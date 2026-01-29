Parkování s parkovacími hodinami vás může v Rakousku vyjít draho! Kvůli malému detailu
Na některých místech u nás se parkování řídí parkovacími hodinami. Pokud je v autě běžně vozíte a zároveň je využijete při parkování v Rakousku, můžete být nemile překvapeni.
Spousta Čechů jezdí autem na zimní dovolenou do Rakouska, obyčejně spojenou s lyžováním v tamních alpských střediscích. Stejně jako u nás se i u našich jižních sousedů na mnoha místech parkování řídí parkovacími hodinami. Není to ale s nimi tak snadné, jak se zdá.
V Česku se použití parkovacích hodin řídí dopravní značkou IP13b – parkoviště s parkovacím kotoučem. Zmíněná značka označuje parkoviště, na kterém po příjezdu musíte umístit parkovací hodiny tak, aby byly zvenku viditelné, ideálně na palubní desku. Hlavně však musíte nastavit čas začátku stání (dobu příjezdu). Tu navíc nesmíte až do odjezdu měnit. Od nastaveného času si odpočítáte, jak dlouho a tedy do kolika hodin smíte na parkovišti stát. Snadné.
Způsob používání parkovacího kotouče upravuje příloha č. 5 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Ta také přesně popisuje, jak správně parkovací hodiny nastavit. Pokud přijedete třeba v 10:12, musíte skutečně nastavit 10:12. Vzhledem k tomu, že parkovací hodiny používané u nás mají stupnici dělenou po půl hodině, musíte se rafičkou co možná nejpřesněji trefit na uvedený čas na stupnici.
Mnozí čas příjezdu zaokrouhlí směrem nahoru, takže když přijedou v 10:12, na parkovacích hodinách nastaví 10:30. To ale zmíněná vyhláška nedovoluje. Ještě horší je, pokud někdo nenastaví čas začátku parkování, ale jeho konec.
Rakouské zvláštnosti
Jak je tomu u našich západních a jižních sousedů? V Německu můžete použít stejný typ parkovacího kotouče jako v Česku, a tedy se stupnicí odstupňovanou po půlhodině. Ovšem s tím rozdílem, že zatímco u nás musíte nastavit skutečný čas začátku parkování, v Německu je povoleno jej zaokrouhlit směrem nahoru na půlhodinu. V našem případě tedy, pokud v Německu na parkovišti s parkovacími hodinami vozidlo odstavíte v 10:12 (začátek parkování), na parkovacích hodinách nastavíte 10:30, což je jednodušší, neboť půl hodiny jsou vyznačeny na stupnici čárkou. Jinak platí totéž co u nás. A sice, že čas nesmíte měnit a hodiny musí být viditelně umístěny.
V zimě mnoho Čechů vyrazí na lyžování do rakouských Alp. I tady se setkáte s parkovišti, kde je doba stání řízena parkovacími hodinami. Pokud budete postupovat stejně jako u nás, případně v Německu, můžete být nemile překvapeni.
V Rakousku je parkovací kotouč součástí takzvané vyhlášky o „monitorování krátkodobých parkovacích zón“. Ta přesně specifikuje, jak má být zobrazen čas příjezdu, což je z pohledu uživatele zásadní odlišnost od podobného konceptu, který platí v Česku (a v Německu). Čím se to tedy liší?
V Rakousku se nepracuje s aktuální dobou začátku stání jako u nás ani s nejbližší půlhodinou jako v Německu, ale s nejbližší čtvrthodinou. To znamená, že pokud přijedete v 10:12, na parkovacím kotouči nastavíte čas příjezdu 10:15. To zároveň znamená, že parkovací kotouče platné v Rakousku mají jinak udělanou hodinovou stupnici než kotouče platné v Česku a v Německu. Z toho důvodu nelze v Rakousku použít parkovací kotouč stejný, jaký běžně používáte u nás (případně v Německu). Jinak řečeno, český parkovací kotouč neodpovídá rakouským předpisům.
Žádné displeje
Kromě papírových existují také elektronické parkovací kotouče s digitálním displejem, kde zadáte čas příjezdu a krabička vám automaticky nastaví požadovaný čas. Uvedené zařízení však v Rakousku také povoleno není. Čili zde smíte využívat pouze analogové parkovací hodiny rakouské specifikace.
Jak uvádí německý magazín Auto Bild, pokud použijete nesprávný parkovací kotouč, ať již elektronický nebo analogový, riskujete pokutu ve výši 30 až 50 eur, tedy 750 až 1250 korun. Německý magazín dále uvádí, že pokud není pokuta za upozornění na nesprávné parkovací hodiny uhrazena, nebo se jedná o opakovaný přestupek, může se pokuta ve správním řízení vyšplhat až na 726 eur, tedy v přepočtu více než 18.000 korun.
Zdroj: Auto Bild, vyhláška č. 294/2015 Sb., baryblog
Foto: Auto Bild