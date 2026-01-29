Čína zase kopíruje Teslu. Na rozdíl od originálu už ale svůj model prodávají
Čína už dnes nekopíruje tak okatě od západní konkurence jako dříve, pár takových se ale stále najde. Například mezi elektrickými tahači začal trend, který má svůj původ u Tesly Semi. Jeden z úspěšnějších čínských modelů už se prodává i na exportních trzích.
Tesla poprvé ukázala koncept elektrického tahače Semi v roce 2017, se začátkem prodeje plánovaným jen o dva roky později. Objednávky od zákazníků opravdu přišly, mimo jiné třeba od PepsiCo, Walmartu nebo Costco. Produkce opravdu v omezeném množství začala v roce 2022 a několik kusů bylo vybraným firmám dodáno na testování.
Jenže slibovaná sériová výroba, která měla podle Muska dosáhnout 50.000 kusů ročně, se pořád nerozběhla. Tahač Semi mezitím prošel faceliftem, což je unikátní na vůz, který to ještě ani pořádně nedotáhl do výroby. Podle nových plánů by na to mohlo dojít v květnu 2026.
Mezitím se ovšem vynořilo několik elektrických tahačů, které se Tesle Semi nápadně podobají. Může jít o náhodu, přeci jen aerodynamická optimalizace povede k podobným výsledkům. Vozy ale pocházejí povětšinou z Číny, takže pravdou bude spíše opisování od Tesly.
Známým projektem je Windrose, který se podobá na faceliftovanou verzi Tesly Semi a který už své elektrické tahače testuje i na evropských silnicích. Mnohem méně je slyšet o firmě nazvané Deepway, která svou prvotinu Star dotáhla do prodeje, a to i mimo domovinu.
Firmu založil v roce 2020 čínský IT gigant Baidu, který je lokální verzí Googlu a mimo jiné vyvíjí vlastní autonomní vozy. Nebyl na to sám, partnerem je mu také tamní logistická firma Lionbridge. Už v roce 2021 se představil první model Star a o další dva roky později první kusy zamířily k zákazníkům. V roce 2024 začal export, loni už došlo na modernizaci modelu star a uvedení nového modelu Xingtu.
Deepway Star vypadá jako Tesla Semi, kdyby přišla o pár let dříve. Linky jsou méně uhlazené, světlomety zbytečně velké, ale podoba s největší Teslou je nepochybná. Podobně tvarované tahače prostě dosud nikdo nedělal. A ani zde nechybí linka denního svícení táhnoucí se přes celou kapotu, podobně jako to má Windrose a faceliftované Semi. Deepway má také dveře otevírané proti směru jízdy, s čímž opět u tahačů přišla až Tesla.
Kabina je už o kus tradičnější, protože řidič nesedí uprostřed jako u Tesly. Dost se podobá osobním vozům, a to i displejem roztaženým přes skoro celou délku palubní desky a naprostou minimalizací ovládacích prvků. Nechybí ani možnosti autonomní jízdy, které zde dodává Baidu, či program organizace fleetu využívající umělou inteligenci.
I v útrobách jde alespoň na papíře o slušný kousek techniky. Deepway Star má dvě základní varianty – kratší 4x2 a delší 6x4. Menší má zadní kola poháněna elektromotory o výkonu 250 kW, maximální točivý moment na kolech je 50.000 Nm. Delší verze má čtyři zadní kola poháněna čtyřmi elektromotory o kombinovaném výkonu 540 kW a maximálním točivém momentu na kolech 80.000 Nm. Baterie mají kapacitu 513 kWh, delší verze ale může být vybavena také 600kWh, obě pocházejí od CATL a mají chemii LFP.
Průměrná spotřeba při tahání návěsu je podle webu 120 kWh/100 km a vůz má takto ujet až 400 kilometrů. V krátké verzi tahač váží 10 tun a maximální povolená hmotnost je 43 tun, dlouhá s větší baterií váží 11,9 tuny a povolená je 49 tun.
Nabíjení tahač podporuje dvěma kabely najednou, maximální výkon bohužel Deepway neuvádí. U menší z baterií trvá dobití v rozmezí 20–80 % 60 minut a u větší 75 minut. Zajímavější je, že menší baterie podporuje i rychlou výměnu v dedikované stanici.
To je už v Číně slušně zavedený systém i u nákladních vozů. U většiny je ale baterie uložena na výšku za kabinou, zatímco Deepway ji má v podvozku. Prý je prvním tahačem na světě s baterií v podvozku a možností výměny baterií, což značí že kompatibilní se zavedenými systémy rozhodně nebude.
V nabídce minimálně na domácím trhu je také modernizovaná druhá série modelu star, která má 800V architekturu a baterii o kapacitě 505 kWh, která se z 20 do 80 % nabije za 36 minut.
Deepway Star se už prodává na domácím trhu, ale zamířil také na export. Koupit si jej mohou zájemci třeba v Thajsku a okolních asijských zemích, ale existují už pobočky i v Austrálii, na Novém Zélandu, Blízkém východě, Jižní Americe nebo Mexiku. Například v Thajsku cena modelu star začíná v přepočtu na 4,3 milionech Kč, na Novém Zélandu je s cenovkou 3,1 milionu Kč nejlevnějším elektrickým tahačem.
Zdroj: Deepway, zdroj foto: Deepway, zdroj videa: Tesla