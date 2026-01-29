Koncern VW si loni v Česku vedl skvěle. Automobilku ovšem čekají náročné roky. A nejen ji
Porsche Česká republika, importér značek koncernu Volkswagen, na našem trhu loni zaznamenal téměř 17procentní meziroční růst. Navzdory poměrně pozitivním zprávám je tu však spousta neznámých, které dělají vrásky nejen největší evropské automobilce.
Výroční tisková konference společnosti Porsche Česká republika, importéra většiny značek koncernu Volkswagen, se z velké části nesla v pozitivním duchu. Značky Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy, Audi, Cupra a Seat totiž na našem trhu v roce 2025 dohromady zaznamenaly 32.471 dodávek nových vozů zákazníkům. Porsche ČR je tudíž největším importérem nových aut na tuzemský trh.
Růst a příval novinek v roce 2026
Z jednotlivých brandů se dařilo prakticky každému. Volkswagen v roce 2025 na českém trhu zaznamenal meziroční nárůst dodávek zákazníkům o 15,4 % na 15.071 nových osobních aut. Nejvíce k úspěšnému výsledku přispěly modely Golf (1866; +76 %), Tiguan (2502; +46 %), Passat (1370; +84 %) a novinka v podobě až sedmimístného SUV Tayron (1221). Z elektromobilů byl největší zájem o ID.7 Tourer (193; + 105 %).
Významný impuls pro pokračování růstu v letošním roce představuje zcela nová generace modelu T-Roc, která právě vstupuje na český trh s atraktivní cenou od 699.000 Kč. V druhém pololetí letošního roku nabídku rozšíří zcela nový kompaktní elektromobil ID. Polo a výrazně zmodernizovaný hatchback ID.3. Na podzim se ve světové premiéře se představí i subkompaktní crossover ID. Cross, sourozenec chystané Škody Epiq.
Audi v loňském roce pokračovalo v růstovém trendu, který hodlá zachovat i letos. Loni se počet vozidel s logem čtyř kruhů předaných zákazníkům v České republice meziročně zvýšil o 8,7 %, ze 4001 na 4350 vozů. Tahouny růstu značky Audi v roce 2025 byly modely Audi Q3 (926; +84 %), Audi Q7 (822; +63 %), Audi Q8 (758; +10 %) a Audi A6/A7 (671; +3 %).
Intenzivní produktová ofenziva v loňském roce českým zákazníkům přinesla nové modely A6 Sportback/Avant e-tron, Q5, A6 Avant a sedan a Q3. V letošním roce se můžeme těšit na Audi RS 5, výrazně zmodernizované elektrické SUV Q4 e-tron, zcela nová SUV Q7 a Q9 a elektromobil segmentu A odvozený od Volkswagenu ID. Polo.
Cupra i v osmém roce své existence patřila mezi nejrychleji rostoucí automobilové značky v Evropě a dodala historicky nejvyšší počet vozů – 328.800 (+32,5 %). Na českém trhu Cupra dokázala počet dodávek nových automobilů zákazníkům více než zdvojnásobit, z 2283 na 4871 vozů (+113,4 %). V celkovém pořadí značek se v registracích posunula na 15. místo.
Pořadí nejprodávanějších modelů je přitom velmi vyrovnané. Vedení si loni udržel model Cupra Ateca s 1674 vozy (419; +300 %), na druhém místě skončil formentor s 1364 vozy (1461; -7 %), třetí byla Cupra Leon s 1041 vozy (359; +190 %) a čtvrté nové SUV Terramar se 792 vozy (29; + 2631 %). Cupra navíc loni překonala milník 10.000 prodaných vozů v ČR a jednoho milionu globálně vyrobených vozů od svého založení.
V roce 2026 se hlavní hvězdou Cupry stane očekávaný malý elektromobil, který doplní omlazený elektrický hatchback Born a zmodernizované elektrické SUV Tavascan.
Seat se naproti tomu musel vyrovnat s meziročním propadem registrací o 606 vozů na 976 aut. Španělská značka si loni připomněla 75 let od svého založení a oznámila významné omlazení svého produktového portfolia. Prvním krokem bylo uvedení modernizovaných modelů Ibiza a Arona na přelomu loňského a letošního roku. Bestsellerem Seatu byl loni model Arona s 603 vozy (527; +14 %), následovaný modely Leon s 550 vozy dodanými zákazníkům (504; +9 %) a Ateca se 112 exempláři (502; -78 %).
O budoucnosti Seatu zatím není zcela rozhodnuto. Portfolio bude v následujících letech pokračovat prakticky s minimálními změnami.
Značka Volkswagen Užitkové vozy v loňském roce předala zákazníkům celkem 6823 vozů, což představuje meziroční nárůst nárůst o 1,2 % (6745 vozů). Podobně jako v globálním měřítku i na českém trhu se z hlediska meziročního nárůstu nejvíce dařilo modelové řadě ID. Buzz. Zákazníci v Česku loni převzali 255 těchto vozů proti 111 kusům v předchozím roce (+129,7 %). O více než polovinu vzrostl v roce 2025 počet předaných vozů řady Multivan – ze 739 v roce 2024 na loňských 1134 vozů (+53 %). Za multivanem jen nepatrně zaostal svou dynamikou meziročního růstu model Crafter s 1186 vozy (995 v roce 2024; +19,2 %). Z 2373 exemplářů na 2569 aut, tedy o 8,3 %, se zvýšil počet dodaných Volkswagenů Caddy.
Strach z emisních pokut
Ačkoliv se flotilové emise jednotlivých značek nebudou počítat každý rok, nýbrž se vezme průměr za tříleté období (aktuálně tedy za roky 2025 až 2027), přesto pro velkou část výrobců představují obrovskou finanční zátěž. Případná pokuta totiž bude dosahovat 95 eur (asi 2300 Kč) za každý nadlimitní gram CO2, který se bude násobit počtem vyrobené auto. U velkých automobilek tak částka může bez problémů dosáhnout v přepočtu až vyšších desítek miliard korun, což by teoreticky mohlo ohrozit kondici výrobců, respektive zaměstnanost.
Limity jsou přitom velmi přísné a předpokládají výrazně vyšší prodeje elektromobilů, než jaké ve skutečnosti jsou. Na výroční tiskové konferenci se o tom ostatně velmi upřímně zmínil i Jan Hurt, jednatel Porsche Česká republika. „Rok 2025 potvrdil, že transformace automobilového sektoru vstupuje do nové, realistické fáze. Ukazuje se, že tempo přechodu na čistou elektromobilitu je pomalejší, než předpokládaly původní ambiciózní plány. Horizont roku 2035 se tak nyní jeví jako téměř nereálný. První kroky Evropské unie z konce loňského roku vnímáme jako racionální uznání tohoto vývoje. Očekáváme, že v roce 2026, kdy proběhne přezkoumání všech emisních cílů, převáží pragmatický a ekonomický přístup nad ideologií a naivitou, vedoucí nás zcela jistě do existenční závislosti na třetích stranách.“
Tou závislostí Jan Hurt myslí především čínskou dominanci na poli trakčních akumulátorů. V jejich produkci je totiž druhá nejlidnatější země světa neohroženým premiantem. Dalším problémem je také fakt, že Čína de facto kontroluje světový trh se surovinami potřebnými pro výrobu baterií do elektromobilů a hybridů, tudíž ani vlastní výrobou se světové automobilky od této země odstřihnou.
Zdroj: Porsche ČR a autorský článek, foto: Volkswagen, Audi, Cupra, Seat a auto.cz, video: auto.cz