Máme seznam všech čínských aut prodávaných v Česku: Od levných SUV po luxus a sporťáky

Jan Faltýsek
Michal Dokoupil
Jan Faltýsek , Michal Dokoupil
Čínské automobilky se v roce 2025 na českém trhu pevně usadily. Nabídka už není okrajová a zahrnuje malé hatchbacky, rodinná SUV i výkonné elektromobily.

Nedávno jsme přinesli seznam všech aktivních čínských automobilek. Teď se podíváme na to, které čínské vozy se prodávají v Česku. Ať už oficiálně, nebo přes neoficiální dovozce. Nejviditelnější jsou zatím značky MG, Omoda a Jaecoo, většina ostatních ale začala v předchozích pár měsících a zatím tedy neměly čas se pořádně předvést.  

Ceny? Levné, průměrné i drahé modely

Cenové rozpětí čínských vozů je mimořádně široké. Nejdostupnějším modelem je městský elektromobil elBlesk Pony, který staví na základech vozu BAW Yuanbao. V Česku začíná na ceně 370.000 Kč a cílí na zákazníky hledající jednoduché auto  s minimálními provozními náklady.

Na druhém konci stojí drsný off road M-Hero 917, který se dá pořídit jako elektromobil nebo jako sériový hybrid. V bateriové verzi má čtyři elektromotory a výkon 800 kW, což z něj také dělá jeden z nejvýkonnějších vozů na našem trhu. Odpovídá tomu také cena, startující na 4.499.000 Kč za verzi se sériovým hybridem. 

Mezi těmito póly se pohybují hlavní tahouni, jako MG ZS (od 449.900 Kč), Omoda 5 (od 629 900 Kč) nebo Jaecoo 7 (od 759 000 Kč). Ty nejprodávanější tedy spoléhají primárně na spalovací motory, ačkoliv většina čínských novinek je hybridní nebo už čistě elektrická.

Celkově čínská auta v roce 2025 pokrývají celé spektrum trhu — od dostupné mobility, přes spalovací klasiku až po netradiční prémiové modely.

ZnačkaModelPohonSegment
Oficiální dovoz:
BAICX35SpalovacíMenší SUV
BAICX55SpalovacíMenší SUV
BAICX7SpalovacíVětší SUV
BAICBJ30HEVVětší SUV
BYDSealion 7EVVětší SUV
BYDSealEVSedan
BYDSeal U DM-iPHEVVětší SUV
BYDSeal 5 DM-iPHEVSedan
BYDSeal 6 DM-iPHEVKombi
DongfengT5 EVOSpalovací/HEV/EVVětší SUV
DongfengDF 6SpalovacíPick-up
DongfengU-TOURSpalovací/HEVMPV
DongfengSHINESpalovacíSedan
DongfengMAGESpalovacíVětší SUV
DongfengU-TOUR V9HEVMPV
DongfengBoxEVHatchback
DongfengS7EVSedan
DR 3.0 (Chery Tiggo 3x)SpalovacíMenší SUV
DR 5.0 (Chery Tiggo 5x)SpalovacíMenší SUV
DR 6.0 (Chery Tiggo 7)SpalovacíVětší SUV
DR PK8 (JAC T8)SpalovacíPick-up
elBleskPony (BAW Yuanbao)EVMicrocar
elBleskEV48 (Jenhoo EV48)EVVan (užitkový)
EvoCuatro (Kaiyi Showjet)SpalovacíMenší SUV
Evo4 (JAC Refine S3)SpalovacíMenší SUV
Evo5 (BAIC X3)SpalovacíMenší SUV
Evo7 (Sehol X8)SpalovacíVětší SUV
EvoCross 4 (JAC T8)SpalovacíPick-up
FarizonSVEVVan (užitkový)
FarizonV6EEVVan (užitkový)
HongqiH5SpalovacíSedan
HongqiHS5SpalovacíVětší SUV
HongqiHS3SpalovacíMenší SUV
HongqiEH7EVSedan
HongqiEHS7EVVětší SUV
HongqiE-HS9EVVětší SUV
CheryTiggo 4HEVMenší SUV
CheryTiggo 7Spalovací/PHEVMenší SUV
CheryTiggo 8Spalovací/PHEVVětší SUV
ICH-XK2 (BAIC BJ40)SpalovacíOff-road
Jaecoo7Spalovací/PHEVMenší SUV
LeapmotorC10EV/REVVětší SUV
LeapmotorB10EVVětší SUV
LeapmotorT03EVHatchback
Lynk & Co01PHEVMenší SUV
Lynk & Co02EVMenší SUV
Lynk & Co08PHEVVětší SUV
MaxuseDeliver 3EVVan (užitkový)
MaxuseDeliver 9EVVan (užitkový)
MGZSSpalovací/HEVMenší SUV
MGMG3Spalovací/HEVHatchback
MGHSSpalovací/HEV/PHEVVětší SUV
MGMG4EVHatchback
MGMGS5 EVEVVětší SUV
MGCybersterEVRoadster
M-Hero917EV/REVOff-road
Omoda5Spalovací/EVMenší SUV
Omoda9PHEVVětší SUV
RiddaraRD6EVPick-up
RiddaraRD5EVPick-up
Sportequipe7 GTW (Jetour X70)SpalovacíVětší SUV
Sportequipe8 (Chery Tiggo 8 Pro)PHEVVětší SUV
SWMG1 ProSpalovacíMenší SUV
SWMG03 TigerSpalovacíMPV
SWMG05 ProSpalovacíVětší SUV
VictoryV1EEVVan (užitkový)
VictoryK1EEVVan (užitkový)
VictoryK2EEVVan (užitkový)
VoyahFreeEV/REVVětší SUV
VoyahPassionPHEVSedan
VoyahCourageEVVětší SUV
VoyahDreamEV/PHEVMPV
WulingBingoEVHatchback
WulingMini EVEVMicrocar
XPengG6EVVětší SUV
XPengG9EVVětší SUV
XPengP7EVSedan
Neoficiální dovoz:
BestunePonyEVMicrocar
BestuneNATEVMPV
BestuneM9SpalovacíMPV
BestuneT90SpalovacíVětší SUV
DenzaN9PHEVVětší SUV
GeelyMonjaroSpalovacíVětší SUV
GeelyGalaxy L7PHEVMenší SUV
GeelyHaoyue ProSpalovacíVětší SUV
JettaVS5SpalovacíMenší SUV
Jetta VS7SpalovacíVětší SUV
JMEVEveasyEVSedan
RisingF7SpalovacíSedan
RisingR7SpalovacíVětší SUV
Smart#1EVMenší SUV
Smart#5EVVětší SUV
Smart #3EVMenší SUV
Zeekr001EVKombi
Zeekr7XEVVětší SUV
ZeekrXEVMenší SUV

 

Martin Vaculík a Michal Dokoupil o autech v Číně • Zdroj: auto.cz

Zdroje a foto: MG, Omoda, Jaecoo, Chery a další značky ze seznamu, archiv

