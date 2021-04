Více koní, méně emisí. Mazda z technologie Sky-X ždímá maximum. Vyzkoušeli jsme ji

Inovativní technologie Skyactiv-X prošla „faceliftem“. Pořád chce kombinovat to nejlepší ze světa benzinových a naftových motorů, nově to však koření lepšími parametry.

O tom, jak si Mazda vždy najde svou vlastní automobilovou cestičku, jsme psali nesčetněkrát. Namátkou vzpomeňme nedotykové obrazovky v interiérech, elektromobil se zábavnými jízdními vlastnostmi na úkor nízkého dojezdu či technologii Skyactiv-X, jejímž cílem je kombinovat to nejlepší ze vznětových a zážehových motorů.

Sky-X jsme testovali v několika různých konfiguracích. Osobně jsem měl první velkou zkušenost za volantem Mazdy CX-30, se kterou jsem tehdy vyrazil i na německý autobahn. V redakci se pak zastavila černá „trojka“ s manuálem a pohonem všech kol (jo, taková kombinace jde dneska stále ještě koupit!) na dlouhodobý test. Možná si pamatujete, že inovativní technologie v nás tehdy úplně „revoluční“ dojem nezanechala. Dynamikou nad klasickými benziny dvakrát nevyčnívala a ani spotřeba nebyla úplně naftová, pokud tedy člověk nejel vyloženě kochavým stylem.

Jestli si chcete připomenout veškerou technickou teorii motoru, s dovolením vás odkážu na svůj test CX-30, kde jsme si fungování systému vysvětlili opravdu podrobně. Dnes se budeme věnovat hlavně omlazené verzi.

Úspěch má

Rozhodně nemůžeme říct, že by o novou japonskou techniku nebyl zájem. Na evropských trzích tvoří Sky-X 40 % prodejů, v našich končinách je to přeci jen o něco méně. Kompaktní „trojka“ hlásí za rok 2020 podíl 15 %, v případě CX-30 je to jednou tolik.

Mazda už dříve avizovala, že Sky-X bude neustále vyvíjet, dokonce bychom se měli dočkat i dalších a dalších variant. První velký „facelift“ přišel právě teď a koncovému zákazníkovi má nabídnout větší porci výkonu i točivého momentu při menší tabulkové spotřebě a emisích CO 2 na kilometr.

Internetem dokonce kolovala informace, že upgradovat na lepší parametry půjde i starší verze Sky-X. To však podle výrobce není pravda. Ke změnám totiž nedošlo jen prostou úpravou softwaru, ale i změnou celé řady komponent. Měnily se písty s dopadem na kompresní poměr (snížen z 16,3:1 na 15:1) a modifikací prošel i design hlavy válců.

Modernější provedení motoru poznáte hlavně díky novému označení na víku pátých dveří. Technika se totiž nyní jmenuje e-Skyactiv X, přičemž „éčko“ na začátku značí mild hybridní pohon. Ale nenechte se zmást, mild hybridem bylo i předchozí provedení, které se však nově dočkalo upraveného softwaru, čehož výsledkem mají být ještě rychlejší reakce vozu. Updatem prošel rovněž systém SPCCI (svíčkou řízené kompresní zapalování) fungující v širším rozsahu a slibující lepší stabilitu hoření.

Výsledkem tohoto snažení jsou ještě zajímavější parametry. Agregát si polepšil z původních 180 na současných 186 koní a o šestnáct newtonmetrů stoupl i točivý moment (na výsledných 240 Nm). Jak se můžete přesvědčit v přiložené fotogalerii, lepší není jen maximální hodnota, ale i samotná výkonová křivka. Ani tím ale japonští inženýři nekončí. Byť došlo k nárůstu výkonu a krouťáku, tabulková spotřeba a emise CO 2 jsou nižší.

První ochutnávka

V případě hatchbacku Mazda 3 s manuálem a pohonem předních kol (na výběr nadále zůstává automat i čtyřkolka) je kombinovaná spotřeba dle WLTP nižší o 0,5 litru a emise dokonce o 10 gramů! To je na dnešní poměry, kdy za každý gram navíc hrozí automobilkám drakonické pokuty, opravdu působivý pokrok.

Na jízdním projevu by to však nemělo být znát, naopak. Mazda slibuje živější jízdní projev a ještě hbitější reakce na sešlápnutí plynového pedálu. Právě výše popsanou „trojku“ jsme měli možnost vyzkoušet v rámci úvodních seznamovacích jízd. A musím říct, že alespoň pocitově fungoval omlazený Sky-X lépe než jeho předchůdce. Reakce na sešlápnutí plynového pedálu je okamžitá, chuť zrychlovat o něco intenzivnější. Zároveň si motor zachovává svůj typický charakter, takže se milerád nechá vytáčet a nestydí se zavítat až k červenému pásmu. To už s sebou samozřejmě přináší vyšší apetit, který jsem ale tentokrát zas až tolik nesledoval.

Testovaný kousek měl na svém kontě jen pár stovek kilometrů a porovnávat spotřebu se zajetými Sky-X, které jsme už testovali, by nebylo úplně fér. Počkejme si tedy na tradiční týdenní zápůjčku, ve které můžeme kromě spotřeby paliva porovnat i naměřenou dynamiku.