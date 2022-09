Martin Vaculík a ojetá Škoda Kamiq: Opravdu náhrada za Fabii Combi?

Rozhodnutí, že čtvrtá generace Škody Fabia bude první bez verze kombi, padlo zvláštně „nadvakrát“. Poprvé hned na začátku, kdy u domácího výrobce zavládlo přesvědčení, že kamiq bude chalupářům stačit. Podruhé po zjištění, že nestačí – vývoj se chvatně dohnal, ale zase zesílily obavy, že chystaná norma Euro 7 zařízne všechna levnější auta ještě podstatně dřív než finální rok 2035. Mimochodem zcela aktuální optikou energetické krize bylo i toto rozhodnutí hysterické a aktuální nálada v nejvyšších patrech domácí automobilky je asi taková, že samozřejmě pracují na elektrické revoluci, ale zároveň se nestydí za spalovací auta, která budou vyrábět co nejdéle. Tolik aspoň zákulisní informace od lidí, co chodí do kantýny na obědy s novým šéfem Klausem Zellmerem. O podobě normy Euro 7 se v Bruselu stále jedná, ale ve světle současné energetické krize se nezdá, že by se Evropa snažila příliš přísnými požadavky zaříznout spalovací auta už za tři roky.

Kufr jako felicia

Bezprecedentní nejistota ohledně podoby základního automobilového regulativu pak je tím, co způsobuje, že některá rozhodnutí automobilek lze těžko zvenku kritizovat. Co ale opravdu nechápeme u Škody Kamiq, je kufr, tedy zavazadelník. Udávaný objem má 400 l jen proto, že se do něj započetl i prostor pro rezervní kolo. I pokud uděláte tu hloupost, že si opravdu pořídíte vůz bez rezervy, prostor pod podlážkou je zabitý nesmyslně velkým držákem z pěnového polystyrénu, v němž jsou sada na lepení a zarážky na zavazadla se suchým zipem. Prostor nad podlážkou, který skutečně využíváte, je srovnatelný maximálně s krátkou verzí Škody Felicia, která udávala 276 l (plynový Kamiq G-Tec, který prostor pod podlážkou nemá, udává 278 l).