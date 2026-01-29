Předplatné
Lexus prodal nejvíce aut v historii, v Česku si ale pohoršil. Jaké máme u nás chutě?

Lexus RX 500h Direct4 F Sport
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Prémiová japonská značka v roce 2025 zaznamenala prodejní rekord. Největším trhem zůstává severní Amerika, v Evropě se prodeje mírně propadly.

Japonský Lexus se již naplno etabloval jako alternativa k německé prémiové trojici ve složení Audi, BMW a Mercedes-Benz. A to dokonce i v Česku, kde tahle značka spadající pod Toyotu dlouhé roky paběrkovala. Ostatně v roce 2019 Lexus na našem trhu zaznamenal pouhých 438 registrací a obsadil 26. místo mezi značkami. Loni byl s 1908 kusy 22., přičemž ve srovnání s rokem 2024 si pohoršil o 418 aut.

Za poklesem stojí pravděpodobně stárnoucí dvojice tahounů. Středně velké SUV NX se totiž představilo již v roce 2021, přičemž dosud neprošlo žádnou významnější modernizací. O třídu větší Lexus RX je zhruba o rok mladší, z pohledu osvěžení pro něj ovšem platí to samé. Oba zmíněné vozy jsou přitom prvním, respektive třetím nejprodávanějším lexusem v Česku. Projevilo se také ukončení prodeje úžasného kupé a kabrioletu LC, které v roce 2024 zaznamenalo 62 registrací.

Registrace Lexusu v Česku v roce 2025
PořadíModelPočet (ks)Meziroční změna (ks)
1.Lexus NX534-186
2.Lexus LBX508181
3.Lexus RX422-238
4.Lexus ES221-32
5.Lexus UX158-64
6.Lexus LM26-6
7.Lexus RZ20-3
8.Lexus LS125
Zdroj: SDA  

Nižších prodejů se Lexus dočkal také v Evropě, kde odbyt meziročně klesl o 2,3 % na 80.686 vozů. Jinak ale japonská automobilka slaví. Rok 2025 byl totiž nejlepším v historii. Dodávky zákazníkům dosáhly 882.231 vozů, což je meziročně o čtyři procenta více.

Největším trhem je tradičně severní Amerika, pro kterou byl Lexus ostatně koncipován. Ve Spojených státech a v Kanadě bylo prodáno 408.070 exemplářů. V rámci nejvyššího procentuálního nárůstu si nejlépe vedla Afrika s 18,8procentním zlepšením. Výsledných 1485 aut je ovšem z globálního hlediska zanedbatelných. Podobně je tomu v jižní Americe s 13,8% růstem na 4684 vozů.

Video placeholder
Lexus LC 500 Convertible Hokkaidó • Zdroj: auto.cz

Zatímco v Evropě nabídka Lexusu stojí výhradně na hybridech, plug-in hybridech a elektromobilech, na ostatních trzích si zákazníci mohou pořídit i čistě zážehové modely. Ty v celkových prodejích zaznamenaly 48procentní podíl, na elektrifikované pohony připadá 52 %. Poptávka po elektrických vozech meziročně vyskočila o 119 procent.

V následujícím období se Lexus chystá „zabít“ sedan LS, kterým celá sága vlastně začala. Byl toto totiž právě tento model, kterým se značka v roce 1989 představila světu. Alternativa k tehdejšímu Mercedesu S se zařadila mezi nejlepší auta světa, byť dominanci německého sedanu ve výsledku příliš nenarušila. Dodnes však první LS platí za mimořádně kvalitní vůz.

Název LS ovšem z nabídky Lexusu úplně nezmizí. Japonci totiž nedávno představili extravagantní šestikolový minivan LS a pravděpodobně se tohoto označení dočkáme také u velkého SUV s karoserií připomínající kupé.

Zdroj: Lexus a Motor1, foto: Lexus a auto.cz, video: auto.cz

