Lamborghini Urus se časem stane elektrické, naznačil designér značky

Značka se však pokusí zachovat spalovací motory v nabídce jak nejdéle to jen bude možné.

Lamborghini Urus, jedno z nejextrémnějších SUV na trhu, by se podle mnohých spekulací mohlo ještě v tomto roce dočkat silnější verze, která by navíc mohla být i elektrifikovaná. Do budoucna se pak počítá i s čistě elektrickou verzí, ta však s největší pravděpodobností dorazí až s příští generací modelu.

Ostatně bezemisní verze extrémního italského SUV byla jedním z témat, na které diskutovali kolegové z australského magazínu Drive s designovým šéfem značky. Mitja Borkert přitom prozradil, že elektrifikace bude v další budoucnosti modelu zkrátka nevyhnutelná.

„Dříve nebo později se Urus stane elektrickým… abych byl upřímný, regulace ve světě a také společenské přijetí – trend se ubírá tímto směrem,“ citují designového šéfa značky australští kolegové. „Neříkám teď, že nástupce Urusu bude elektrický, ale pro tento typ vozidel dává elektrifikace větší smysl.“

Z těchto slov se dá vyvodit, že vedení italské automobilky rozhodně zvažuje elektrifikaci modelu. Nezdá se však příliš pravděpodobné, že by čistě elektrický Urus dorazil ještě v této generaci. Dočkat bychom se však mohli s generací příští, která může dorazit po roce 2028. U exkluzivních vozidel však může být životní cyklus i delší.

Borket nicméně dodal, že se automobilka bude snažit nabízet spalovací motory tak dlouho, dokud to jen bude z právního hlediska možné. Přechod na elektrický pohon však vnímá jako nevyhnutelný.

„Lidé jsou v současnosti zvyklí, že V10 je emocionální, ale nejsem si jist, zda z něj za 40 let budou mladí lidé stále nadšení. Také patřím k lidem, kteří milují spalovací motory, ale přechodu na elektřinu se nebojím,“ cituje Drive šéfdesignéra značky.