček. Jsou i otočné, kdyby bylo třeba, stejně jako přední místa.

Oproti oceanu je tu výhoda v širším dolním lůžku – 1.330 oproti 1.060 mm. Prostoru pro zavazadla pod složenou matrací je však citelně méně, zhruba půlka, protože ho značnou část zabírá vestavba.

Konečně stojí za zmínku třeba fakt, že dva nocležníci na horním lůžku mají k dispozici dva nabíjecí body jen pro sebe – jeden port USB-C na pravé straně auta a jednu 12V zásuvku na levé straně. Oba mají, přinejmenším ve vystavených, lépe vybavených verzích také vlastní lampičku.

Nová california má ve všech verzích i s otvírací střechou výšku do 2 metrů, takže je lépe použitelná i jako auto na každý den. I díky delší karoserii oproti T6.1 nejsou levé posuvné dveře nesmysl, dá se tudy celkem pohodlně nastoupit a můžete si z auta vytvořit tři kempovací prostory – na jedné straně pod markýzou, na druhé pod předstanem. A já se už nemůžu dočkat, až se mi poštěstí některou z californií vzít na pořádný roadtrip.