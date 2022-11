Manažerka BMW chce prodloužit atraktivnost starších aut, aby lidé nemuseli kupovat nová

Šéfka udržitelnosti v BMW věří, že by motoristé měli mít možnost prodlužovat životnost a atraktivnost již vlastněných vozů, namísto kupování nových modelů. A automobilky by jim v tom měly výrazně pomoci.

Monika Dernai, která u automobilky BMW vede tým udržitelnosti, podle informací britských kolegů z Auto Express na nedávné konferenci v Londýně prohlásila, že automobilový průmysl by mohl výrazně redukovat odpad, kdyby lidi motivoval k ponechání současných automobilů a jejich vylepšování novou technikou, namísto neustálého kupování nových modelů.

„Opravdu musíme myslet na prodloužení životnosti automobilů; nemít trh použitých automobilů, kde si auta vzájemně prodáváme, ale možná auto vzít a prodloužit mu jeho životnost,“ citují britští kolegové Dernai. „Tato myšlenka by se mohla týkat například osvěžení interiéru,“ nabídla hned příklad.

Video se připravuje ...

„Potřebujeme nové dovednosti na trhu s náhradními díly a navrhovat auta tak, aby se dala vyjmout sedadla a instalovat nová – pak je to ojeté auto, které vypadá jako nové. Může mít stejného majitele, který si pak nekoupí nový vůz, ale stále máme obchodní model jako BMW a těží z toho celá společnost.“

Dernai měla hovořit na panelové diskusi na téma vytváření oběhového hospodářství, jehož myšlenkou je, že společnost by měla vše co nejvíce znovu využívat, recyklovat a mít co nejméně odpadu. Navzdory návrhům, podle kterých by měl být automobilový průmysl více kompatibilní s oběhovým hospodářstvím, přitom Dernai věří, že i v budoucnu bude existovat potřeba vlastnit automobily.

„Můžeme všechny přesunout do veřejné dopravy? Myslím, že odpověď zní ne. Ve Velké Británii se obáváte o veřejnou dopravu, ale když se podíváte na USA, je to ještě horší. Takže si myslím, že zde stále máme trh pro automobily,“ dodala Dernai.