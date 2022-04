Lotus se snaží o nejlehčí elektrické SUV na trhu. Hmotnost chce stlačit pod dvě tuny

Automobilka Lotus, která se ještě před pár lety vyznačovala co možná nejlehčími sportovními vozy, se rozhodla postavit elektrické SUV. A jak už to tak u elektromobilů s velkými trakčními akumulátory bývá, ty ruku v ruce s nízkou pohotovostní hmotností úplně nejdou. Lotus dobře ví, že ani jeho první elektrický vůz nebude lehký, přesto by mohl být alespoň nejlehčí v segmentu.

Před pár dni se elektrické SUV Lotus Eletre oficiálně představilo světu, tvůrci však stran technických parametrů nebyli příliš konkrétní. Prozradili jen, že novinka bude mít přes 600 koní, stovku zvládne pod tři sekundy a se 100+kWh akumulátorem ujede na jedno nabití až 600 kilometrů. Nic detailnějšího, dokonce i zmínka o pohotovostní hmotnosti chybí. S největší pravděpodobností za to může fakt, že se nám sice ukázalo takřka hotové auto, avšak stále v předprodukční fázi.

Podle magazínu Piston Heads je u inženýrů Lotusu pohotovostní hmotnost modelu Eletre velkým tématem a rádi by ji udrželi pod dvěma tunami. To je samozřejmě nejen na poměry ostatních lehoučkých lotusů obrovské číslo, napříč elektrickou konkurencí by to ale byl vlastně docela dobrý výsledek. Jen připomeňme, že taková Tesla Model X Plaid má pohotovostní hmotnost 2455 kg, Audi e-tron S váží ještě o 200 kg více. Lotus se hmotnost snaží redukovat rozsáhlým použitím uhlíkových vláken a lehkého hliníku, ale věnuje se i materiálům použitým v kabině.

Avizovaná 600koňová verze by tak s danou pohotovostní hmotností opravdu mohla zvládnout stovku za méně než tři sekundy. Magazín Top Gear však přišel s informací, že Britové potichu připravují ještě silnější variantu, která nabídne tři elektromotory a 900 koňských sil. Takové auto by prý na stovku zrychlilo za hodnotu „hluboko pod 2,5 sekundy“, takže by přeskočilo i Model X Plaid, který z 0 na 100 km/h potřebuje 2,6 s. Inu, nechme se překvapit!