Čínské automobily v posledních letech dobývají Evropu i Česko. Jen v letošním roce se na náš trh nahrnulo asi 16 nových čínských značek a některé jejich modely už dnes patří mezi nejprodávanější auta. Připravili jsme proto aktuální seznam všech existujících čínských automobilek pro rok 2025, kde najdete i méně známé značky aut. Kolik jich tedy je?

Je to asi vůbec nejčastější dotaz ve spojení s čínským automobilovým průmyslem – kolik tam je vlastně značek? Odhady se značně odlišují, proto jsme se rozhodli udělat co nejpřesnější seznam všech čínských automobilek, u kterých jsme schopni ověřit jejich aktuální existenci. 

To není zrovna jednoduché, protože čínské značky rychle vznikají a také rychle končí. Ale zatímco vznik bývá slavnostně ohlášen, konec už se často do médií ani nedostane a hledat se tak musí v jiných zdrojích.

Mnohé značky čínských aut zkrachovaly

Poslední roky takto skončily desítky značek a u některých je to poznat jen z pomalého vymizení ze žebříčků prodejů. Ani to ale nemusí znamenat úplný konec, protože některé z čínských značek jsou už dnes čistě exportní, což potkalo třeba Aiways, Keyton nebo Soueast. Jiné rovnou vznikly pouze pro export a v Číně se s nimi nesetkáte - to platí třeba pro Omodu, Jaecoo nebo Lepas.

S některými vozy se můžeme setkat také pod lokálními značkami. I v Česku známe třeba italskou firmu DR Automobiles (DR, Evo, Sportequipe, ICH-X, Tiger, Birba), která využívá modely značek Chery, JAC, Dongfeng nebo BAIC. V seznamu je neuvádíme, protože nejsou vlastněny Čínou.

Jiné značky zkrachovaly, poté se potichu vrátily a dnes zase auta prodávají. To se povedlo třeba i u nás známému Zhidou (ZD Auto), které si po krachu změnilo jméno na Zhido. O to samé se snaží Weltmeister nebo HiPhi, zatím však výrobu neobnovily a v seznamu proto nejsou.

Některé automobilky ale i po tomto cyklu dokázaly opět skončit. Stalo se to třeba kdysi silnému Zotye, které ještě v minulé dekádě prodávalo jako divé, v roce 2021 ale náhle zkrachovalo. Jen o rok později se výroba znovu rozběhla, a to primárně pro export. Zotye dokonce v tomto období resuscitovalo i svou levnou značku Jiangnan, která uvedla nový model. Jenže poslední dva roky ani jedna ze značek nevykázala žádnou činnost a naděje na záchranu zjevně zcela vyhasla.

Již neexistující značky v seznamu nezahrnujeme, byl by totiž podstatně delší a asi nikdy by nebyl kompletní. Je ale dost možné, že některé uvedené z něj brzy vypadnou. Na pokraji existence je třeba zmíněný Aiways, který dnes prodává jen stovky vozů ročně, v silných finančních problémech je Neta a příliš pozitivně nevypadají ani prodeje Haimy a pár dalších menších značek. Jiné ale stále vznikají a jen v září se objevily dvě nové – Qijing a Aishan.

Jak fungují nové čínské automobilky 

Situaci také komplikuje to, že ne každá automobilka má vlastní licenci na výrobu vozů. Její získání od vlády není vůbec snadné a může trvat celé roky. To potkalo spoustu startupů, včetně těch nejznámějších. Tyto firmy si modely samy vyvíjí i prodávají, výrobu ale svěřují zavedeným automobilkám.

Například Nio tak vyrábělo u JAC a Xpeng u Haimy, než obě firmy získaly licenci vlastní. Dnes to stále platí třeba pro Modern Auto a Rox, kterým auta vyrábí BAW nebo pro SSC (Small Sports Car), jehož elektrický sporťák produkuje továrna JMEV. V seznamu jsme je uvedli samostatně.

Naopak Huawei, který spolupracuje na pěti značkách v alianci HIMA (Aito, Luxeed, Maextro, Stelato a SAIC), zde uveden není. Značky samotné totiž patří automobilkám, které vozy částečně vyvíjí a také vyrábí. 

Domácí vs. mezinárodní označení

Unikátní je také situace se jmény, protože většina značek má názvy dva - čínský a „mezinárodní“. A platí to i pro ty, které prodávají pouze na svém domovském trhu. Při hledání v čínských zdrojích se tak musí používat zcela jiné názvy než v latince. Například u nás známé MG je v Číně Mingji, Chery je Qirui, Nio je Weilai a Voyah je Lantu. Platí to mimochodem i pro západní značky, které mají pro čínský trh své specifické čínské názvy a tak třeba Škodu najdete jako Sikeda a Volkswagen jako Dazhong. V seznamu uvádíme kvůli přehlednosti jen mezinárodní název, pokud jej značka má.

Jiný je také přístup ke značkám, než jak jsme zvyklí v Evropě a ukázkou je třeba koncern Dongfeng. Ten má pod sebou řadu různých značek, které ale často využívají stejné logo. Značky Nammi, Aeolus nebo eπ, které vznikly jako samostatné pod koncernem Dongfeng, byly v roce 2023 převedeny jako modelové řady pod Dongfeng samotný, letos ale byly opět všechny odděleny do samostatné divize. V čínštině i tak vždy vystupují i s názvem mateřského koncernu.

Čínské užitkové vozy ano, vozítka ne

V seznamu jsme zahrnuli i výrobce užitkových vozů a busů, kteří jsou mnohdy součástí koncernů nabízejících také osobní modely. Vynechali jsme ale producenty tzv. nízkorychlostních vozů. Ty nejsou v Číně klasifikovány jako automobily a tento segment není příliš regulovaný. Zhruba odpovídá lehkým a těžkým čtyřkolkám kategorií L6e a L7e, které známe z Evropy.

Existují vyšší desítky až stovky různých malých výrobců, kteří chrlí podivuhodné modely se spalovacími i elektrickými motory, designem často kopírující známé vozy ze Západu i z domoviny. S některými z nich se dá setkat i na naších cestách, třeba s logy ElBlesku.

Kompletní seznam čínských automobilek 2025 platný k 2. říjnu 2025

Na jaké číslo jsme tedy nakonec došli? Automobilek je v Číně 62 a spadá pod ně 113 značek osobních vozů a 72 užitkových. K tomu ještě můžeme připočítat 14 lokálních značek, které patří pod společné podniky se zahraničními výrobci – značky pod ně spadající uvádíme v závorce v příslušném sloupci. Z výše zmíněných důvodů ale nemusí jít o finální čísla.

AutomobilkaRok založeníOsobní značkyUžitkové značky a autobusySpolečné podniky
BAIC1958Beijing/BAIC, Arcfox, Stelato, BJEV, FotonFoton, CavanBeijing Hyundai (Hyundai); Beijing Benz (Mercedes-Benz); Beijing Foton Daimler Automotive (Mercedes-Benz, Foton Auman)
Aiways2017Aiways  
BYD Auto1995BYD, Denza, Yangwang, FangchengbaoBYD 
Dayun Group1987Dayun, ReHigh/YuanhangDayun 
Derry Auto2010 Neomor, Derry 
Dongfeng Motor Corporation1969Dongfeng, Nammi, Aeolus, eπ, Voyah, Forthing, M-HeroDongfeng (Mengshi, Vasol, DFAC), BalongeGT New Energy Automotive (Renault, Dacia, Nissan, Venucia); Dongfeng Honda (Honda, Lingxi); Dongfeng Nissan (Nissan, Venucia, Dongfeng, Fengdu); Dongfeng Peugeot-Citroën (Peugeot, Citroën, Hedmos, Fukang)
Electric House2021Electric House  
FAW Group1953Hongqi, Bestune, FAW SeniaJiefang, TaihuFAW-Toyota (Toyota); FAW-Volkswagen (Volkswagen, Jetta, Audi)
Fujian Motors Group1992KeytonKing Long, Golden Dragon, Higer, KeytonFujian Benz (Mercedes-Benz)
GAC Group1997GAC/Trumpchi, Aion, Hyptec, QijingGACGAC Honda (Honda); GAC Toyota (Toyota)
Geely1986Geely, Radar/Riddara, LEVC, Zeekr, Lynk & Co, Proton, Volvo, Lotus, Polestar, LivanFarizon, LEVC, CAMC, T-KingSmart Automobile (Smart)
Gongjiang Pai2016SSC  
Great Wall Motor1984GWM/Great Wall, Haval, Ora, Wey, Tank, ConfidenceChangzhengSpotlight Automotive (Mini)
Guangxi Automobile Group1958AishanWuling, LinxisSAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun)
Haima1988Haima  
Hongrui Automotive Technology2010Xiaohu  
Hozon Auto2014Neta  
Huazi Auto1992HuaziHuazi 
Changan Automobile1959Changan, Changan Nevo, Deepal, Avatr, OshanKaiceneChangan Ford (Ford); Changan Mazda (Mazda); Changan Kuayue (Kuayue, KYC)
Chengshi Auto2012 Matrix 
Chery Automobile1997Chery, Omoda, Jaecoo, Jetour, Luxeed, iCar/iCaur, Exeed/Exlantix, Rely, Lepas, SoueastKarry, Chery, WandaChery Jaguar Land Rover (Freelander)
JAC Motors1964JAC, Maextro, SeholJAC, Ankai 
Jenhoo Auto2020 Jenhoo 
JMC1968JMC, DadaoJMCJiangling Ford Automobile Technology (Ford)
JMCG1947JMEVJMMCJiangxi Isuzu (Isuzu, JIM)
Joylong Automobile2010JoylongJoylong 
Juneyao Auto2023Juneyao, Yudo  
Kaiyi Auto2014KaiyiKaiyi 
Kandi Technologies2002Kandi  
King Long United 1988 King Long, Golden Dragon, Higer 
Lalamove2013 Duola 
Leapmotor2015Leapmotor  
Levdeo Automobile Group2008Letin  
Li Auto2015Li Auto  
Jiangsu Jimai New Energy Vehicle2018LingboxLingbox 
Modern Auto2018Modern  
New Gonow Group2016 New Gonow 
Nio2014Nio, Onvo, Firefly  
Norinco1980 Beiben 
Qiwei Auto2004 Chevoo 
Rox Motor2021Rox  
SAIC Motor1955MG, Maxus/LDV, Roewe, Rising, IM, SAICMaxus/LDV, Hongyan, SunwinSAIC Volkswagen (Volkswagen, Audi, AUDI, Škoda); SAIC General Motors (Chevrolet, Buick, Cadillac); SAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun); Naveco (Iveco)
Sany Heavy Industry1989 Sany 
Seres Group1986Seres, DFSK, Aito, Landian, FengonRuichi, DFSK 
SG Automotive1984HuanghaiHuanghai 
Shandong Heavy Industry2009VGV, SinotrukSinotruk, Huanghe, Sitrak, Howo, VGV, Zhongtong, Shacman, Shaanxi 
Shanxi Victory Automobile Manufacturing2009 Victory 
Shenyang Auto1991Brilliance XinriJinbei, JiyunBMW Brilliance (BMW)
S-Hiace2024 S-Hiace 
Shineray1997SWMSRM 
Sinomach1997CHTCCHTC, TAM, Kama, Bonluck 
Skyworth Group1988Skywell/SkyworthSkywell/Skyworth 
Songsan2000Songsan  
Sunlong2001 Sunlong 
Wanxiang Group1969KarmaWanxiang 
Weiqiao Pioneering Group1998BAW, 212, LinktourReach 
Wuzheng Group1961 Wuzheng, Feidi 
Xiaomi2010Xiaomi  
Xpeng2014Xpeng  
Yutong1963 Yutong 
Zhidou Electric Vehicle2015Zhido  
ZX Auto1999ZX AutoZX Auto 

Martin Vaculík a Michal Dokoupil o autech v Číně • Zdroj: auto.cz

Autorský článek

