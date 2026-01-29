Rozhovor s Milošem Velíškem z ČPP: Digitalizace vše zrychlila
Druhá polovina roku 2025 přinesla do autopojištění významné změny. Povídali jsme si o nich s Milošem Velíškem z ČPP.
Česká podnikatelská pojišťovna spravuje jeden a půl milionu smluv povinného ručení, je v tomto směru třetí největší pojišťovnou.
Od července se díky takzvané devítinovele změnilo hodně pravidel zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jedním je zvýšení limitu škody, ke které musíme volat policii: ze sta na dvě stě tisíc. Co to znamená pro pojišťovny?
Nic podstatného. Navíc kromě limitu vše ostatní zůstává při starém. Takže policii voláme vždy, když současně se škodou na zúčastněných vozidlech dojde ke zranění nebo úmrtí. Také při poškození majetku třetí osoby. Rovněž pokud auta brání provozu. Anebo se nemůžeme shodnout s protistranou na zavinění. I v tomto novém případě platí, že když škoda nedosáhne uváděného limitu, nehrozí žádná sankce.
Takže jde jen o výhodu pro řidiče a policii?
Přesně tak. Díky vyšší hranici není nutné volat hlídku k tolika drobným nehodám. Řidiči ušetří čas a policie se může soustředit na závažnější případy, kde je její zásah opravdu potřeba. Odpadá mnoho zdlouhavých čekání na příjezd hlídky v situacích, které účastníci nehody mohou zvládnout vyřešit vlastními silami.
Je situace kromě uvedených, kdy byste policii volal i při menší škodě?
Jedna důležitá rozhodně ano: policii volejte v případě podezření na protiprávní jednání. Například máte-li dojem, že druhý účastník řídil pod vlivem alkoholu či drog, odmítá vám ukázat doklady nebo se chová jinak podezřele.
Druhou novinkou roku 2025 je spuštění webové aplikace Bouračka. Připravila ji na svých webových stránkách Česká kancelář pojistitelů. Jak to souvisí s vyšším limitem?
Docela zásadně. Právě v případech, kdy ke škodě na zúčastněných vozidlech nemusíme volat policii, se aplikace náramně hodí. Digitalizace vše zrychlila. Je rychlejší a jednodušší než tradiční papírový Záznam o dopravní nehodě. Bouračka významně šetří čas. Podmínkou je přitom jen laptop nebo chytrý mobilní telefon, ideálně s fotoaparátem a dotykovým displejem, a přístup na internet. Není třeba si stahovat jakoukoli aplikaci, ale přímo jít na www.bouracka.cz.
Jak je proces složitý?
Nijak zvlášť. Začíná ověřením identity účastníků, na to se použije klasicky občanský průkaz, z něhož Bouračka pouze přečte potřebné údaje a ověří je. Žádné kopie ani fotografie průkazů se neukládají. Podpis, tedy potvrzení vyplněných údajů, udělají oba účastníci nehody zadáním potvrzovacího kódu, který obdrží v SMS. Dalším krokem je zaznamenání poškození pomocí fotografií přímo z místa události, vyznačení situace na interaktivní mapě, včetně GPS polohy a času nehody. On-line formulář dává i možnost připojit svědky nehody a okamžitě odeslat data do systému ČKP a příslušných pojišťoven. Pro poškozeného i viníka ale stále platí, že pojistnou událost je třeba oznámit pojišťovně viníka.
Začal podzim, jehož tématem je rok co rok vyšší riziko střetu se zvěří. Policie vydala v létě pravidla nového postupu ohledně oznámení, pokud řidič srazí například srnu. Co to znamená pro řidiče a pojišťovny?
Pokud dojde ke střetu se zvěří, je stále důležité okamžitě volat Policii ČR. Pracovník v operačním středisku se doptá na podrobnosti nehody a vyhodnotí nutnost výjezdu hlídky, případně informuje příslušné myslivecké sdružení pro zajištění sražené zvěře.
Součástí připojištění přírodních rizik je právě srážka s divokou zvěří, ale i třeba poškození kabelů v motoru kunami. Jaké jsou průměrné škody z těchto událostí?
Větší následky jsou pochopitelně u střetu se zvěří, kde průměrné pojistné plnění činí v letošním roce 57 300 Kč, přičemž meziroční nárůst počtu těchto škod je osmnáct procent – blíží se třem tisícům případů.
A kuny?
U poškození kabeláže dosahuje letošní průměrné plnění 8900 Kč, přičemž meziroční nárůst těchto škod jsou čtyři procenta, blížíme se k pěti stům případů. Tato čísla by měla přimět firmy i řidiče o tomto pojištění přinejmenším přemýšlet.
Počet pojištěných vozidel
Generali Česká
2 144 678
Kooperativa
1 718 174
ČPP
1 450 117
Allianz
1 294 862
ČSOB pojišťovna
958 248
Uniqa
918 455
Direct
527 753
Slavia
261 774
Pillow
247 740
Pojišťovna VZP
85 347
Hasičská
84 526
Zdroj: Autorský text