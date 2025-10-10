Máme seznam všech čínských aut prodávaných v Česku: Od levných SUV po luxus a sporťáky
Čínské automobilky se v roce 2025 na českém trhu pevně usadily. Nabídka už není okrajová a zahrnuje malé hatchbacky, rodinná SUV i výkonné elektromobily.
Nedávno jsme přinesli seznam všech aktivních čínských automobilek. Teď se podíváme na to, které čínské vozy se prodávají v Česku. Ať už oficiálně, nebo přes neoficiální dovozce. Nejviditelnější jsou zatím značky MG, Omoda a Jaecoo, většina ostatních ale začala v předchozích pár měsících a zatím tedy neměly čas se pořádně předvést.
Ceny? Levné, průměrné i drahé modely
Cenové rozpětí čínských vozů je mimořádně široké. Nejdostupnějším modelem je městský elektromobil elBlesk Pony, který staví na základech vozu BAW Yuanbao. V Česku začíná na ceně 370.000 Kč a cílí na zákazníky hledající jednoduché auto s minimálními provozními náklady.
Na druhém konci stojí drsný off road M-Hero 917, který se dá pořídit jako elektromobil nebo jako sériový hybrid. V bateriové verzi má čtyři elektromotory a výkon 800 kW, což z něj také dělá jeden z nejvýkonnějších vozů na našem trhu. Odpovídá tomu také cena, startující na 4.499.000 Kč za verzi se sériovým hybridem.
Mezi těmito póly se pohybují hlavní tahouni, jako MG ZS (od 449.900 Kč), Omoda 5 (od 629 900 Kč) nebo Jaecoo 7 (od 759 000 Kč). Ty nejprodávanější tedy spoléhají primárně na spalovací motory, ačkoliv většina čínských novinek je hybridní nebo už čistě elektrická.
Celkově čínská auta v roce 2025 pokrývají celé spektrum trhu — od dostupné mobility, přes spalovací klasiku až po netradiční prémiové modely.
|Značka
|Model
|Pohon
|Segment
|Oficiální dovoz:
|BAIC
|X35
|Spalovací
|Menší SUV
|BAIC
|X55
|Spalovací
|Menší SUV
|BAIC
|X7
|Spalovací
|Větší SUV
|BAIC
|BJ30
|HEV
|Větší SUV
|BYD
|Sealion 7
|EV
|Větší SUV
|BYD
|Seal
|EV
|Sedan
|BYD
|Seal U DM-i
|PHEV
|Větší SUV
|BYD
|Seal 5 DM-i
|PHEV
|Sedan
|BYD
|Seal 6 DM-i
|PHEV
|Kombi
|Dongfeng
|T5 EVO
|Spalovací/HEV/EV
|Větší SUV
|Dongfeng
|DF 6
|Spalovací
|Pick-up
|Dongfeng
|U-TOUR
|Spalovací/HEV
|MPV
|Dongfeng
|SHINE
|Spalovací
|Sedan
|Dongfeng
|MAGE
|Spalovací
|Větší SUV
|Dongfeng
|U-TOUR V9
|HEV
|MPV
|Dongfeng
|Box
|EV
|Hatchback
|Dongfeng
|S7
|EV
|Sedan
|DR
|3.0 (Chery Tiggo 3x)
|Spalovací
|Menší SUV
|DR
|5.0 (Chery Tiggo 5x)
|Spalovací
|Menší SUV
|DR
|6.0 (Chery Tiggo 7)
|Spalovací
|Větší SUV
|DR
|PK8 (JAC T8)
|Spalovací
|Pick-up
|elBlesk
|Pony (BAW Yuanbao)
|EV
|Microcar
|elBlesk
|EV48 (Jenhoo EV48)
|EV
|Van (užitkový)
|Evo
|Cuatro (Kaiyi Showjet)
|Spalovací
|Menší SUV
|Evo
|4 (JAC Refine S3)
|Spalovací
|Menší SUV
|Evo
|5 (BAIC X3)
|Spalovací
|Menší SUV
|Evo
|7 (Sehol X8)
|Spalovací
|Větší SUV
|Evo
|Cross 4 (JAC T8)
|Spalovací
|Pick-up
|Farizon
|SV
|EV
|Van (užitkový)
|Farizon
|V6E
|EV
|Van (užitkový)
|Hongqi
|H5
|Spalovací
|Sedan
|Hongqi
|HS5
|Spalovací
|Větší SUV
|Hongqi
|HS3
|Spalovací
|Menší SUV
|Hongqi
|EH7
|EV
|Sedan
|Hongqi
|EHS7
|EV
|Větší SUV
|Hongqi
|E-HS9
|EV
|Větší SUV
|Chery
|Tiggo 4
|HEV
|Menší SUV
|Chery
|Tiggo 7
|Spalovací/PHEV
|Menší SUV
|Chery
|Tiggo 8
|Spalovací/PHEV
|Větší SUV
|ICH-X
|K2 (BAIC BJ40)
|Spalovací
|Off-road
|Jaecoo
|7
|Spalovací/PHEV
|Menší SUV
|Leapmotor
|C10
|EV/REV
|Větší SUV
|Leapmotor
|B10
|EV
|Větší SUV
|Leapmotor
|T03
|EV
|Hatchback
|Lynk & Co
|01
|PHEV
|Menší SUV
|Lynk & Co
|02
|EV
|Menší SUV
|Lynk & Co
|08
|PHEV
|Větší SUV
|Maxus
|eDeliver 3
|EV
|Van (užitkový)
|Maxus
|eDeliver 9
|EV
|Van (užitkový)
|MG
|ZS
|Spalovací/HEV
|Menší SUV
|MG
|MG3
|Spalovací/HEV
|Hatchback
|MG
|HS
|Spalovací/HEV/PHEV
|Větší SUV
|MG
|MG4
|EV
|Hatchback
|MG
|MGS5 EV
|EV
|Větší SUV
|MG
|Cyberster
|EV
|Roadster
|M-Hero
|917
|EV/REV
|Off-road
|Omoda
|5
|Spalovací/EV
|Menší SUV
|Omoda
|9
|PHEV
|Větší SUV
|Riddara
|RD6
|EV
|Pick-up
|Riddara
|RD5
|EV
|Pick-up
|Sportequipe
|7 GTW (Jetour X70)
|Spalovací
|Větší SUV
|Sportequipe
|8 (Chery Tiggo 8 Pro)
|PHEV
|Větší SUV
|SWM
|G1 Pro
|Spalovací
|Menší SUV
|SWM
|G03 Tiger
|Spalovací
|MPV
|SWM
|G05 Pro
|Spalovací
|Větší SUV
|Victory
|V1E
|EV
|Van (užitkový)
|Victory
|K1E
|EV
|Van (užitkový)
|Victory
|K2E
|EV
|Van (užitkový)
|Voyah
|Free
|EV/REV
|Větší SUV
|Voyah
|Passion
|PHEV
|Sedan
|Voyah
|Courage
|EV
|Větší SUV
|Voyah
|Dream
|EV/PHEV
|MPV
|Wuling
|Bingo
|EV
|Hatchback
|Wuling
|Mini EV
|EV
|Microcar
|XPeng
|G6
|EV
|Větší SUV
|XPeng
|G9
|EV
|Větší SUV
|XPeng
|P7
|EV
|Sedan
|Neoficiální dovoz:
|Bestune
|Pony
|EV
|Microcar
|Bestune
|NAT
|EV
|MPV
|Bestune
|M9
|Spalovací
|MPV
|Bestune
|T90
|Spalovací
|Větší SUV
|Denza
|N9
|PHEV
|Větší SUV
|Geely
|Monjaro
|Spalovací
|Větší SUV
|Geely
|Galaxy L7
|PHEV
|Menší SUV
|Geely
|Haoyue Pro
|Spalovací
|Větší SUV
|Jetta
|VS5
|Spalovací
|Menší SUV
|Jetta
|VS7
|Spalovací
|Větší SUV
|JMEV
|Eveasy
|EV
|Sedan
|Rising
|F7
|Spalovací
|Sedan
|Rising
|R7
|Spalovací
|Větší SUV
|Smart
|#1
|EV
|Menší SUV
|Smart
|#5
|EV
|Větší SUV
|Smart
|#3
|EV
|Menší SUV
|Zeekr
|001
|EV
|Kombi
|Zeekr
|7X
|EV
|Větší SUV
|Zeekr
|X
|EV
|Menší SUV
Zdroje a foto: MG, Omoda, Jaecoo, Chery a další značky ze seznamu, archiv