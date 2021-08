Mazda si nechala patentovat novou nápravu. Naznačuje to příchod nové RX-7?

Automobilka Mazda ve své době bývala velkým propagátorem tzv. Wankelova motoru, agregátu, v němž k sání, kompresi, expanzi a výfuku dochází rotací trojhranného pístu v oválné skříni. Používala ho primárně ve svých sportovních modelech, RX-7 a později RX-8. Druhý z nich skončil už v roce 2012 a od té doby Mazda mezi sporťáky působí jen legendárním roadsterem MX-5. Nezmění se to však v blízké době?

O návratu sportovního kupé, nazvaného ať už RX-8 nebo RX-7, se spekuluje vlastně už od konce RX-8, který byl zatím posledním modelem značky s Wankelovým motorem. Občas tyto spekulace zesílí na důrazu, což se opět stává nyní.

Mazda si totiž v Japonsku nechala patentovat nové technické řešení pro zadní nápravu. Zatímco pro technické hračičky a znalce japonštiny je právě jeho důkladný popis zajímavou četbou, fanoušci sportovních aut si spíše všímají přiloženého nákresu, které nové patentové řešení přibližuje.

Náčrtek totiž ukazuje něco, co je jistojistě sportovní kupé, které se nepodobá ničemu z aktuální nabídky Mazdy. A tak se začalo okamžitě čile spekulovat, že nákres může ukazovat podobu novodobé RX-7. Zvlášť s odkazem na Mazdou nedávno registrované logo R, o němž se spekuluje, že bude užito na sportovních modelech.

Jenže tak jednoduché to není. Mazda patent 2021-112926 (P2021-112926A) nijak nekomentuje, navíc taková patentovaná řešení mnohdy zůstanou jen patenty a v sériové výrobě nijak realizovány nejsou. Navíc patent se týká zadní nápravy, nikoliv tvarového řešení, a tak nakreslená záď může být jen kreace konstruktérů, bez návaznosti na skutečné plány značky. Naděje fanoušků pak klesají i kvůli tomu, že patent byl podán už v lednu 2020, tedy ještě před pandemií koronaviru, což je období, během něhož se plány leckterých automobilek změnily.

Nechme se tak překvapit, jak to ještě s novou Mazdou řady RX. Fanoušci japonských sporťáků však pevně věří v její návrat. Jenže on jistý není ani zdaleka, což rovněž platí pro návrat Wankelova motoru. Jestliže některé zdroje hovoří o tom, že se skutečně vrátí do nabídky příští rok jako prodlužovač dojezdu pro elektrický crossover MX-30, jiné zdroje hovoří, že takové řešení by bylo příliš složité a projekt Wankelu jako prodlužovače dojezdu byl zrušen. Tak se nechme i v tomto případě překvapit, jak to vlastně bude.