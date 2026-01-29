Lexus prodal nejvíce aut v historii, v Česku si ale pohoršil. Jaké máme u nás chutě?
Prémiová japonská značka v roce 2025 zaznamenala prodejní rekord. Největším trhem zůstává severní Amerika, v Evropě se prodeje mírně propadly.
Japonský Lexus se již naplno etabloval jako alternativa k německé prémiové trojici ve složení Audi, BMW a Mercedes-Benz. A to dokonce i v Česku, kde tahle značka spadající pod Toyotu dlouhé roky paběrkovala. Ostatně v roce 2019 Lexus na našem trhu zaznamenal pouhých 438 registrací a obsadil 26. místo mezi značkami. Loni byl s 1908 kusy 22., přičemž ve srovnání s rokem 2024 si pohoršil o 418 aut.
Za poklesem stojí pravděpodobně stárnoucí dvojice tahounů. Středně velké SUV NX se totiž představilo již v roce 2021, přičemž dosud neprošlo žádnou významnější modernizací. O třídu větší Lexus RX je zhruba o rok mladší, z pohledu osvěžení pro něj ovšem platí to samé. Oba zmíněné vozy jsou přitom prvním, respektive třetím nejprodávanějším lexusem v Česku. Projevilo se také ukončení prodeje úžasného kupé a kabrioletu LC, které v roce 2024 zaznamenalo 62 registrací.
|Registrace Lexusu v Česku v roce 2025
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Lexus NX
|534
|-186
|2.
|Lexus LBX
|508
|181
|3.
|Lexus RX
|422
|-238
|4.
|Lexus ES
|221
|-32
|5.
|Lexus UX
|158
|-64
|6.
|Lexus LM
|26
|-6
|7.
|Lexus RZ
|20
|-3
|8.
|Lexus LS
|12
|5
|Zdroj: SDA
Nižších prodejů se Lexus dočkal také v Evropě, kde odbyt meziročně klesl o 2,3 % na 80.686 vozů. Jinak ale japonská automobilka slaví. Rok 2025 byl totiž nejlepším v historii. Dodávky zákazníkům dosáhly 882.231 vozů, což je meziročně o čtyři procenta více.
Největším trhem je tradičně severní Amerika, pro kterou byl Lexus ostatně koncipován. Ve Spojených státech a v Kanadě bylo prodáno 408.070 exemplářů. V rámci nejvyššího procentuálního nárůstu si nejlépe vedla Afrika s 18,8procentním zlepšením. Výsledných 1485 aut je ovšem z globálního hlediska zanedbatelných. Podobně je tomu v jižní Americe s 13,8% růstem na 4684 vozů.
Zatímco v Evropě nabídka Lexusu stojí výhradně na hybridech, plug-in hybridech a elektromobilech, na ostatních trzích si zákazníci mohou pořídit i čistě zážehové modely. Ty v celkových prodejích zaznamenaly 48procentní podíl, na elektrifikované pohony připadá 52 %. Poptávka po elektrických vozech meziročně vyskočila o 119 procent.
V následujícím období se Lexus chystá „zabít“ sedan LS, kterým celá sága vlastně začala. Byl toto totiž právě tento model, kterým se značka v roce 1989 představila světu. Alternativa k tehdejšímu Mercedesu S se zařadila mezi nejlepší auta světa, byť dominanci německého sedanu ve výsledku příliš nenarušila. Dodnes však první LS platí za mimořádně kvalitní vůz.
Název LS ovšem z nabídky Lexusu úplně nezmizí. Japonci totiž nedávno představili extravagantní šestikolový minivan LS a pravděpodobně se tohoto označení dočkáme také u velkého SUV s karoserií připomínající kupé.
Zdroj: Lexus a Motor1, foto: Lexus a auto.cz, video: auto.cz