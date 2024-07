Maserati 250F Stirlinga Mosse bude k vidění v Brně. Už tento víkend!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

„Maserati 250F byl nepochybně nejlepší vůz formule 1 s motorem vpředu, jaký kdy kdo postavil. Mým nejlepším závodem bylo vítězství v Monaku 1956, a to protože ten vůz se tak dobře řídil. Nebylo tak rychlé jako Ferrari, ale vyvážení stroje bylo velmi důležité a jim se to podařilo naprosto správně,“ vzpomínal v pozdních letech života Sir Stirling Moss na jeden z nejslavnějších závodních automobilů padesátých let.

A už brzy bude k vidění na brněnském závodním okruhu, a to dokonce originální kousek, s nímž legendární Sir Stirling Moss v minulosti závodil. Už tento víkend, ve dnech 13. až 14. července 2024, se na Masarykově okruhu v Brně uskuteční svátek všech milovníků historického motorsportu – Brno Grand Prix Revival 2024.

Jedním z největších unikátů letošního ročníků bude Maserati 250F, který si rodina Mossových převzala v květnu 1954 a Stirling Moss s ním následně poprvé odstartoval na okruhu v Bordeaux, kde dojel na čtvrtém místě. Ve zbylých měsících toho roku s ním jezdil jako soukromý i tovární jezdec, avšak s výjimkou Velké ceny Francie v Remeši. Historicky nejlepším výsledkem tohoto konkrétního maserati bylo vítězství v závodě volné formule v Aintree.

Rodina Stirlinga Mosse si Maserati 250F se sériovým číslem šasi 2508 ponechala i v následujících letech a půjčovala jej i dalším jezdcům, z nichž nejslavnější byl Mike Hawthorn. V roce 1956 bylo maserati přestavěno a Stirling Moss s ním znovu vyhrál v Aintree, ale ještě před koncem roku jej rodina vrátila do továrny, kde byl dočasně uskladněn.

Od roku 1957 pak maserati Stirlinga Mosse cestovalo světem, měnilo majitele a až v roce 1986 na něj byla vrácena původní karoserie z roku 1954. Během těch let prošel několika různými významnými sbírkami a nyní je v majetku rodiny Rettenmaierových. Na brněnském okruhu jej benzinovým nadšencům ukáže Rebeca Rettenmaierová a na českém asfaltu alespoň krátce oživí velkolepý kus historie automobilového sportu.

Maserati 250F se vyrábělo v letech 1954 až 1958 a celkem vzniklo jen 26 kusů. Srdcem původní verze z roku 1954 je 2,5litrový řadový šestiválec o 199 kW (270 koních), který v roce 1957 nahradil stejně objemný vidlicový dvanáctiválec o 228 kW (310 koních). Suchá hmotnost monopostu byla 630 kilogramů pro šestiválcovou verzi, respektive 650 kilogramů pro dvanáctiválcovou verzi.