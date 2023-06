Martin Vaculík a Trabant 601 vytažený ze stodoly: Učebnicový příklad dobré konstrukce!

Článek o ojetém Trabantu 601 od Martina Vaculíka jste si na našem webu možná už stihli přečíst. Jenže tento Martinův automobilový klenot je natolik zajímavý, že se o něm rozhodl natočit i obsáhlé video.

Není se co divit. Vždyť expert Světa motorů vytáhl trabanta po dlouhých letech, kdy byl ledabyle odstaven ve stodole a nikdo mu nevěnoval zvýšenou pozornost. To se změnilo právě teď. Martin vám tak techniku východoněmecké legendy dopodrobna představí a prozradí, na co byste si měli dávat pozor, pokud náhodou investici do také ojetiny zvažujete.

Kompletní 45minutové video najdete v sekci Premium Plus níže a už teď můžeme prozradit, že se máte na co těšit!

Video: Martin Vaculík a Trabant 601 jako ojetina