Kombík Dacie se začíná rýsovat, má se odhalit ještě letos
Automobilka Dacia už testuje kombík, který se postaví Hyundai i30 či Seatu Leon. V segmentu C je podle šéfky poptávka po cenově dostupných autech. Kombi navíc má nižší emise CO2 ve srovnání s crossoverem.
Od automobilky Dacia už před dvěma lety zněly zkazky, že se pustí do vývoje klasického kombi a snad i fastbacku na platformě CMF-B, sdílené s modely jako Jogger či Bigster. Na podzim loňského roku se podobné zprávy objevily znova a nyní se objevilo o chystaném voze více informací.
Již vstoupil do fáze testování maskovaných prototypů, takže design je zatím zahalen tajemstvím, ovšem jistý předpoklad si můžeme vytvořit. Podle šéfa prodejů Dacie Franka Marotteho chce značka „stavět na úspěchu bigsteru“. To napovídá podobný design ve stejném jazyce.
Marotte také potvrdil, že si chystaný vůz půjčuje některé designové prvky ze sandera Stepway, které naznačují outdoorové zaměření. Cílem návrhářů bylo – protože design je jistě dávno hotový – dosáhnout vyváženosti a vyrobit něco, co vypadá „atraktivně a drsně“, řekl. Očekávejme tak standardní částečně LEDkové světlomety vpředu, opticky propojené maskou s velkým logem „DC“.
Vůz by však měl být klasickým kombíkem bez zvýšené světlé výšky, bez přesahu do světa crossoverů a SUV. Že to je kombík, má podle Marotta příčinu v potřebě snížit hmotnost a emise, což znamená zapracovat na aerodynamice. Čím nižší je karoserie, tím menší je čelní plocha a tím nižší je odpor vzduchu – resp. je snazší ho snížit drobnými prvky na karoserii. A jako bonusem kombík namísto crossoveru potěší národy, které mají kombíky rády, jako např. ten náš.
Novinka má zatím jen interní označení C-neo a to jasně říká, do jakého segmentu se zařadí. Šéfka Dacie Katrin Adtová segment C potvrzuje. „Jak jsme viděli u bigsteru, v tomto segmentu je jasná poptávka po dostupných autech. Chceme tam hrát roli,“ řekla webu Automotive News.
Pod kapotou můžeme očekávat to stejné, co v ostatních modelech značky – zážehovou dvanáctistovku s mild hybridem, 48V hybrid s plynovým pohonem a 1,8l čtyřválec v tzv. full hybridu. Pohon všech kol by byl krásný, ale nejspíše se ho nedočkáme. Spekulujeme tak ze dvou důvodů – jednak, značka by tím mohla brát zákazníky dusteru a bigsteru, a jednak, pohon 4×4 by modelu zvýšil průměrné emise CO2.
Mezi konkurenty se často skloňovala Škoda Octavia, je však možné, že dacia bude interiérovým prostorem o něco menší. Zařadila by se tak k Seatu Leon SP, Toyotě Corolla TS nebo Hyundai i30 kombi, což jsou velmi silní soupeři.
Zdroje: Carscoops, Automotive News | foto, video: Dacia