Majitelé Tesly Cybertruck přijdou o základní pilíř svobody. Kvůli spekulantům

Co nejméně omezené nakládání s vlastním majetkem je jedním z důležitých pilířů svobody, ovšem nejedna automobilka ve snaze ztěžovat práci překupníkům svá auta lidem zakazuje prodat, přinejmenším po nějakou dobu. Není to neobvyklé u striktně limitovaných speciálních edicí už tak vzácných aut, ovšem v případě běžných aut, kterých se mají prodávat statisíce, to normální není.

Tesla se přesto rozhodla takovouto klauzuli do kupní smlouvy svého cybertrucku přidat. Přitom dle vlastních slov o objednávky nouzi nemá – zájemců má být více než 2 miliony.

První rok vlastnictví ho majitelé nebudou moci volně prodat. Pokud to budou přesto chtít udělat, budou o svém vážném důvodu k prodeji muset automobilku zpravit a přitom jí nejprve nabídnout vůz ke zpětnému odkupu. Pokud ta odmítne, majitelé budou moci vůz normálně prodat, ovšem jen s písemným souhlasem automobilky.

Pokud nebudou postupovat takto, vystavují se hrozbě pokuty až 50 tisíc dolarů, tedy 1,15 milionu korun. Automobilka může zároveň vyvíjet snahy blokovat převod vozidla či konkrétnímu zákazníkovi už v budoucnu neprodat žádné další auto.

Automobilka zatím neupřesnila, jestli se tato omezení mají týkat všech zákazníků cybertrucku, nebo třeba jen těch, kteří svůj vůz dostanou zkraje výrobního cyklu.