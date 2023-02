Maserati se inspiruje u konkurence, chce dělat více limitek a zakázkových aut

Automobilka Maserati se inspirovala svou italskou konkurencí a chce se pustit do stavby speciálních limitovaných modelů, stejně jako do výroby jednotlivých kusů aut na zakázku.

Zákazníkům, kteří si chtějí vůz více přizpůsobit svým představám, vychází Maserati vstříc programem Fuoriserie. Do budoucna by ale značka ráda nabídla více, včetně individuálních staveb vycházejících z produkčních modelů. Mimo to mají více prostoru dostat také speciální limitované edice.

Kolegům z webu TopGear.com to potvrdil šéfinženýr Maserati, Davide Danesin. Něco podobného už nabízí značky jako Ferrari nebo Lamborghini, takže inspirace pro Maserati je zřejmá. Nejexkluzivnější a pochopitelně také nejdražší možností bude kompletní individuální stavba dle představ zákazníka. Podobně, jako například Ferrari postavilo speciál F12 TRS nebo pro Erica Claptona SP12 EC.

V hierarchii individualizace budou o něco níže figurovat limitované speciály vycházející ze sériových vozů. Budou zároveň o něco levnější, ale samozřejmě stále pekelně drahé. Danesin jako příklady u konkurence uvedl Ferrari Daytona SP3 nebo Lamborghini Countach LPI 800-4.

Jeden z takových modelů je dokonce už v přípravě a dříve jsme o něm psali – jde o okruhové Maserati známé pod označením Project24. Vznikne na základě modelu MC20, nabídne výkon kolem 550 kW a vznikne v 62 exemplářích.

Maserati má evidentně velkolepé plány, takže nezbývá, než mu držet palce. Doba podobným pokusům zřejmě nahrává, protože levná auta sice z trhu mizí, ale prodeje drahých luxusních a sportovních vozů trhají rekordy.