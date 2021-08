Lamborghini Countach LPI 800-4 oficiálně: Nová retro-limitka má techniku ze Siánu!

Automobilka Lamborghini poprvé ve své historii vzkřísila již používané jméno a po padesáti letech od prvního představení znovu uvádí model Countach. Tentokrát ale s označením LPI 800-4 a moderní elektrifikovanou technikou, převzatou z modelu Sián.

Ostatně model Sián připomínají i některé charakteristické designové rysy, jako například tvary zadních svítilen. Oblouk střechy a její přechod mezi přídí a zádí pak zase připomíná model Aventador, na jehož základech vznikl i Sián. Designéři si však dali obzvlášť záležet, aby především vyzdvihli podobnosti s původním modelem Countach. Respektive s několika jeho verzemi.

Jako základní inspirace sloužily především čisté a jednoduché tvary starší verze Countach LP400. Přední kapota je poroto jednoduše rovná a směrem nahoru se decentně zužuje. Designéři také použili speciální tvar světlometů a kousek nad nimi alespoň naznačili původní mrkačky. Vzadu jsou pak celkem jednoduché svítilny, čtveřice výfuků a výrazné lakované výdechy.

Při pohledu z boku si nelze nevšimnout obřích šípovitých otvorů pro přívod vzduchu, které se táhnou přes dveře až do blatníků. Automobilka tak připomíná ikonické NACA nádechy na boku původního Countach. A samozřejmostí jsou specifické výklopné dveře.

Jako inspirace však nesloužil pouze starší Countach LP400. Například žaluzie za dveřmi jsou převzaty z původního konceptu modelu Countach. Výrazné otvory za nimi pak pro změnu pochází z verze LP500 S. V ostře řezaných podbězích jsou 20“ kola vpředu a 21“ kola vzadu, jejichž design má připomínat kola modelu LP 400 S, inspirovaná starými telefony s ciferníkovým vytáčením. Spodní část předního nárazníku by pak měla být inspirována modelem LP 500 QuattroValvole.

Již po úniku prvních fotek, které se nakonec ukázaly být skutečnými, se ozvala řada kritiků nového designu. Je však nutné zdůraznit, že automobilka nechtěla stvořit starý vůz v novém kabátě, ale vytvořit moderní poctu klasické ikoně. A řada specifických designových prvků tomu rozhodně odpovídá.

Velmi často se navíc objevují hlasy, že nový Countach LPI 800-4 může být rozloučením s klasickými modely Lamborghini osazenými motory V12. Pod kapotou je totiž 6,5litrový atmosférický dvanáctiválec, který točí až 8.500 otáček a nabízí nejvyšší výkon 573 kW. Motoru ovšem pomáhá ještě elektromotor o výkonu 25 kW, napájený 48V sítí ze superkondenzátoru.

Kombinovaný výkon celého pohonného ústrojí by měl být 599 kW (814 k) a přes sedmistupňovou převodovku putuje na všechna kola. Akceleraci na 100 km/h by měl nový Countach LPI 800-4 zvládnout za 2,8 sekundy, za 8,6 sekundy už by měl uhánět 200 km/h a maximální rychlost by měla být až 335 km/h.

Interiér vozu je pak kombinací interiéru modelů Aventador, ze kterého pochází například volant a sedadla, a Sián, ze kterého nový Countach dostal palubní desku, obložení dveří nebo středovou konzolu. Countach se však odlišuje novými výdechy ventilace, novým čalouněním nebo 8,4 palcovým displejem infotainmentu. Úplnou novinkou je pak tlačítko Stile, které by mělo řidiči a spolujezdci prezentovat filozofii vozu.

Vůz na fotografiích dostal interiér čalouněný červenou kůží a jeho předlohou měl být osobní Countach Ferruccia Lamborghini. Každý zájemce ovšem dostane na výběr z bohaté palety barev exteriéru, inspirovaných původní nabídkou, a několika barevných kombinací interiéru.

Automobilka plánuje vyrobit celkem 112 kusů modelu Countach LPI 800-4, přičemž cenu jako obvykle nezveřejnila. Podle zahraničních spekulací by se však mohla pohybovat okolo jednoho milionu dolarů, tedy cca 21,5 milionu korun.