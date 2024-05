TEST Maserati Grecale Modena – Emoce rozumněji?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Trend SUV se nevyhnul ani exkluzivním značkám. Maserati s nimi začalo v roce 2016, u levante to ale nadlouho zůstalo. Nabídku v roce 2022 doplnilo také menší Maserati Grecale, které si rovnou věří na pozici nejprodávanějšího modelu značky. Před dvěmi lety jsme přinesli jízdní dojmy z vrcholné verze Trofeo, která má pod kapotou nový šestiválec Nettuno. Dnes se ale podíváme na běžnější variantu Modena, jež si musí vystačit s dvoulitrovým čtyřválcem.

Z obrázků se to možná nezdá, ale i menší maserati je pořádný cvalík. Grecale jde třeba proti Porsche Macan nebo BMW X3. Ze všech konkurentů je však největší, na délku má 4,85 metru. Velikost dobře utajuje také díky novému výrazu, inspirovanému sporťákem MC20. Působí rozhodně sympatičtěji než zamračené levante. Ale nechybějí mu typické detaily jako obrovský trojzubec na nízko posazené masce nebo tři výdechy na boku, které musí mít každé maserati. Trojzubce jsou mimochodem dobře ukryté i na kolech. Kapota je dlouhá, ostatně se tam musí vejít i šestiválec podélně. Kliky už tady nejsou mechanické, takže vůbec se nehýbou. Uvnitř je tlačítko, které dveře uvolní. Chce to trochu zvyku. Záď je pořádně svalnatá a také podstatně širší než předek, zadní stopa je širší o sedm centimetrů. Vzadu máme jednoduché linie, dnes nezbytný nápis pod oknem a také čtyři pořádné a především pravé výfuky.

Interiér je přesně to, co od prémiové značky očekáváme. Žádné velké výstřelky, jednoduchý nadčasový design a perfektní zpracování. Čalounění je pravá kůže, stejně jako je pravý karbon a kovové díly. Displeje už vládnou i zde, jeden je před volantem, uprostřed jsou multimédia, a další dole slouží k ovládání klimatizace. Hezkým detailem je ciferník na vrchu palubní desky. Tam mohou být hodiny v několika designech, ale také ukazatel výkonu nebo přetížení. Slabším prvkem je ovládání převodovky pomocí tlačítek, která občas nereagují tak rychle, jak by měla. Důležité ale je, že pod volantem jsou opravdu pořádná pádla pro sekvenční řazení.

Grecale stojí na platformě Giorgio, stejně jako třeba Alfa Romeo Stelvio, proti té je však o 16 centimetrů delší. Nejvíce je to vidět vzadu, kde mají pasažéři opravdu spoustu místa, především na nohy. U podobných aut to není zrovna priorita, velký je tu ale i kufr, jenž má 535 litrů.

Klidněji

Grecale může mít skvělý vidlicový šestiválec Nettuno, stejně jako třeba sporťák MC20. Ale testované Grecale Modena jej nahrazuje klidnějším dvoulitrovým přeplňovaným čtyřválcem. Což pořád není žádný slaboch, výkon dosahuje 243 kW, točivý moment 450 Nm a na stovku se dostane za 5,3 sekundy. Lehce mu vypomáhá i 48V mild-hybrid. Malá baterie umístěná v zavazadelníku dodává energii eBoosteru, spolupracujícímu s konvenčním turbodmychadlem a pomáhajícímu mu v nízkých otáčkách, než se dostatečně roztočí. Ale spíše než řidič to poznají tabulkové údaje spotřeby a emisí. Standardně dostává pohon všech kol, který ale dokáže poslat všechen výkon na zadní nápravu, a také osmistupňový automat s měničem.

Vrcholné trofeo s nettunem je SUV, co zní jako supersport, a na stovku se dostane za 3,6 sekundy. Modena je pořád rychlá, ale o kus civilnější. Když nepotřebujete nutně závodit nebo budit sousedy s každým nastartováním, je přesně pro vás. Na stovku se stále dostane za slušných 5,3 sekundy a rozjede standardně citlivé a přesné, ale ne moc strmé a ani nemá nijak pohotovou zpětnou vazbu. Ve sportovním režimu taky citelně ztuhne a taky se otevře klapka ve výfuku, takže auto konečně dostane sytější zvuk. Při svižném tempu se ovládá moc hezky, přestože váží skoro 1,9 tuny. Karoserie se příliš nenaklání a většinu doby je chování dost neutrální. Ale když se to s plynem trochu přežene, docela ochotně umí jít zadek bokem. Skvělé jsou i brzdy, jejichž účinek lze dávkovat s citem a přesností, a navíc se zdají být k neutahání.

Grecale má být vůbec nejprodávanějším modelem maserati a potenciál na to nepochybně má. Míří do velmi populárního segmentu, kde dominuje velikostí, ale nenechá se zahanbit ani nabídkou technologií. Jízdními vlastnostmi skvěle kombinuje komfort a sportovnost. Grecale Modena startuje na 2,2 milionu korun s DPH, testovaný kousek má příplatky za dalších více než 400.000 Kč. Což v prémiovém segmentu není přehnaná cenovka, jenže konkurence za stejnou cenu nabídne silnější šestiválce. Taky jde zřejmě o poslední maserati s čistě spalovacími motory. Už i ono má tedy i elektrickou verzi Folglore, nové modely Maserati už však budou mít zřejmě pouze tu.

Plusy

Prostorný interiér

Skvělé jízdní vlastnosti

Dobrá dynamika

Minusy

Tlačítkové ovládání převodovky

Bezcharakterní čtyřválec