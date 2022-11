Mazda zřejmě naznačila vzhled nové MX-5 a chce masivně investovat do elektrifikace

Automobilka Mazda se na závěr nedávné prezentace, kde upřesňovala budoucí plány a výhledy, pochlubila šestatřicetiminutovým videem, na kterém byly nezajímavější jeho poslední minuty. Poté, co kamera zabrala předchozí čtyři generace ikonického roadsteru MX-5, se totiž na videu objevil dosud neznámý koncept elegantního sportovního kupé.

Automobilka ke konceptu nenabídla žádné bližší informace – zatím neznáme dokonce ani oficiální jméno. Žádné bližší informace pak nenabídla ani tisková zpráva. Z fotek a videí je však zřejmé, že by se mohlo jednat o první ukázku páté generace Mazdy MX-5.

Vůz má elegantní nízkou siluetu, protáhlou kapotu, pevnou střechu a protáhlé dveře s otvíráním vzhůru – ve stylu Lamborghini. Vpředu zaujme nízko posazená maska chladiče s osvětleným logem a lakovaným dekorem. LED světlomety jsou umístěny výš, ve vystouplých blatnících, a podle všeho mají naznačený výklopný mechanismus.

Záď, kterou rozšiřují vystouplé zadní blatníky, je pojatá velmi jednoduše. Tradiční logo značky nahradil nápis Mazda, které po stranách lemují koncová světla s velmi neobvyklými tvary. Nevšedním detailem je pak vertikálně umístěné zelené světlo uprostřed zadního nárazníku. Za zmínku ovšem stojí, že absolutně nevidíme ani náznak koncovek výfuku.

Tím se dostáváme k otázce pohonného systému, která nejspíš zůstane ještě chvíli nezodpovězena. Zatím totiž není jasné, zda má nový koncept představovat budoucnost modelu MX-5, která podle posledních spekulací měla mít spalovací motor s jistou formou elektrifikace, nebo celkový pohled na budoucnost sportovních vozů značky Mazda. Výklopná světla a celkové proporce by totiž mohly naznačit i návrat modelu RX-7. Případně jeho nástupce s alternativním pohonem.

V jedné části videa totiž vidíme i pohled na konstrukci konceptu s hliníkovým šasi, přičemž pod kapotou moc prostoru nezbývá. Naopak za sedadly je evidentní prostor, ve kterém by mohly být umístěny baterie, palivové články nebo rotační motor fungující jako prodlužovač dojezdu elektromobilu. Tato koncepce by přitom měla mít premiéru v modelu MX-30 již v lednu.

Stále je však patrné, že automobilka je odhodlána zachovat svůj důraz na výrobu sportovních vozů, které nabídnou elegantně dynamický vzhled, důraz na tuhé šasi a zřejmě i nízkou hmotnost. Model MX-5 přitom i značka samotná považuje za svůj klenot, který by se v budoucnu mohl vydat trochu jiným směrem než zbytek nabídky.

Kromě odhalení konceptu se však značka během prezentace pochlubila, že upravila svou střednědobou strategii do roku 2030. Zatímco dříve vedení značky očekávalo, že elektromobily budou do konce desetiletí tvořit cca 25 % prodejů, dnes se očekává, že to může být až 40 % globálních prodejů. Proto značka přijala nová opatření.

Do své strategie elektrifikace, která by měla být uzpůsobena regionálním charakteristikám a současným environmentálním potřebám, plánuje investovat 1,5 bilionu japonských jenů. Tedy zhruba 10,8 miliardy amerických dolarů. Plánuje také uzavírat nová partnerství, která se mají soustředit na pohony, baterie i čipy.

Plán elektrifikace by měl být rozdělen do tří fází. Během první, mezi lety 2024 až 2026, se značka zaměří na vývoj. V druhé fázi, plánované na roky 2025 až 2027, bude značka v přechodové fázi, kdy by měla představovat nové hybridy a nové elektromobily pro Čínu a vybrané trhy. Ve třetí fázi, mezi lety 2028 až 2030, by značka měla představovat nové elektromobily pro globální trhy.

Mazda také plánuje dosažení uhlíkové neutrality ve všech svých závodech do roku 2035, k čemuž si chce pomoci používáním obnovitelné energie, bezuhlíkových paliv a lepším nakládáním s energiemi. Do roku 2040 by pak značka chtěla dosáhnout nulového počtu fatálních nehod svých vozů.