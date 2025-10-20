Maserati vyprodává elektromobily. V USA je nabízí více než s milionovou slevou
Ikonická italská automobilka zažívá těžké časy navzdory poměrně širokému portfoliu modelů. Mezi nimi nechybějí ani elektromobily, o které ovšem nikdo nestojí. V Americe je proto nabízejí s obrovskými slevami.
Maserati mělo být konkurentem Porsche, s 5996 prodanými vozy za prvních devět letošních měsíců ovšem výsledkově odpovídá spíše luxusním značkám typu Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini a Ferrari. Problém vězí v tom, že zmíněné automobilky mají mnohem vyšší marže, tudíž si nižší počet prodaných aut mohou dovolit. Nedostupnost je ostatně jedním z jejich klíčových marketingových a prodejních nástrojů. U Maserati za takto nízkými čísly ovšem stojí především nezájem o tyto jinak úžasné vozy.
Italové se však zoufalou situaci snaží alespoň částečně zachránit slevami, jaké nemají obdoby. Zvýhodnění se ale týká primárně elektrických variant.
Díky tomu však na lokálně bezemisní kupé GranTurismo s přídomkem Folgore a základní cenou 200.295 dolarů (zhruba 4.184.000 Kč) a jeho otevřenou verzi GranCabrio Folgore s cenou od 209.195 dolarů (4,37 milionu korun) dostanou američtí zájemci slevu 50.000 dolarů, což je v přepočtu asi 1.044.000 korun. Zvýhodnění se přitom týká také leasingu, který je ve Spojených státech velmi běžný.
Oba modely mají 800V dobíjecí architekturu a pohon všech kol zajištěný hned trojicí elektromotorů o systémovém výkonu 560 kilowattů. V případě funkce „MaxBoost“ však zvládne ústrojí krátkodobě navýšit výkon až na 610 kW (830 koní) a točivý moment 1350 N.m.
Na elektrické Maserati Grecale Folgore americké zastoupení dává poloviční slevu, což však stále představuje bonus 25 tisíc dolarů, respektive přes 520 tisíc korun. Díky tomu základní cena elektrického SUV s výkonem až 410 kilowattů a akumulátorem s kapacitou 105 kWh vyjde místo 119.900 dolarů (2,5 milionu korun) na 94.900 dolarů (1,98 milionu korun).
V případě čtyřválcového provedení Modena zvýhodnění dosahuje pouze 3000 dolarů (necelých 63 tisíc korun).
Na českém trhu bylo za prvních letošních devět měsíců zaregistrováno pouze 12 nových maserati, což představuje meziroční pokles na polovinu. Nejžádanějším modelem je SUV Gracale se sedmi kusy, Maserati GranTurismo má tři exempláře, po dvou si připsalo levante.
Zdroj: Carscoops a SDA, video: auto.cz, foto: Maserati a auto.cz