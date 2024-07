Martin Škorík o pojištění právní ochrany: Právník na telefonu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Pojišťovna právní ochrany D.A.S. motoristům už roky asistuje při dopravních nehodách, kdy poskytuje na území Evropy nonstop právní poradenství včetně zajištění tlumočení. Pokud jde o nezaviněnou dopravní nehodu, následně řeší nároky na náhradu škody vůči pojišťovně viníka. Kromě dopravních nehod nejčastěji motoristům řeší dopravní přestupky či nedbalostní trestné činy.

Zastupuje pojišťovna své klienty v případě soudního řízení po zaviněné nehodě?

Ano. V případě, kdy je proti klientovi po zavinění dopravní nehody zahájeno přestupkové či trestní řízení, pověřujeme advokáta, který klienta obhajuje, a zároveň hradíme s tím spojené náklady soudního řízení. Nesmí se ale jednat o nehodu v důsledku řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

Často se k nám dostávají případy, kdy pojišťovna sníží nebo nevyplatí pojistné plnění. Má běžný motorista šanci v takovém případě vůbec uspět bez právní pomoci?

Ano, to je v současné době časté. V případě, že dojde ke snížení plnění ze strany pojišťovny, je nutné závěry rozporovat, a to ideálně předložením vlastního znaleckého posudku ceny vozidla v době před nehodou.

Pokud pojišťovna vyplatit pojistné plnění zcela odmítne, opět musíte závěry rozporovat a zároveň předložit znalecký posudek, případně důkazy, které jednoznačně prokazují nehodový děj. Zejména se jedná o správně vyplněný záznam o dopravní nehodě, pokud nebyla na místě přítomna policie, a dostatek kvalitních fotografií z místa nehody.

Všem klientům proto doporučujeme, aby nás v případě dopravní nehody telefonicky kontaktovali přímo z místa. Od nás totiž dostanou informaci, jak správně postupovat a na co se soustředit při pořizování fotografií, aby bylo řešení s pojišťovnou co nejjednodušší. Řešení situace na místě je naprosto stěžejní, neboť tyto důkazy již později zpravidla nelze zajistit a dvojnásob to platí při dopravní nehodě v zahraničí, kde do již tak velmi stresové situace vstupuje ještě jazyková bariéra.

Ani se znaleckým posudkem však nemáte jistotu, že pojišťovna své rozhodnutí změní a pojistné plnění navýší či vyplatí, tyto spory totiž často končí u soudu. Bez pojištění právní ochrany jde o nákladnou záležitost s nejistým výsledkem. Pokud má klient právní ochranu sjednánu, má jistotu, že i v případě neúspěchu nemusí nic hradit – veškeré náklady neseme my.

Na kolik vyjde takové pojištění řidiče nebo vozidla?

Pojištění právní ochrany řidiče vychází na 1800 Kč za rok. V takovém případě se pojištění vztahuje na daného řidiče bez ohledu na to, jaké vozidlo zrovna řídí. Jedná se ale o pojištění řidiče jako osoby, takže z něj není kryta případná škoda na vozidle.

Poškození vozidla samozřejmě řešíme při sjednání právní ochrany vozidla, kdy pojistné pro osobní vozidlo činí 2200 Kč za rok. V rámci tohoto produktu je pojištěno dané vozidlo a kromě toho také každý jeho řidič a všichni ve vozidle oprávněně přepravovaní cestující. To znamená, že pokud má klient sjednánu právní ochranu vozidla, vztahuje se pojištění i na zastupování jakéhokoli řidiče, který byl k řízení vozidla oprávněn.

Naši čtenáři často řeší odmítnuté reklamace nového či ojetého vozu. Jak často se s tím obracejí klienti na vás?

I s takovými případy se setkáváme, přestože v porovnání s výše uvedenými případy se tak děje méně často. V těchto případech je přitom nutné prodávajícímu sdělit, že s odmítnutím reklamace nesouhlasíte, a uvést pro toto tvrzení nějaký důkaz. Takovým důkazem je přitom zpravidla znalecký posudek, nebo alespoň odborné vyjádření ze strany servisu.

Právní pomoc dává velký smysl při cestách do zahraničí. Existuje nějaký region, kde nelze pomoc poskytnout?

Pojištění právní ochrany je definováno územním rozsahem. Co se týče dopravních nehod či přestupků a trestných činů, má klient nárok na zastupování při pojistné události na území některé z členských zemí EU a dále pak Švýcarska, Norska, Islandu, Černé Hory, Srbska, Severní Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Albánie, Lichtenštejnska, San Marina, Monaka a Andorry. Při pojistné události na území Velké Británie poskytujeme klientům právní poradenství. V jiných zemích pojištění právní ochrany neposkytujeme.

Pojišťovny často požadují, aby vozidlo klienta plnilo podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

Znamená to, že v případě propadlé STK nemá klient nárok na právní pomoc?

Pojištění právní ochrany se nevztahuje na situace, kdy je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, například pokud má propadlou technickou kontrolu.

Video se připravuje ...

Jaký je typický příklad ve vaší praxi?

Typickým případem je situace, kdy se na nás klient obrátí s tím, že měl v zahraničí dopravní nehodu. Po telefonu vyhodnotíme, zda je nutné volat policii, či postačí sepsat záznam o dopravní nehodě. Pokud je při nehodě přítomna policie, poskytujeme asistenci ve formě tlumočení v cizím jazyce. Následně se vyhodnotí, zda jde o dopravní nehodu zaviněnou, či nezaviněnou, a klientovi zároveň sdělíme, jaké důkazy má na místě zajistit pro pozdější řešení pojistné události.

V případě nezaviněné dopravní nehody poté uplatňujeme nárok na náhradu škody vůči zahraniční pojišťovně. Je-li to potřeba, necháme zpracovat znalecký posudek, případně nárok prostřednictvím spolupracujících advokátů vymáháme u příslušného soudu.

Pokud jde o zaviněnou dopravní nehodu a je-li proti klientovi zahájeno trestní či správní řízení, pověříme v dané zemi advokáta, který klienta v rámci soudního řízení zastupuje. Náklady advokáta i soudní náklady přitom hradí D.A.S.