Kolik jich vlastně je? Přinášíme kompletní přehled aktivních čínských automobilek!
Čínské automobily v posledních letech dobývají Evropu i Česko. Jen v letošním roce se na náš trh nahrnulo asi 16 nových čínských značek a některé jejich modely už dnes patří mezi nejprodávanější auta. Připravili jsme proto aktuální seznam všech existujících čínských automobilek pro rok 2025, kde najdete i méně známé značky aut. Kolik jich tedy je?
Je to asi vůbec nejčastější dotaz ve spojení s čínským automobilovým průmyslem – kolik tam je vlastně značek? Odhady se značně odlišují, proto jsme se rozhodli udělat co nejpřesnější seznam všech čínských automobilek, u kterých jsme schopni ověřit jejich aktuální existenci.
To není zrovna jednoduché, protože čínské značky rychle vznikají a také rychle končí. Ale zatímco vznik bývá slavnostně ohlášen, konec už se často do médií ani nedostane a hledat se tak musí v jiných zdrojích.
Mnohé značky čínských aut zkrachovaly
Poslední roky takto skončily desítky značek a u některých je to poznat jen z pomalého vymizení ze žebříčků prodejů. Ani to ale nemusí znamenat úplný konec, protože některé z čínských značek jsou už dnes čistě exportní, což potkalo třeba Aiways, Keyton nebo Soueast. Jiné rovnou vznikly pouze pro export a v Číně se s nimi nesetkáte - to platí třeba pro Omodu, Jaecoo nebo Lepas.
S některými vozy se můžeme setkat také pod lokálními značkami. I v Česku známe třeba italskou firmu DR Automobiles (DR, Evo, Sportequipe, ICH-X, Tiger, Birba), která využívá modely značek Chery, JAC, Dongfeng nebo BAIC. V seznamu je neuvádíme, protože nejsou vlastněny Čínou.
Jiné značky zkrachovaly, poté se potichu vrátily a dnes zase auta prodávají. To se povedlo třeba i u nás známému Zhidou (ZD Auto), které si po krachu změnilo jméno na Zhido. O to samé se snaží Weltmeister nebo HiPhi, zatím však výrobu neobnovily a v seznamu proto nejsou.
Některé automobilky ale i po tomto cyklu dokázaly opět skončit. Stalo se to třeba kdysi silnému Zotye, které ještě v minulé dekádě prodávalo jako divé, v roce 2021 ale náhle zkrachovalo. Jen o rok později se výroba znovu rozběhla, a to primárně pro export. Zotye dokonce v tomto období resuscitovalo i svou levnou značku Jiangnan, která uvedla nový model. Jenže poslední dva roky ani jedna ze značek nevykázala žádnou činnost a naděje na záchranu zjevně zcela vyhasla.
Již neexistující značky v seznamu nezahrnujeme, byl by totiž podstatně delší a asi nikdy by nebyl kompletní. Je ale dost možné, že některé uvedené z něj brzy vypadnou. Na pokraji existence je třeba zmíněný Aiways, který dnes prodává jen stovky vozů ročně, v silných finančních problémech je Neta a příliš pozitivně nevypadají ani prodeje Haimy a pár dalších menších značek. Jiné ale stále vznikají a jen v září se objevily dvě nové – Qijing a Aishan.
Jak fungují nové čínské automobilky
Situaci také komplikuje to, že ne každá automobilka má vlastní licenci na výrobu vozů. Její získání od vlády není vůbec snadné a může trvat celé roky. To potkalo spoustu startupů, včetně těch nejznámějších. Tyto firmy si modely samy vyvíjí i prodávají, výrobu ale svěřují zavedeným automobilkám.
Například Nio tak vyrábělo u JAC a Xpeng u Haimy, než obě firmy získaly licenci vlastní. Dnes to stále platí třeba pro Modern Auto a Rox, kterým auta vyrábí BAW nebo pro SSC (Small Sports Car), jehož elektrický sporťák produkuje továrna JMEV. V seznamu jsme je uvedli samostatně.
Naopak Huawei, který spolupracuje na pěti značkách v alianci HIMA (Aito, Luxeed, Maextro, Stelato a SAIC), zde uveden není. Značky samotné totiž patří automobilkám, které vozy částečně vyvíjí a také vyrábí.
Domácí vs. mezinárodní označení
Unikátní je také situace se jmény, protože většina značek má názvy dva - čínský a „mezinárodní“. A platí to i pro ty, které prodávají pouze na svém domovském trhu. Při hledání v čínských zdrojích se tak musí používat zcela jiné názvy než v latince. Například u nás známé MG je v Číně Mingji, Chery je Qirui, Nio je Weilai a Voyah je Lantu. Platí to mimochodem i pro západní značky, které mají pro čínský trh své specifické čínské názvy a tak třeba Škodu najdete jako Sikeda a Volkswagen jako Dazhong. V seznamu uvádíme kvůli přehlednosti jen mezinárodní název, pokud jej značka má.
Jiný je také přístup ke značkám, než jak jsme zvyklí v Evropě a ukázkou je třeba koncern Dongfeng. Ten má pod sebou řadu různých značek, které ale často využívají stejné logo. Značky Nammi, Aeolus nebo eπ, které vznikly jako samostatné pod koncernem Dongfeng, byly v roce 2023 převedeny jako modelové řady pod Dongfeng samotný, letos ale byly opět všechny odděleny do samostatné divize. V čínštině i tak vždy vystupují i s názvem mateřského koncernu.
Čínské užitkové vozy ano, vozítka ne
V seznamu jsme zahrnuli i výrobce užitkových vozů a busů, kteří jsou mnohdy součástí koncernů nabízejících také osobní modely. Vynechali jsme ale producenty tzv. nízkorychlostních vozů. Ty nejsou v Číně klasifikovány jako automobily a tento segment není příliš regulovaný. Zhruba odpovídá lehkým a těžkým čtyřkolkám kategorií L6e a L7e, které známe z Evropy.
Existují vyšší desítky až stovky různých malých výrobců, kteří chrlí podivuhodné modely se spalovacími i elektrickými motory, designem často kopírující známé vozy ze Západu i z domoviny. S některými z nich se dá setkat i na naších cestách, třeba s logy ElBlesku.
Kompletní seznam čínských automobilek 2025 platný k 2. říjnu 2025
Na jaké číslo jsme tedy nakonec došli? Automobilek je v Číně 62 a spadá pod ně 113 značek osobních vozů a 72 užitkových. K tomu ještě můžeme připočítat 14 lokálních značek, které patří pod společné podniky se zahraničními výrobci – značky pod ně spadající uvádíme v závorce v příslušném sloupci. Z výše zmíněných důvodů ale nemusí jít o finální čísla.
|Automobilka
|Rok založení
|Osobní značky
|Užitkové značky a autobusy
|Společné podniky
|BAIC
|1958
|Beijing/BAIC, Arcfox, Stelato, BJEV, Foton
|Foton, Cavan
|Beijing Hyundai (Hyundai); Beijing Benz (Mercedes-Benz); Beijing Foton Daimler Automotive (Mercedes-Benz, Foton Auman)
|Aiways
|2017
|Aiways
|BYD Auto
|1995
|BYD, Denza, Yangwang, Fangchengbao
|BYD
|Dayun Group
|1987
|Dayun, ReHigh/Yuanhang
|Dayun
|Derry Auto
|2010
|Neomor, Derry
|Dongfeng Motor Corporation
|1969
|Dongfeng, Nammi, Aeolus, eπ, Voyah, Forthing, M-Hero
|Dongfeng (Mengshi, Vasol, DFAC), Balong
|eGT New Energy Automotive (Renault, Dacia, Nissan, Venucia); Dongfeng Honda (Honda, Lingxi); Dongfeng Nissan (Nissan, Venucia, Dongfeng, Fengdu); Dongfeng Peugeot-Citroën (Peugeot, Citroën, Hedmos, Fukang)
|Electric House
|2021
|Electric House
|FAW Group
|1953
|Hongqi, Bestune, FAW Senia
|Jiefang, Taihu
|FAW-Toyota (Toyota); FAW-Volkswagen (Volkswagen, Jetta, Audi)
|Fujian Motors Group
|1992
|Keyton
|King Long, Golden Dragon, Higer, Keyton
|Fujian Benz (Mercedes-Benz)
|GAC Group
|1997
|GAC/Trumpchi, Aion, Hyptec, Qijing
|GAC
|GAC Honda (Honda); GAC Toyota (Toyota)
|Geely
|1986
|Geely, Radar/Riddara, LEVC, Zeekr, Lynk & Co, Proton, Volvo, Lotus, Polestar, Livan
|Farizon, LEVC, CAMC, T-King
|Smart Automobile (Smart)
|Gongjiang Pai
|2016
|SSC
|Great Wall Motor
|1984
|GWM/Great Wall, Haval, Ora, Wey, Tank, Confidence
|Changzheng
|Spotlight Automotive (Mini)
|Guangxi Automobile Group
|1958
|Aishan
|Wuling, Linxis
|SAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun)
|Haima
|1988
|Haima
|Hongrui Automotive Technology
|2010
|Xiaohu
|Hozon Auto
|2014
|Neta
|Huazi Auto
|1992
|Huazi
|Huazi
|Changan Automobile
|1959
|Changan, Changan Nevo, Deepal, Avatr, Oshan
|Kaicene
|Changan Ford (Ford); Changan Mazda (Mazda); Changan Kuayue (Kuayue, KYC)
|Chengshi Auto
|2012
|Matrix
|Chery Automobile
|1997
|Chery, Omoda, Jaecoo, Jetour, Luxeed, iCar/iCaur, Exeed/Exlantix, Rely, Lepas, Soueast
|Karry, Chery, Wanda
|Chery Jaguar Land Rover (Freelander)
|JAC Motors
|1964
|JAC, Maextro, Sehol
|JAC, Ankai
|Jenhoo Auto
|2020
|Jenhoo
|JMC
|1968
|JMC, Dadao
|JMC
|Jiangling Ford Automobile Technology (Ford)
|JMCG
|1947
|JMEV
|JMMC
|Jiangxi Isuzu (Isuzu, JIM)
|Joylong Automobile
|2010
|Joylong
|Joylong
|Juneyao Auto
|2023
|Juneyao, Yudo
|Kaiyi Auto
|2014
|Kaiyi
|Kaiyi
|Kandi Technologies
|2002
|Kandi
|King Long United
|1988
|King Long, Golden Dragon, Higer
|Lalamove
|2013
|Duola
|Leapmotor
|2015
|Leapmotor
|Levdeo Automobile Group
|2008
|Letin
|Li Auto
|2015
|Li Auto
|Jiangsu Jimai New Energy Vehicle
|2018
|Lingbox
|Lingbox
|Modern Auto
|2018
|Modern
|New Gonow Group
|2016
|New Gonow
|Nio
|2014
|Nio, Onvo, Firefly
|Norinco
|1980
|Beiben
|Qiwei Auto
|2004
|Chevoo
|Rox Motor
|2021
|Rox
|SAIC Motor
|1955
|MG, Maxus/LDV, Roewe, Rising, IM, SAIC
|Maxus/LDV, Hongyan, Sunwin
|SAIC Volkswagen (Volkswagen, Audi, AUDI, Škoda); SAIC General Motors (Chevrolet, Buick, Cadillac); SAIC-GM-Wuling (Wuling, Baojun); Naveco (Iveco)
|Sany Heavy Industry
|1989
|Sany
|Seres Group
|1986
|Seres, DFSK, Aito, Landian, Fengon
|Ruichi, DFSK
|SG Automotive
|1984
|Huanghai
|Huanghai
|Shandong Heavy Industry
|2009
|VGV, Sinotruk
|Sinotruk, Huanghe, Sitrak, Howo, VGV, Zhongtong, Shacman, Shaanxi
|Shanxi Victory Automobile Manufacturing
|2009
|Victory
|Shenyang Auto
|1991
|Brilliance Xinri
|Jinbei, Jiyun
|BMW Brilliance (BMW)
|S-Hiace
|2024
|S-Hiace
|Shineray
|1997
|SWM
|SRM
|Sinomach
|1997
|CHTC
|CHTC, TAM, Kama, Bonluck
|Skyworth Group
|1988
|Skywell/Skyworth
|Skywell/Skyworth
|Songsan
|2000
|Songsan
|Sunlong
|2001
|Sunlong
|Wanxiang Group
|1969
|Karma
|Wanxiang
|Weiqiao Pioneering Group
|1998
|BAW, 212, Linktour
|Reach
|Wuzheng Group
|1961
|Wuzheng, Feidi
|Xiaomi
|2010
|Xiaomi
|Xpeng
|2014
|Xpeng
|Yutong
|1963
|Yutong
|Zhidou Electric Vehicle
|2015
|Zhido
|ZX Auto
|1999
|ZX Auto
|ZX Auto
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: wheelsage, zdroj videa: Auto.cz