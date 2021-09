Porsche 718 má být od roku 2025 elektrické, futuristické a prý zůstane i lehké

Nová generace řady 718 bude údajně nejmodernějším Porsche. Stále by však měla být dostupnější než řada 911.

Podle informací kolegů z Car and Driver, kteří se odkazují na nejmenovaný zdroj přímo z automobilky, bude nová generace Porsche 718 čistě elektrická a její představení můžeme očekávat v roce 2025. Vůz by měl nabídnout moderní design, moderní technologie, nízkou hmotnost a také relativně dostupné ceny. Vezměme to ale postupně.

Design budoucí řady 718 by měl být ve velkém inspirován nedávno představeným konceptem Mission R. Produkční automobil samozřejmě přijde o výrazné aerodynamické prvky ve stylu závodních vozů, přesto by koncept Mission R měl být poměrně dobrou ukázkou toho, co můžeme očekávat.

Celkové tvary karoserie by se údajně neměly moc lišit od současné generace 718, příď by ale měla kopírovat styl modelu Taycan, včetně širokých světlometů se čtyřmi výraznými segmenty. V interiéru by pak mělo dojít doslova k revoluci.

Na rozdíl od poměrně konzervativního kokpitu současné generace Porsche 718 by nová čistě elektrická verze měla nabídnout dosud nejfuturističtější kabinu z celé nabídky automobilky. Údajně ještě futurističtější než Taycan. Porsche si totiž dobře uvědomuje, že nejsilnější prodeje má řada 718 v Číně, kde je průměrný věk kupujících „pouhých“ 31 let.

Fanoušci modelu 718 se navíc nemusí bát, že by přechod k čistě elektrickému pohonu znamenal brutální nárůst váhy a ztrátu radostných jízdních vlastností. Porsche si totiž dalo za cíl udržet hmotnost produkčního vozu pod hranicí cca 1.650 kilogramů – to je sice více, než kolik váží současný Cayman, současně je to ale podstatně méně, než kolik váží elektrický Taycan.

Velkou zásluhu na snižování hmotnosti by měla mít zcela nová platforma, která bude podstatně víc, než jen zkrácením platformy PPE. Nová platforma by se navíc měla objevit u více modelů, což automobilce pomůže snížit její cenu.

Produkční čistě elektrické Porsche 718 by se pak cenově mělo držet na dosah současné generace se spalovacími motory. Základní verze by pak měla být stále výrazně dostupnější, než vyšší řada 911.

Technické parametry vozu zatím nejsou zřejmé, minimální dojezd by však měl být cca 250 mil, tedy cca 402 kilometrů. Výkon by měl být standardně směřován na zadní kola, v nabídce by se však měly objevit i modely s pohonem všech kol, které nabídnou lepší dynamiku. Je navíc možné, že některé verze svými výkony pokoří i řadu 911.

Klasická řada 911 by přitom měla zůstat věrná čistě spalovacím motorům minimálně do roku 2030. Nikdo zatím neví, co bude následovat poté, často se ale mluví o hybridizaci klasických spalovacích motorů. Čistě elektrická verze modelu 911 totiž automobilce nedává moc velký smysl, což může být jedním z důvodů, proč ve velkém investuje do syntetických ePaliv.