Mazda chce do roku 2025 představit rovnou 13 elektrifikovaných modelů

Automobilka Mazda se elektrifikaci poměrně dlouho bránila, samozřejmě se jí ale neubránila. Její první elektromobil, SUV Mazda CX-30, byl ovšem v mnoha ohledech jiný, než jsou elektromobily konkurence. Kromě vývoje elektromobilů se navíc Mazda věnovala i investicím do vývoje čistšího syntetického paliva pro spalovací motory.

Nyní se však i Mazda hlásí se s plány na elektrifikaci svého modelového portfolia, díky kterým by chtěla dosáhnout od roku 2050 uhlíkové neutrality. To je ovšem běh na dlouhou trať, který si vyžádá velké investice a rošádu s nabídkou spalovacích motorů. Automobilka ovšem chystá velké novinky již nyní.

Mezi lety 2022 až 2025 totiž plánuje představit pět hybridů, pět plug-in hybridů a tři čistě elektrické modely. Nové modely by přitom měly cílit jak na domácí japonský trh, tak na trhy v Evropě, USA, Číně i oblasti ASEAN. Základem nabídky by se pak u většiny modelů měly stát mild-hybridní motorizace.

Čistě elektrické modely by měly stát na nové platformě s oficiálním označením Skyactiv Scalable EV Architecture, která se poprvé představí s prvním produkčním vozem nejspíš až v roce 2025. Díky škálovatelnosti by ale na platformě mělo do roku 2030 vyrůst několik dalších elektromobilů různých velikosti a s různými karoseriemi.

Automobilka navíc očekává, že budou do roku 2030 všechny její modely částečně elektrifikované, zatímco elektromobily budou do té doby tvořit cca čtvrtinu prodejů. Zatím má přitom na trhu pouze již zmiňovaný model Mx-30, který by se měl brzy dočkat svého rotačního motoru - určeného k prodloužení dojezdu.

Vedle elektrifikace ale Mazda pracuje i na dalších zajímavých projektech. Jedním z nich je systém sofistikovaného autonomního řízení „Mazda Co-Pilot Concept“, který by se měl představit již v příštím roce. Podle některých spekulací se ho přitom můžeme dočkat u dlouho očekávaných reprezentativních modelů s řadovými šestiválci a pohonem zadních kol.

Nový systém by měl fungovat na principu neustálého sledování řidiče, respektive jeho schopnosti bezpečně ovládat vůz. Jakmile by řidič nebyl schopen vůz ovládat, ať už kvůli únavě či ze zdravotních důvodů, systém by měl být schopen převzít nad vozem kontrolu, začít brzdit a zastavit na bezpečném místě. Poté by navíc měl být schopen zavolat řidiči pomoc.

Vedle nového bezpečnostního systému navíc automobilka vyvíjí i novou generaci softwarových technologií a technologií propojeného servisu, díky kterým by nové vozy měly nabídnout funkci bezdrátových aktualizací (OTA).