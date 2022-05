Loňský koncept Porsche Mission R se proměnil v testovací Cayman GT4 ePerformance

Již krátce po představení konceptu Porsche Mission R bylo zřejmé, že půjde o nástupce modelové řady 718. Tuto informaci později automobilka potvrdila a nyní se chystá představit koncept ve formě plně funkčního testovacího elektromobilu s označením 718 Cayman GT4 ePerformance, který bude k vidění při různých příležitostech v různých koutech světa.

Stejně jako koncept, také testovací elektromobil si vypůjčil šasi z čistě okruhového speciálu 718 Cayman GT4 Clubsport. Baterie a elektromotory pak opět pochází z loňského konceptu. Díky čemuž by měl být elektromobil schopen nabídnout vrcholný výkon až 735 kW, případně konstantní výkon 450 kW po dobu až 30 minut.

Testovací elektromobil měl podstoupit různé analýzy, které podle automobilky došly k závěru, že nejvyšší rychlosti a okruhové časy takřka dosahují hodnot stanovených modelem Porsche 911 GT3 Cup. Elektrický speciál však nebude pouze o výkonu.

Pohonný systém s dvojicí elektromotorů je totiž napájen baterií pracující s 900voltovou palubní sítí, díky které by mělo být možné nabití z 5 na 80 % kapacity již za pouhých 15 minut. Navzdory využití šasi staršího vozu přitom pro testovací vůz vzniklo cca 6000 zcela nových součástek a navíc je elektrický závoďák o nezanedbatelných 43 cm širší.

Důraz na udržitelnost přitom končí typem pohonu. Vůz stojí na 18palcových litých kolech obutých do pneumatik Michelin, které jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Karoserie pak využívá kompozit z přírodních vláken, což by mělo vést k omezení výrobních emisí ve srovnání s klasickými syntetickými vlákny.

Testovací speciál Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance by se mělo veřejnosti poprvé představit během června, na slavné akci Goodwood Festival of Speed si střihne slavný závod do kopce a 20. srpna by mělo být k vidění během oslav dvacátého výročí výrobního závodu společnosti v Lipsku.

Vůz by se měl objevovat na různých evropských akcích zřejmě až do konce tohoto roku. Začátkem roku 2023 totiž dorazí do USA a následovat bude Asijsko-pacifická oblast, kde bude vůz vystavován zhruba až do poloviny roku 2024. Během roku 2025 se pak očekává premiéra produkčního čistě elektrického sportovního Porsche, které bude z tohoto konceptu/testovacího vozu vycházet.