První Mazda MX-5 s moderním srdcem? Jednomístný speedster míří do výroby

Italové nežijí jenom domácími auty, římský start-up Gorgona Cars se pustil do úpravy Mazdy MX-5 první generace. Výsledkem je speedster s motorem ze čtvrté generace modelu.

Mazda MX-5 – Miata, chcete-li – se v první generaci (NA) těší velké oblibě nejen mezi majiteli, ale také mezi úpravci. A to i teď, více než třicet let od původního představení modelu. Jednou ze společností, která se do úprav Miaty pustila, je italská firma Gorgona Cars, která své dílo pojmenovala NM concept.

První generace Mazdy MX-5 se oficiální cestou verze speedster dočkala díky konceptu Miata M Speedster. Představen byl poprvé na americkém okruhu Laguna Seca v roce 1994 a následně si začátkem roku 1995 odbyl výstavní premiéru. V roce 2000 následoval koncept Mono-Posto, vycházející z druhé generace Mazdy MX-5 (NB). Oba zmíněné koncepty pro italskou společnost Gorgona Cars posloužily jako inspirace.

Video se připravuje ...

Z první generace Miaty je odstraněno čelní sklo, stahovací plátěná střecha a interiér je proměněn na jednomístný. Prostor původně vyhrazený spolujezdci je s ohledem na aerodynamiku překryt přidaným dílem. Kromě toho přibyla také nová vnější zpětná zrcátka nebo difuzor na spodku zadní části vozu.

Karoserie auta kombinuje žlutý lak s černými detaily, zatímco interiér barvy prohazuje a je především černý se žlutými detaily. Uvnitř se nachází skořepinové sedadlo od RCC, čtyřbodové bezpečnostní pásy a volant Momo. Co zde naopak nenaleznete, je rádio nebo klimatizace.

Pohonnou jednotku NA Miaty nahrazuje dvoulitrový čtyřválec SkyActiv-G ze stávající čtvrté genrace MX-5 (ND). Výkon zůstává beze změny, což znamená 135 kW při 7.000 ot/min, zatímco točivý moment dosahuje maxima 205 Nm při 4.000 ot/min. Připraven je však i blíže nespecifikovaný balíček zvyšující výkon jednotky na 168 kW při 7.800 ot/min a točivý moment na 225 Nm při 4.350 ot/min. Z Miaty ND pochází také šestistupňová manuální převodovka a zadní diferenciál.

Zatímco MX-5 generace NA měla hmotnost kolem 960 kilogramů, novinka potěší (suchou) hmotností 830 kilogramů. I když Gorgona Cars u hodnoty uvádí poznámku, že jde o hmotnost vozu vybaveného volitelnými odlehčenými díly. Jaká je hmotnost konceptu NM bez nich, nevíme. Zato výrobce uvádí objem zavazadlového prostoru – 160 litrů…

Kromě úprav na karoserii a výměny pohonného ústrojí se zapracovalo také na podvozku. Úpravy jsou zaměřeny na okruhové nasazení auta, což ve výsledku znamená například posílené pomocné rámy, masivnější boční prahy (proto „poloviční“ dveře) a řadu dalších vyztužení. Odpružení kol typu coilover je plně nastavitelné a vylepšení se dočkala také brzdová soustava. Výsledkem má být tužší a ovladatelnější auto, než jakým je výchozí MX-5 generace NA.

Pokud vás auto nadchlo, máte štěstí – společnost Gorgona Cars koncept NM od začátku navrhovala s ohledem na jeho budoucí výrobu. Plánuje se omezená produkce ručně vyráběných exemplářů, přičemž cena se má pohybovat kolem 70.000 eur (1,7 milionu korun). Bez daně a výchozí Miaty NA. To je pořádný ranec peněz! Aktuálně Italové řeší schválení do silničního provozu a příjem objednávek plánují odstartovat v listopadu letošního roku.