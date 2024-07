Legendární výrobce sedaček Recaro bankrotuje. Není jisté, co bude se zaměstnanci

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když petrolhead na sedačkách nějakého auta spatří jednoduché logo značky Recaro, uznale pokýve hlavou a nemůže se dočkat, až v těchto křeslech vyzkouší nějakou zatáčku. Tato německá firma není jediným výrobcem sedaček do automobilů, ale rozhodně patří k těm nejznámějším. A nevyrábí jen sedačky do aut – v nejednom letadle najdete sedadla právě od ní.

Proto pro pozorovatele nezasvěceného do aktuální situace firmy přichází jako překvapení zpráva, že je v insolvenci. A nejen pro něj – zaskočen byl také německý odborový svaz IG Metall. „Co to znamená pro 215 zaměstnanců Recaro Automotive GmbH v Kirchheimu, není jisté,“ uvedl svaz v prohlášení.

Soud v Esslingenu firmě nařídil prozatímní správu a stanovil insolvenčního správce Holgera Blumeho. Ten bude nyní zkoumat ekonomickou situaci firmy a sledovat její hospodaření. Firma ale klopýtala delší dobu, soudě dle zprávy, že zaměstnanci v nedávné minulosti firmě několikrát pomohli akceptováním snížených mezd.

„Jsme zklamáni a cítíme se opuštěni vedením. Kolegové učinili velké oběti, aby firmě pomohli,“ komentoval vyhlášení bankrotu Frank Bokowits, odborový předák v podniku.

„Očekáváme, že budou prozkoumány všechny možnosti, jak zachovat pracovní místa a najít udržitelné řešení,“ nechal se slyšet Alessandro Lieb z odborové organizace IG Metall. V následujících dnech má organizace na programu schůzku se zástupci zaměstnanců podniku k prodebatování dalšího postupu.

Dlouhá, ale turbulentní historie

Dnešní firmu Recaro založil Wilhelm Reutter 1. října 1906 pod názvem Stuttgarter Carosserie und Radfabrik. O tři roky později se přejmenovala na Stuttgarter Karosseriewerk Reutter & Co. a věnovala se výrobám karoserií; od 30. let zejména pro tehdy čerstvě založenou společnost Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH.

Po druhé světové válce se firma věnovala stavbám karoserií Porsche 356. V roce 1963 automobilka Porsche odkoupila karosárnu. Divize výroby sedaček se přejmenovala na Recaro (ze slov REutter-CAROsserie) a začal se věnovat už pouze výrobě prémiových sedaček. O dva roky později představila své první sportovní sedadlo, v roce 1971 začalo licenčně vyrábět sedačky pro letadla.

Po několika restrukturalizacích a odloučení různých divizí, např. té vyrábějící dětské autosedačky nebo sedadla do letadel, se dnes firma Recaro Automotive GmbH věnuje výrobě sedaček do aut silničních i závodních. A právě ta se potácí nad propastí a my, fanoušci, můžeme spolu se zaměstnanci jen doufat, že do ní nespadne zcela.