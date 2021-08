Mazda údajně vyvíjí rotační motor spalující vodík

Rotační motory se původně měly objevit pod kapotou elektromobilů značky Mazda v roli tzv. prodlužovače dojezdu, jehož úkolem je dobíjet baterii. V poslední době se však objevily spekulace, podle kterých možná automobilka od této myšlenky nakonec ustoupí. Podle jiných zvěstí se však od vývoje rotačních motorů rozhodně neupustilo.

Podle zpráv japonského webu BestCarWeb totiž automobilka pracuje na rotačním motoru, který by mohl spalovat vodík. Specifická konstrukce rotačního motoru by totiž měla být s vodíkovým palivem plně kompatibilní. Ostatně již v roce 2003 Mazda představila unikátní koncept RX-8 Hydrogen RE, který dokázal spalovat benzín i vodík. V následujících letech pak mělo dojít k výrobě minimálně 30 kusů tohoto unikátního stroje.

Se spalováním vodíku přitom nedávno začala experimentovat i Toyota, která osadila závodní Corollu upraveným 1,6litrovým tříválcem původně z GR Yarisu. Samotný motor měl zůstat víceméně sériovým a úpravou prošel především systém vedení a vstřikování paliva. Proces spalování by přitom měl být ve srovnání s konvenčními palivy podstatně čistší, stále však není zcela bezemisní.

Toyota zatím motor testuje v závodech a není jasné, jaké ho čeká budoucnost. Pokud by se ale Mazda rozhodla osadit některý ze svých modelů rotačním motorem spalujícím vodík, pravděpodobně by šlo velmi drahou a nejspíš i limitovanou záležitost, podobně jako v případě modelu RX-8 HRE. Mnozí fanoušci značky by za to ale jistě byli rádi.

Mazda totiž kolem rotačních motorů neustále přešlapuje tam a zpět a stále mění plány. Zatímco podle zpráv z minulého roku se měl Wankel objevit pod kapotou MX-30 v roli prodlužovače dojezdu již příští rok, podle letošních zpráv není jisté, zda se vůbec někdy vrátí pod kapotu produkčních modelů.

Bez ohledu na budoucnost rotačních motorů je přesto potřeba uznat, že Mazda stále zůstává v mnoha ohledech jiná, než zbytek automobilového průmyslu. Brzy by totiž měla uvést nové modely s pohonem zadních kol a novým řadovým šestiválcem pod kapotou, což je v dnešní době samo o sobě obdivuhodné.