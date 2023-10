Martin Vaculík vyzpovídal majitele Dacie Sandero 1.0 TCe LPG s nájezdem 103.757 km

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dacie již dávno nebudí posměch, nýbrž spíše uznalé pokyvování hlavou. Z rumunské automobilky se totiž pod vedením Renaultu stala respektovaná značka vyrábějící technicky sice jednodušší, avšak bytelná a upřímná auta. Proměnu z otloukánka ve hvězdu potvrzuje i následující video, které navazuje na nedávný článek, jenž se věnoval nenápadnému modrému exempláři Dacie Sandero aktuální generace.

Vůz se vlastně na první pohled neliší od ostatních kusů. Pod kapotou mu bije přeplňovaný tříválec 1.0 TCe uzpůsobený k spalování LPG, jež u Dacie slaví velký úspěch. Ve skutečnosti se však jedná o velmi zajímavý vůz s náročným životem, který během zhruba dvanácti měsíců zejména po českých dálnicích zvládl natočit přes 100.000 kilometrů.

Martin Vaculík si o autě povídal s jeho majitelem Mirkem Kleinbauerem. A nebyl by to Martin Vaculík, kdyby se sanderu nepodíval pořádně na zoubek. Těšit se proto můžete i na detailní prohlídku motoru, který za rok zvládl porci kilometrů, na kterou jiná auta potřebují i deset let.