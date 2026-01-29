Česko má druhou nabíječku uzpůsobenou pro kamiony. Stojí u Prahy
Snazší nabíjení pro elektrické kamiony i osobáky s přívěsem nabízí nová stanice v truck centru MAN v Čestlicích u Prahy. Je druhá v Česku a spolu s tou první umožní republiku přejet od západu na východ.
Většina nabíječek elektromobilů má podobu parkovacího místa. Není tak uzpůsobena ani pro elektromobily s přívěsem, natož pro elektrické kamiony či autobusy. Na podzim loňského roku však E.ON otevřel první průjezdnou nabíječku u D1 v Mořicích na 244. kilometru D1. Nyní přibývá druhá od stejného provozovatele, a to v truck centru MAN v Čestlicích nedaleko Prahy.
Stojí tu dva stojany, každý se dvěma nabíjecími body o 400 kW. Tento výkon dokážou dát oba kabely najednou. A samozřejmě, nabíječky nejsou vyhrazené kamionům či autobusům, lze tu nabíjet i osobní auta s přívěsem. Místo je navíc i rezervovaným příkonem připravené na budoucí vylepšení na nabíjecí standard MCS, tedy megawattové nabíjení, uzpůsobené právě pro nákladní auta.
„Otevřením stanice v Čestlicích společně vytváříme základní síť, která umožní elektrické dopravě fungovat na nejvytíženějších trasách v Česku i v Evropě,“ říká Martin Klíma, jednatel E.ON Drive Infrastructure.
V této síti je s dnes otevřenou nabíječkou 13 míst napříč Evropou, která jsou uzpůsobena pro nabíjení kamionů; celkem, i s jinými provozovateli, je takovýchto nabíječek samozřejmě mnohem víc. Do roku 2028 jich má jen v E.ON Drive přibýt několik dalších.
Přibudou i v Česku. Plánuje se rekonstrukce nabíjecího hubu ve Vystrkově u Humpolce na 90. kilometru D1 a vznikne tam právě prostor i pro kamiony. Společnost chce také postavit nabíjecí hub schopný pojmout kamiony v Dolním Dvořišti u hranic s Rakouskem; už teď tamtudy podle Klímy jezdí elektrické kamiony z Rakouska do Českých Budějovic.
„Odstraňujeme jednu z největších bariér přechodu na bezemisní provoz – nedostatek infrastruktury. MAN má jasný cíl: do roku 2030 chceme, aby polovinu našich prodaných vozidel tvořila bezemisní vozidla. Aby se to však stalo skutečností, naši zákazníci potřebují jistotu, že mají kde efektivně dobíjet,“ pokračuje Radek Liška, ředitel MAN Truck & Bus ČR.
MANy zatím z fabriky v Mnichově vyjíždějí se standardem CCS Combo 2 a nejvyšším nabíjecím výkonem 375 kW, který ale dokážou držet po celou dobu nabíjení až do vysokých procent. Automobilka však pracuje na adaptaci standardu MCS; je už ve fázi testování vozidel na silnici a k dispozici bude v polovině letošního roku.
Poté vozidla dostanou oba konektory, jeden z každé strany, aby byly univerzální. Stejným způsobem je v plánu upgradovat nabíjecí stojany – že místo dvou kabelů s konektorem CCS Combo 2 bude jeden z nich mít konektor MCS. Ten má totiž jiný tvar a s CCS Combo 2 není kompatibilní.
