Nová nejrychlejší předokolka na Nürburgringu je pochopitelně z Číny. Jmenuje se Lynk & Co 03 Cyan Concept

Čínsko-švédská značka Lynk & Co, která stejně jako Volvo spadá do vlastnictví čínského koncernu Geely, se pochlubila působivým úspěchem. Sportovní speciál modelu 03, který by se mohl již příští rok oficiálně podívat i do Evropy, totiž na Nürburgringu překonal rovnou dva působivé rekordy – během jedné jízdy se stal nejrychlejším sedanem a současně i nejrychlejší předokolkou.

Za volant modelu Lynk & CO 03 Cyan Concept usedl Thed Björk, týmový jezdec WCTR Lynk & Co Cyan, který zajel celý 20.8 kilometrů dlouhý úsek Nordschleife v čase 7:20.1. Jeho průměrná rychlost přitom dosahovala 170.04 km/h. Automobilka navíc v tiskové zprávě zdůrazňuje, že vůz absolvoval skutečně celou 20.8 kilometru dlouhou trať, zatímco některé značky si cestu zkracují na 20.06 km. Výsledek je tak ještě působivější.

V segmentu sedanů pokořil Lynk & Co 03 limitovanou edici Jaguar XE SC Project 8, který poměrně nedávno absolvoval trať v čase 7:23.1. Současně však čínsko-švédský vůz pokořil i rekord pro nejrychlejší předokolku, kterou byl s časem 7:45.3 sekundy Renault Megane RS Trophy-R. Lehce zkrácenou trať pak Lynk & Co pokořil v čase 7:15.1, zatímco Jaguar v čase 7:18.3 a Renault v čase 7:40.1. Stále se tak jedná o jasného vítěze.

A jakou techniku vlastně Lynk & Co 03 Cyan Concept ukrývá? O pohon se stará turbem přeplňovaný 2.0 litrový čtyřválec o výkonu 388 kW (528 k) s točivým momentem 504 Nm. Přenos výkonu na přední kola zajišťuje šestistupňová sekvenční převodovka s řazení pádly pod volantem. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá tento speciál v čase 4.4 sekundy, na 200 km/h se dostane za 10 sekund a maximální rychlost dosahuje 310 km/h.

Lynk & Co 03 Cyan Concept však není jen schopným sprinterem. Jeho dvacetipalcová kola pocházejí z vlastního vývoje a obouvají pneumatiky s rozměrem 285/30. Podvozek dostal nastavitelné tlumiče Öhlins, nechybí samosvorný diferenciál a díky výkonným brzdám dokáže vůz zastavit z rychlosti 100 km/h na vzdálenosti pouhých 30 metrů.

Jenže co ten „Concept“ v názvu? Mohlo by se zdát, že se jedná jen o prototyp, jehož čas by vlastně neměl být brán v úvahu. Kolegové z Motor1 ovšem kontaktovali automobilu, podle které byly pro překonání na Ringu použity dva silniční vozy s platnou registrací ve Švédsku. Automobilka navíc dodala, že produkční vozy budou mít shodné parametry s konceptem. Bohužel však bude jejich výroba limitována a jejich vlastníky se stanou pouze VIP zákazníci.