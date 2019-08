Lexus UX 250h – Hybrid s duší Evropana

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Mezi kompaktními i většími crossovery už japonská automobilka Lexus své zástupce má, modely NX a RX jsme pro vás ostatně ne tak dávno testovali. Chyběl však jeden klíčový dílek skládačky - malý městský crossover, tedy vůz určený do nejrychleji se rozrůstajícího automobilového segmentu. A právě této úlohy se zhostil model UX.

UX je prvním modelem v historii Lexusu, který vznikal na základě přání a připomínek evropských motoristů. V oblasti pohonů si ale Japonci nenechají do ničeho kecat. Také tady sází pouze na benzinové motory a svůj největší klenot – hybridní pohon. Diesel byste tu, ostatně jako ve všech dalších lexusech, hledali marně. V případě testovaného exempláře se bavíme o hybridu v načančané výbavě F Sport Plus.

Původ nezapře

Nové UX je možná laděno pro Evropany, design ale zůstává čistě v duchu japonských tradic. Už když jsem auto poprvé obcházel, přišlo mi to, jako bych se díval na zmenšené kompaktní SUV NX. A vlastně to není vůbec na škodu. Výrazná řezaná maska chladiče zůstává i nadále stěžejním poznávacím znamením, uhlazené boky karoserie doprovází výraznější oplastování nad osmnáctipalcovými koly. Záď zase zaujme zpracováním světel, která jsou (vpředu i vzadu) diodová. Nejenže jsou na kufru spojena svítící vodorovnou linkou, ale ještě mají neotřelý tvar a výstupky v rozích karoserie. Hodně působivé.

Pokud jde o kabinu, dovolte mi tentokrát začít od konce, tedy zavazadlového prostoru. Ten je na poměry městských crossoverů hodně malý, především kvůli jeho mělkosti. Když jsme si na to stěžovali při prvních mezinárodních jízdách, byli jsme přesvědčování, že jde o předsériové kusy a Lexus na tomto ještě zapracuje. Opravdu se tak stalo, i tak ale objem zavazadelníku narostl jen na 320 litrů. Pro dva je to tak tak, mladá rodina už by mohla mít problém. Výhodou budiž alespoň to, že drobné předměty můžete uschovat pod podlážku.

Zatímco zvenčí si vás křiklavě modré auto s futuristickým vzhledem a elegantními koly okamžitě získá, uvnitř už jsem takový pocit neměl. Ne že by snad byl interiér vozu ošklivý, nebo nereprezentativní, ale asi jsem čekal trochu víc. Takhle to na mě trochu působilo jako hodně pěkná toyota. Tlačítek na volantu je požehnaně, zase ale máte veškeré funkce po ruce. Prvky na přístrojové desce a středovém tunelu působí trochu rozháraně, ale zvyknete si. Zůstávají i pro lexusy typické „růžky“ nad digitálním přístrojovým štítem, kterými vybíráte jízdní režim a nastavujete kontrolu prokluzu.

Velkou pochvalu si zaslouží sedačky. V naší sportovněji orientované výbavě jsou světlé a nejen oku lahodící, ale také opravdu pohodlné. Ani dlouhé cesty tu pro vás nebudou žádným utrpením a vejdou se sem i rozměrnější postavy. S výškou 176 cm nemám problém s hledáním ideální řidičské pozice, k dispozici máme elektronicky nastavitelné sedačky i volant. Po usazení mi zůstává dostatečná rezerva nad hlavou i kolem nohou. Středový tunel sice není z nejmenších, ale když potřebujete opřít koleno, uděláte to o měkčený povrch.

Podobně pohodlné sezení najdeme i vzadu, tady ale musíme mít výtku k celkové prostornosti. Ani UX není nafukovací a tak s druhou lavicí počítejte spíše pro děti, dospělí raději jen na krátké vzdálenosti. Už já se svou skromnou výškou jsem měl co dělat, abych nohy poskládal sám za sebe, nad hlavou mi ještě pár cenťáčků zůstalo. Dveře vzadu jsou navíc dost malé, což eliminuje i nástupní prostor. Ztížené tak není jen samotné nastupování a vystupování, ale i manipulování kolem dětské sedačky.

Lexus UX 250h

Vraťme se ale ještě na chvilku dopředu, konkrétně k multimediánímu systému. Středobodem je sedmipalcová obrazovka s navigací. Obraz je kvalitní a fungování svižné, ale pozor - také tady se menu musíte prokousávat pomocí touchpadu na středové konzole. Po stovkách kilometrů mám pro vás jednu dobrou radu – všechno to nechte na spolujezdci. Nastavit si něco za jízdy je vskutku náročné. Navíc je touchpad umístěný napravo od voliče samočinné převodovky, takže dál od řidiče. Vyťukávat adresu cílové destinace je hotový očistec.

Naopak sympatickým detailem je pojízdný budík uprostřed přístrojového štítu. Změníte-li zobrazení, posune se efektně na stranu a udělá místo pro displej zobrazující detaily o vaší jízdě. V době plně digitálních štítů je zvuk mechanického pohybu balzámem na duši. Všechny klíčové prvky má navíc tohle auto ve standardní výbavě. Připlácelo se už pouze 25.000 Kč za metalický lak a 30.000 Kč stálo střešní okno.