Léto v obytném karavanu: Vyberte si přesně podle vašich požadavků

Dodávka: Ideální pro páry

Cestování v dodávce bude vyhovovat spíše mladším lidem, ať už sólo nebo v páru. Obytné dodávky jsou kapacitně většinou pro maximálně dvě osoby. Malý prostor nedovoluje možnosti většího komfortu nebo vybavení, na druhé straně se s dodávkou mnohem lépe manévruje, její spotřeba je nižší a to samé platí i pořizovací ceně nebo ceně pronájmu.

Dodávka je ideální na kratší výlety a její nespornou výhodou je to, že se s ní dostanete prakticky kamkoliv jako s běžným osobním automobilem a nebudete muset vyhledávat místa určená pro mohutnější vozidla.

Nejoblíbenější modely jsou Volkswagen California a Mercedes-Benz Marco Polo.

Vestavba: O něco větší komfort

Při vestavbě je opět řeč o dodávce, ale mnohem většího typu. Na první pohled zvenčí byste nepoznali rozdíl oproti běžnému vozu, protože obytná vestavba je celá schovaná uvnitř dodávky.

Pevná postel, kuchyňka s přívodem vody, plynový vařič, sprchový kout a toaleta, tohle všechno už nabízí poněkud komfortnější možnosti cestování, ovšem její výhody ocení buď opět pár nebo menší rodina. Jde o nejmenší vůz z kategorie "obytňáků".

Nástavba: Namontujte a poté odmontujte

S tímto typem obytných vozů se na tuzemských silnicích příliš nesetkáte, mezi ty nejrozšířenější patří v Americe. Ve Spojených státech jsou totiž v oblibě velké pick-upy a nástavba je vlastně uzavřením nákladové korby na vozidle.

Výhodou je, že nástavbu můžete po návratu z dovolené odmontovat a vůz nadále používat běžným způsobem. Nevýhodou pak to, že prostor na korbě není příliš velký a je vhodný k přespání a pouze k menšímu úložnému prostoru. Ideální je tak opět pro cestování samostatně nebo v páru.

Obytný přívěs: Pozor na celkovou hmotnost

Tato varianta již umožňuje vyrazit na cesty s větší skupinou. Jedná se o karavan, který je zapřáhlý za osobním automobilem. Jde tedy o příjemnou formu obydlí, které můžete neustále vozit s sebou nebo jej na jednom místě zaparkovat, vyrážet na výlety a na sklonku dne se do něj opět vracet.

Pro řízení vozidla s obytným přívěsem vám postačí řidičské oprávnění typu B. Ovšem pozor, "béčko" sice povoluje řídit vozy do 3,5 tuny, ale při této variantě musíte dobře spočítat celkovou váhu osobního vozidla i samotného karavanu. Pokud se do tohoto limitu vejdete, můžete pohodlně vyrazit na cesty, ale pokud je hranice překročena, už budete potřebovat někoho s řidičákem skupiny C.

Řízení s připojeným obytným přívěsem navíc vyžaduje trochu zručnosti, zejména při couvání a parkování, nutnost je také najít místo, kde se můžete napojit na elektřinu. Dovolenou si s ním ale může užít skupina až o sedmi osobách. K dispozici jsou základní přívěsy, i ty až po střechu nabité luxusní výbavou.

Polointegrovaný obytný vůz: Větší prostor a pohodlí

Pokud chce český turista plnohodnotný obytný vůz, tato varianta je tou nejoblíbenější. Kabina řidiče je vlastně dodávka, která je ovšem napojena na obytnou část. Běžnou výbavou jsou otočná přední sedadla, pevná postel umístěná v zadní části vozu a spouštěcí lůžka nad stolem.

Integrovaný obytný vůz: Důraz na komfort i design

Hlavní rozdíl mezi polointegrem a integrem je ten, že u integru je šíře kabiny řidiče stejná jako obytná část. Výrobci dostanou podvozky a kompletní nástavbu konstruují přímo na nich. Díky tomu je kladen mnohem větší důraz na celkový design zvenčí, ale také pohodlí a velký prostor uvnitř.

Tento typ vozidel je vhodný pro dva až čtyři pasažéry, což na první pohled není mnoho, ale ti si na druhou stranu užijí opravdu velký komfort a cestování pro ně bude maximálně pohodlné a příjemné. Ruku v ruce s větším luxusem logicky jde vyšší pořizovací cena.

Alkovna: Spaní i nad řidičem

Pokud jste ještě nikdy tento termín neslyšeli, vězte, že jde o označení prostoru nad místem řidiče, který tento typ obytných vozů charakterizuje. Protože se dá spát ve dvou úrovních, může v alkovně cestovat větší počet osob, až sedm. Jde tedy o ideální volbu pro větší rodinu nebo partu přátel.

Alkovna má jednu zásadní nevýhodu. Bývá vysoká přes tři metry, což už vyžaduje podrobnější naplánování cesty. Rozhodně není příjemným zážitkem přijet před most a zjistit, že pod ním neprojedete.