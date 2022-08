Maskované Lamborghini Urus na Pikes Peak slibuje novou dimenzi výkonu

Automobilka Lamborghini by v letošním roce měla představit tři nové modely, přičemž první odhalení by mohlo proběhnout již v tomto měsíci. Zatím si s námi ale značka hraje na schovávanou prostřednictvím svých sociálních sítí.

Zhruba před týdnem totiž značka zveřejnila první oficiální video-ukázku dobrodružněji laděného modelu Huracan Sterrato, stále zahaleného maskovací folií a bez jakýchkoliv detailů, který má být jednou z letošních novinek. Nyní automobilka zveřejnila video s neznámou maskovanou verzí svého nejprodávanějšího modelu, tedy SUV Urus.

Vůz je zahalen ve stejné maskovací folii, jaká zdobila i Huracan Sterrato. Z upraveného interiéru ani exteriéru nám toho automobilka příliš neodhalila, v popisku samotného videa ale uvádí: „Výkon dosahuje nového rozměru,“ což vyvolává jistá očekávání.

Fanoušci značky přitom vyhlížejí hned dvě nové verze modelu Urus, které by měla automobilka v poslední době aktivně testovat: Urus Evo a Urus PHEV. Model Evo by měl nabídnout agresivnější vzhled i jízdní vlastnosti, PHEV (plug-in hybrid) by měl nastartovat elektrifikaci značky, k čemuž by si údajně mohl vypůjčit technologii od Porsche.

V každém případě se asi máme na co těšit, zvlášť pokud automobilka novinku testuje na Pikes Peak. Ikonická závodní trať totiž důkladně prověří techniku vozu i schopnosti řidiče v celkem 156 zatáčkách, které nenechávají mnoho prostoru pro chyby. Ostatně i hlas na pozadí videa dodává: „Když jedete takovou rychlostí, může se stát cokoliv.“

Na Pikes Peak přitom v současnosti probíhá známý závod do vrchu, který by mohl být příležitostí ke stanovení nového rychlostního rekordu. Něco podobného by se přitom při marketingové propagaci nové verze sportovního SUV samozřejmě mohlo hodit. Na bližší detaily k novince si ale budeme muset asi ještě chvíli počkat.