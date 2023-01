Mansory láká na nový body kit pro BMW X7! Něco tady ale nesedí

V první polovině letošního roku se představila modernizovaná verze BMW X7. Stejně jako velká část nově příchozích modelů bavorské značky vzbudil i tento model napříč automobilovým světem po stránce designu velký rozruch. Jak se design modernizované X7 za několik měsíců od premiéry dokázal začlenit, necháme na každém z vás.

Video se připravuje ...

Německý tuner Mansory si pro modernizované SUV připravil body kit. Rendery jsou ale trochu matoucí, protože Mansory na nich ukazuje předfaceliftovou verzi. V popisu je ale zdůrazněno, že se jedná o body kit pro X7 LCI (Life Cycle Impulse), tedy její omlazenou verzi.

Vzhledem k této nejasnosti je těžké odhadnout, jak představu si můžeme díky těmto renderům udělat. Pokud si tedy domyslíme modernizovanou X7 a zbytek ponecháme stejný, tak tento body kit nabídne optické zúžení tolik diskutovaných ledvin a agresivnější přední nárazník s většími otvory pro přívod vzduchu.

Linie předního rozšířeného nárazníku se přesouvá do boků, kde najdeme rozšířené podběhy a boční prahy. Pod podběhy bude na výběr z jedenácti specifických designů ultralehkých hliníkových kol, a to až do velikosti čtyřiadvaceti palců.

Video se připravuje ...

Při přechodu k zadní části vozu si můžeme všimnout rozšířeného zadního nárazníku, spodního difuzoru v barvě karoserie se čtyřmi koncovkami výfuku a menším černě lakovaným spoilerem pod zadním oknem.

Mansory v krátkém popisu dodává, že interiér si bude moci každý ze zákazníků upravit zcela individuálně. O jakémkoli zásahu do výkonu zde není řeč.