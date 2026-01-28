Vytuněné vozy Cupra od ABT jsou oficiálně v Česku! 400 koní bez problémů, cena od 155.000 Kč
V Česku startují edice Cupra x ABT pro modely Formentor, Terramar a Leon. Výkonu je víc, vzhled se přiostřuje a montáž probíhá v Praze. Legální a oficiální tuning bez ztráty záruky, pro nové i ojeté vozy. Už známe i cenovky.
Společnost ABT Czech otevřela v Praze nový showroom a současně spustila prodej oficiálních verzí Cupra x ABT hned pro tři vozy. Jde o pevně definované balíčky, které kombinují výkonové úpravy ABT Power, aerodynamické prvky, drobné zásahy do interiéru (koberečky, loga) a speciální kola.
Klíčový rozdíl oproti běžnému aftermarketu je v tom, že úpravy jsou zcela legální, montované v Praze a nemají vliv na pětiletou tovární záruku značky Cupra, která s ABT spolupracuje napřímo. Software pracuje ve výkonnější řídicí jednotce, nejedná se tedy o pouhé přehrání softwaru původního.
Součástí všech třech nových českých verzí Cupry ABT jsou standardně kola z vyšší řady ABT Sport GR. Ta se od základních zahraničních konfigurací liší použitou konstrukcí a materiály. Výrobcem byla vybrána tak, aby lépe zvládala nerovnosti a nástrahy českých cest. Za nás vypadají opravdu působivě.
Edice lze objednat buď rovnou při koupi nového vozu, nebo dodatečně namontovat na již provozované auto – vždy podle konkrétní motorizace. Montáž probíhá výhradně v provozovně ABT Czech v pražských Vršovicích, objednávky zatím zajišťuje autorizovaný dealer Pyramida Průhonice nebo přímo ABT Czech.
Cupra Formentor VZ ABT: Je libo 400 koní?
Cupra Formentor VZ je v nabídce ABT tím nejvýraznějším autem. Základní verze s dvoulitrovým TSI a pohonem všech kol už sériově nabízí 333 koní, ABT Power ale posouvá výkon na rovných 400 koní (294 kW) a 470 Nm. To jsou hodnoty, které Formentor řadí na úroveň podstatně dražších sportovních SUV.
Česká edice zahrnuje také aerodynamický paket (přední a zadní spoiler), 21palcová kola ABT Sport GR a základní interiérové doplňky včetně koberečků a startovacího tlačítka ABT. Celek působí spíš funkčně než okázale – auto nevypadá jako přestavba „na efekt“, ale jako ostřejší tovární varianta. Cena úpravy je 197.500 Kč včetně DPH a montáže.
Cupra Terramar ABT: Nový model rovnou s upgradem
Cupra Terramar je nejnovějším přírůstkem značky a současně prvním zcela novým modelem, který ABT v Česku upravuje hned od začátku. Základem je verze VZ s motorem 2.0 TSI, kde výkon roste z 265 na 325 koní a točivý moment na 450 Nm.
Vedle výkonu dostává model Terramar také kompletní aerodynamický paket, kola ABT Sport GR o průměru 21 palců a interiérové doplňky. Vzhledem ke karoserii SUV je ladění méně o sportovní tvrdosti a více o suverénním projevu v běžném provozu. Terramar tak míří na zákazníky, kteří chtějí rychlé, ale stále univerzální auto. Cena úpravy je 207.500 Kč včetně DPH a montáže.
Cupra Leon VZ ABT: Posílený kombík
Cupra Leon VZ v edici ABT cílí na tradiční fanoušky výkonných hatchbacků a kombíků. U verze Sportstourer VZ 2.0 TSI roste výkon ze 333 na 400 koní, u hatchbacku (Limousine) z 300 na 360 koní. To už model Leon posouvá z kategorie „ostrý hatchback“ směrem k plnohodnotnému sportovnímu vozu.
Balíček je oproti SUV modelům střídmější: 20palcová kola ABT Sport GR, interiérové prvky a možnost snížení podvozku. Právě kombinace nižší hmotnosti, vysokého výkonu a jednodušší techniky dělá z Leonu možná nejzajímavější variantu celé nabídky. Cena úpravy je 155.000 Kč včetně DPH a montáže.
Záruka a dostupnost
Všechny edice Cupra x ABT si zachovávají pětiletou tovární záruku Cupra. Samotné výkonové úpravy ABT Power jsou navíc kryté samostatnou zárukou ABT až do 120.000 km nebo pěti let od první registrace. To je jeden z hlavních rozdílů oproti individuálním úpravám mimo oficiální síť.
ABT Czech plánuje v následujících týdnech rozšířit možnost objednávek i na další autorizované prodejce Cupra po celé republice. Všechny tři modely budou zároveň k dispozici motoristickým redakcím k redakčním testům.
Spolupráce Cupry a ABT je poměrně přímočarou nabídkou a to se nám líbí. Víc výkonu, jasně daný rozsah úprav, montáž v česku a plnohodnotná záruka. Zajímavá možnost pro řidiče, kteří chtějí ostřejší a stylovější auto bez kompromisů.
Zdroje: ABT Czech, Cupra