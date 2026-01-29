Smutná budoucnost Jaguaru. Stane se montovnou levných čínských kopií?
Tradiční britský výrobce Jaguar je dnes v indických rukou, brzy by ale mohl vyrábět čínská auta. Finančními problémy zmítaná značka totiž asi využije volnou kapacitu svých továren k produkci vozů svého čínského partnera.
Jaguar je dnes automobilkou, která nevyrábí auta. Poslední spalovací vůz z jejich továren vyjel loni a nový elektrický sedan se zatím ani oficiálně nepředstavil. V meziobdobí automobilka doprodává skladovky, na nové vozy si ale ještě dealeři počkají. Mnozí navíc úplně nevěří, že se přerod tradičního britského výrobce v luxusní elektromobilku může podařit.
Účetním knihám ale možná pomůže obchod, který je už prý v podstatě dohodnutý. Volné kapacity továren Jaguaru prý využije čínská automobilka Chery, která by zde vyráběla své modely. Po boku nových Land Roverů a Range Roverů, které se vyrábí ve společných továrnách s jaguary, by tak mohly v Británii vznikat i jejich kopie od Jaecoo.
Chery by dohoda pomohla zásobovat britský trh, kde je velmi úspěšná. Zejména to platí pro Jaecoo, které se s 24.418 prodanými kusy stalo 22. nejpopulárnější značkou na tamním trhu. Jaecoo 7 se s 23.185 prodanými kusy stalo 11. nejprodávanějším autem v Británii; v listopadu bylo na osmém místě a v září se podívalo dokonce na čtvrtou pozici celkově.
Spolupráce prý má podporu britské vlády a jednalo se o ní i při nedávné návštěvě Keira Starmera v Pekingu. Vláda veřejně projevila zájem o to, aby automobilka Chery vyráběla svá vozidla přímo ve Spojeném království. Jako jednu z potenciálních možností přitom označila právě využití výrobních závodů společnosti Jaguar Land Rover. Spolupráce se zahraniční automobilkou by mohla pomoci splnit vládní cíl vyrobit do roku 2035 v Británii celkem 1,3 milionu vozidel ročně. Podepsání dohody je podle webu Auto Express už na spadnutí.
Výběr této automobilky není náhodný, Jaguar Land Rover totiž od roku 2012 vyrábí své vozy pro čínský trh ve společném podniku právě s Chery. Krom toho s Chery chystá novou značku Freelander, která bude využívat čínskou techniku a britský design. Vyrábět se má v Číně, počítá se s ní ale na exportních trzích, jako první bude uvedena na Blízkém východě.
Chery je dnes nejúspěšnější čínskou automobilkou na exportních trzích. V Evropě své vozy prodává pod značkami Jaecoo, Omoda, Chery, Jetour a Ebro, letos se přidá také Lepas. Kromě toho její modely prodává také italská firma DR s logy značek DR, Evo, Sportequipe, ICH-X, Birba a Katay.
Zdroj: Auto Express, zdroj foto: Chery, zdroj videa: Chery